Кто разгоняет птиц и отвечает за безопасность самолетов в аэропортах Москвы

Жесткая посадка самолета А321 в кукурузном поле в Раменском районе доказала, что птицы могут помешать в небе многотонному лайнеру. При столкновении пернатые попадают в двигатель воздушного судна и не позволяют пилоту продолжить полет. Однако птицам можно "объяснить", чтобы они не летали над взлетными полосами.

Во всех московских аэропортах есть орнитологические службы, задача которых сделать территорию непривлекательной для птиц. Как рассказывают в "Домодедово", не должно быть деревьев, зарослей кустарников, водоемов, какой-либо еды.

Особую опасность для самолетов представляют гуси, утки, чайки, цапли, куропатки и тетерева, которые летят стаями. Как правило, птицы уставшие и голодные, а на таких открытых территориях, как взлетно-посадочные полосы, они могут покормиться и отдохнуть. Птицам там хорошо и безопасно - на них никто не охотится. Да, и самолеты они воспринимают, как "больших" друзей.

- Это воронам не нужно объяснять, что такое самолет, и какую опасность он представляет, - рассказывал ранее "КП" Иван Дзюбак, специалист по орнитологическому обеспечению полетов в "Домодедово". – Кстати, местные грачи, галки и вороны ни разу не становились участниками столкновения с самолетами.

И как же разгоняют птиц? Бороться со стаями помогают акустические установки, которые издают крики испуганных грачей, скворцов и галок, что на языке птиц означает "опасность". Для этого на технических зданиях в аэропортах устанавливают специальные граммофоны. Применяются и пиротехнические средства - револьверы сигнальные, раздающие резкий хлопок. Но лучше всего "разгоняют" птиц живые ястребы-тетеревятники. Ежедневно они вылетают "на работу" для осмотра территории или для конкретного задания - разгона стаи. Ястребу, по словам орнитологов, достаточно появиться в небе и посторонним птицам понятно, что они здесь незванные гости. Еще один аргумент, почему птицы сильнее боятся ястребов, чем людей - они осознают, что сотрудники аэропорта постреляли и ушли, а хищные птицы продолжат охоту.

Только за осенний период в аэропортах отлавливают по 50-100 птиц-нарушителей, среди них серые вороны, куропатки, пустельги, дрозды-рябинники и другие. Эти цифры говорят о том, что орнитологическим службам удалось предотвратить десятки аварий самолетов.

Жесткая посадка самолета А321 в кукурузном поле в Раменском районе доказала, что птицы могут помешать в небе многотонному лайнеруФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОНКРЕТНО

Домодедово

Орнитологическая служба здесь действует с 2002 года. Главные задачи - обеспечение орнитологической безопасности полетов и контроль за популяциями птиц на территории аэродрома и в радиусе 15 километров от него.

- Несколько раз в день орнитолог со специальным оборудованием осматривает всю площадь аэродрома, при необходимости сотрудник может спугнуть незваных пернатых гостей звуковыми эффектами, например, имитацией выстрелов из охотничьего ружья, - рассказывают в пресс-службе Московского аэропорта Домодедово.

По периметру аэродрома установлено стационарное оборудование – пропановые пушки, специальные ловушки, биоакустические установки. А также аэропорт использует специально обученных ловчих птиц – ястребов тетеревятников.

Шереметьево

В аэропорту осуществляется круглосуточный мониторинг летного поля. При необходимости птиц отпугивают техническими и пиротехническими средствами.

- Совместно со специалистами "Союза охраны птиц России" в 2018 году было проведено эколого-орнитологическое обследование аэродрома и прилегающей территории в радиусе 15 км включая зоны взлета и посадки, - рассказывают в пресс-службе "Шереметьево".

Также применяются подземные установки "Антикрот" по отпугиванию грызунов, являющихся пищей для пернатых. Внедрили орнитологическое оборудование типа "Еж" - 900 противоприсадочные шипы установлены на аэродроме вдоль рулежных дорожек на маркировочных щитах. Таким образом, "Ежи" не дают птицам осуществить посадку в пределах аэродрома, они просто меняют маршрут и улетают за пределы летного поля.

На аэродроме Шереметьево к тому же установлено: 40 биоакустических установок, 34 электронных газовых отпугивателей "Гром", 129 зеркальных шаров.

- В целях снижения условий, привлекающих птиц к аэродрому, дополнительно проводятся фитосанитарное обследование аэродрома, ликвидация кормовой базы птиц, - рассказывают в пресс-службе "Шереметьево".

Внуково

Для отпугивания птиц аэропорт использует ястребов-тетеревятников. Для поиска гнезд птиц (особо опасные для воздухных судов - серая куропатка, перепел, коростель, вальдшнеп, бекас) инженерами по орнитологическому обеспечению используются охотничьи легавые собаки.

- Проводим регулярное обследование приаэродромной территории с целью выявления несанкционированных свалок и других мест, привлекающих птиц, - рассказывают в пресс-службе "Внуково".

При большом скоплении врановых птиц и голубей применяются пропановые отпугиватели (пушки). Вдоль взлетно-посадочных полос установлены имитации хищных птиц, пугала, шары с глазами хищной птицы, механические отпугиватели птиц и блестящие ленты.

На зданиях аэропорта размещены биоакустические установки для отпугивания птиц, работающие круглосуточно. Приобретено дополнительное оборудование для контроля за хищными птицами (телеметрия, датчики местоположения).

- Инженеры по орнитологическому обеспечению безопасности полетов аэропорта Внуково соблюдают правила обязательной смены методов отпугивания птиц, так как непрерывное и слишком частое применение любого отпугивающего средства со временем снижает его эффективность из-за привыкания птиц к нему, - говорят во "Внуково".

Жуковский

Аэропорт расположен на экспериментальном (испытательном) аэродроме Раменское ЛИИ им. Громова, поэтому орнитологическое обеспечение полетов у них одно.

- Аэродром Раменское АО "ЛИИ им. М.М. Громова" сертифицирован Росавиацей по всем стандартам гражданской авиации, включая орнитологическое обеспечение полетов. Перед вылетом проводятся все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлетно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц, - говорят в ЛИИ им. М.М. Громова.