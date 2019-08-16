Утренние и вечерние беговые дорожки в Москве

Беговых дорожек в столице становится больше. В парках устраивают групповые пробежки, покрытие приятное, а виды завораживающие – хоть ранним утром, хоть вечером. Как говорится, было бы желание бегать.

- Помимо любительских трасс и тропинок, в парках оборудованы специальные беговые дорожки разной протяженности и с разным покрытием (асфальт, мелкая галька или резиновая крошка). Беговые маршруты освещены в темное время суток, вдоль дорожек установлены лавочки для отдыха. На некоторых трассах есть питьевые фонтанчики, — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Парк Горького

Это самая длинная беговая трасса. Маршрут пролегает вдоль живописных Крымской, Пушкинской и Андреевской набережных. Можно увидеть здание Министерства обороны, знаменитые белые беседки-ротонды и продолжить маршрут по Нескучному саду. Захотите попить – есть три питьевых фонтанчика (у входа в парк искусств «Музеон, возле спортивного центра и у розария в Парке Горького). Есть вариант коллективных бесплатных пробежек - каждую субботу в 9.00 сбор на Андреевской набережной, неподалеку от Лужнецкого метромоста.

Где: от Крымской набережной парка искусств «Музеон» до природного заказника «Воробьевы горы». Ближайшая станция метро «Октябрьская».

Протяженность — 8 км.

Покрытие — асфальт, резиновая крошка.

Ходынское поле

Еще одна современная и длинная беговая дорожка. Трасса проходит по периметру нового парка. Вдоль нее растут ароматные растения: шалфей и мята, черемуха, жасмин, липа и сирень.

Где: по периметру парка. Ближайшая станция метро «ЦСКА».

Протяженность — 2,4 км.

Покрытие — резиновая крошка.

Поклонная гора

В Парке Победы очень живописно, много зелени, поэтому бегать – одно наслаждение. Здесь же рядом можно покататься на роликах или самокатах.

Где: от аллеи Памяти до аллеи Юных Героев. Ближайшая станция метро «Парк Победы».

Протяженность — 622 метра.

Покрытие — грунт.

Фили

Сам парк похож на лес, там есть река и красивые виды. На другом берегу реки — вовсе дикая природа, кричат чайки. Современная мягкая дорожка находится вдоль реки, но можно еще бегать интервально по холмам.

Где: набережная Москвы-реки. Ближайшая станция метро «Фили».

Протяженность — 5 км.

Покрытие — асфальт.

Олимпийская деревня

Место является уголком живой природы, а беговые дорожки современные и мягкие. Рядом четыре пруда с облагороженными набережными, образованные рекой Смородинкой. Зимой дорожки превращаются в лыжные трассы. А еще в парке есть клуб лыжников и бегунов.

Где: набережная вокруг Олимпийских прудов. Ближайшая станция метро «Мичуринский проспект».

Протяженность — 4 км.

Покрытие — асфальт.

Парк 50-летия Октября

Дорожка опоясывает всю территорию парка. Если не знаете технику бега, то приходите на бесплатные групповые пробежки под руководством инструктора. Они проходят по субботам в 9.00. Старт - центральная аллея парка. Опытные бегуны также могут присоединиться к тренировке.

Где: по периметру парка. Ближайшая станция метро «Проспект Вернадского».

Протяженность — 4,5 км.

Покрытие — асфальт.

Красногвардейские пруды

Беговая дорожка находится в красивой зоне отдыха. По пути расположены площадки с лавочками, где можно отдохнуть и насладиться видами.

Где: от Среднего Красногвардейского пруда до Верхнего Красногвардейского пруда. Ближайшая станция метро «Улица 1905 года».

Протяженность — 1,4 км.

Покрытие — резиновая крошка.

Сокольники

Тропу здоровья здесь создали в преддверии Олимпиады 1980 года, а год назад качественно благоустроили, в партерной части поставили питьевые фонтанчики. Вдоль маршрута расположены площадки со спортивными тренажерами и беседками для отдыха. По пути даже можно изучать травы, цветы, кустарники и грибы, занесенные в Красную книгу. Комфортно будет бегать и вечером – много фонарей.

Где: проходит по дуге от Митьковского проезда в восточной стороне парка до Майского просека и пересекает 1, 2, 3, 4, 5 и 6-й Лучевые просеки. Ближайшая станция метро «Сокольники».

Протяженность — около 3 км.

Покрытие — мелкая галька.

У прудов «Радуга»

В парке много прудов, внешне они напоминают радугу. Здесь есть небольшая беговая дорожка, а также детские площадки, футбольное поле, теннисные корты. На территории работает пункт проката спортивного инвентаря.

Где: вокруг футбольного поля.

Протяженность — 273 метра.

Покрытие — резиновая крошка.