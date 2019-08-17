Выборы в Мосгордуму: Пять кандидатов на мандат

Предстоящие 8 сентября выборы в Московскую городскую думу (МГД) будут конкурентными, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев. Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. На сегодня зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. Отказ в регистрации получили всего 57 кандидатов.

ЧИСЛО ОТКАЗОВ СОКРАТИЛОСЬ

В настоящее время за места депутатов в МГД борются девять партий, каждый четвертый кандидат - самовыдвиженец. В подавляющем большинстве округов Москвы на каждый мандат претендует от 4 до 6 кандидатов, и лишь в двух округах - меньше 4 кандидатов. По данным Николая Булаева, результаты «вполне в тех параметрах, которые представлены в среднем по России».

Но независимые кандидаты предлагают сравнивать нынешние выборы в МГД не только со «средней температурой» по стране, но и с прошлыми выборами в муниципальные органы столицы. Оказывается, в нынешнюю кампанию количество отказов кандидатам в депутаты сократилось в два раза (тогда в регистрации отказали 107 претендентам), а число допущенных к выборам политиков выросло.

- В 2014 году, когда в прошлый раз проходили выборы в Мосгордуму, количество выдвинутых кандидатов было меньше, чем сейчас. Также было меньше зарегистрированных кандидатов. Да и количество партий-участников сейчас больше. Это очень показательные параметры, - отметил политолог Дмитрий Гусев.

ГРЕХИ ОППОЗИЦИИ

Напомним, после изучения подписей в поддержку выдвижения кандидатов Мосгоризбирком (МГИК) отказал в регистрации ряду политиков. Что вызвало яростное недовольство оппозиции. По этой причине в Москве прошло два незаконных и один санкционированный столичными властями митинги. ЦИК оставила без удовлетворения жалобы на решение об отказе в регистрации Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Геннадия Гудкова и других оппозиционеров.

- Есть три основные причины, по которым было отказано кандидатам: недостоверное количество подписей, отсутствие сведений об обязательствах имущественного характера и преимущество должностного положения, - отметил Николай Булаев. По его словам, в ЦИК проводилась повторная проверка тех выводов, которые были сделаны в Мосгоризбиркоме при рассмотрении жалоб кандидатов.

Причем у незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы было обнаружено 106 подписей умерших людей. Особенно этим грешила оппозиция.

- И от этого уже никуда не убежишь, - отметил эксперт.- Я считаю, что использование подписей умерших людей - за гранью добра и зла.

Больше того, по мнению эксперта, некоторые кандидаты использовали участие в избирательной кампании не для того чтобы в ней участвовать, а для того чтобы создать проблему, которая может, на их взгляд, серьезно осложнить социально-политические процессы в Москве.

«Вот декларация об имуществе жены кандидата. Пусто. Человек не стал заполнять графу. Возможно, подумал, что это скажется на его регистрации. Или, может быть, не заполнил, потому что ему и не надо было участвовать в этих выборах. Я вот дам им, что у меня есть, пройдет - хорошо, не пройдет - ничего страшного», - заключил Николай Булаев.

«НЕ ДОПУСКАТЬ БЕЗЗАКОНИЯ»

Впервые материалы на кандидатов, которые подали в Московскую избирательную комиссию (МГИК) поддельные подписи, передадут в правоохранительные органы.

- Последние четыре года мы либерально относились к таким проступкам. За все время ни одного такого сборщика, ни одного кандидата не посадили. Я думаю, что это нужно прекращать. Каждый должен получить по заслугам. Мы обязательно отправим все материалы подделки подписей в следственные органы, и желающих сразу уменьшится, - отметил председатель МГИК Валентин Горбунов. - Нельзя близко подпускать людей, которые хотят принимать законы и нарушают существующее законодательство, до власти.

В настоящее время руководство ЦИК активно обсуждает изменения, которые можно внести в избирательное законодательство. С одной стороны, возможность сократить число подписей для регистрации кандидатов на муниципальных выборах. Это сделает процесс еще демократичнее. В то же время процедуру сбора подписей для независимых кандидатов необходимо ужесточить.

- Если у сборщика есть «умершие», то все его подписи нужно признавать недействительными. Если мы хотим честных выборов, избирательная система должна стоять жестко на том, чтобы не допускать несправедливости и беззакония, - заявил представитель ЦИК.

Кроме сборщиков, за поддельные подписи Николай Булаев предложил ввести наказание и для кандидатов, которые сдали документы с фальсификацией в комиссию.

Причем эксперт считает, что по дате и подписи графологам непросто определить законность документа.

- Мое предложение, чтобы подпись всю целиком писал избиратель, тогда будет хотя бы 43 буквы. Это тоже шаг. Тогда собирать будет сложнее. Может быть, тогда стоит сократить количество собираемых подписей, - пояснил Николай Булаев.