2019-08-18T18:39:47+03:00
Общество

Полумарафон от «Лужников» до Кремля: как москвичи пробежали 21,1 км

В столице прошел второй по количеству участников массовый старт в России
Валентина ПРОКОФЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полумарафон объединил сильных, здоровых и физически подготовленных людей Фото: vk.com/runcomrunПолумарафон объединил сильных, здоровых и физически подготовленных людей Фото: vk.com/runcomrun
Изменить размер текста:

Москва 18 августа не спала с самого утра – тысячи участников готовились к полумарафону «Лужники». Москвичам и гостям столицы предложили пробежать по набережным Москвы и преодолеть дистанцию 21,1 километра. Это уже второй по количеству участников массовый старт в России.

С каждым годом в столице увеличивается количество желающих пробежать достойную дистанцию. Полумарафон объединил сильных, здоровых и физически подготовленных людей.

- Мы с друзьями бегаем каждое утро, только в морозы не бегаем. Летом нас дожди не пугают, в парках бегать классно. У меня в парке «Фили» есть классная беговая дорожка. Поэтому как-то специально к этому полумарафону и не готовились. Мы принимаем участие почти во всех забегах, - рассказывает Александр Дремин, участник забега.

На старте можно было встретить как опытных бегунов, так и новичков. Среди них молодые парни и девушки, и взрослые москвичи. Говорят, что в коллективе бежать интереснее. Тем более центр города для пробежки перекрывают не каждый день. Путь полумарафона довольно живописный - от «Лужников» до Кремля.

После стартового свистка спортсмены побежали по Лужнецкой набережной, вдоль Москвы-реки. Следом была Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Раушская и Космодамианская набережные. Все они еще с 6.30 были перекрыты для движения машин.

На пути у бегунов было много достопримечательностей. Среди них Крымский мост, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя.

- Вместе с бегунами в полумарафоне приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Они передвигались на хендбайках и спортивных колясках, - рассказали организаторы полумарафона.

На дистанции для спортсменов организовали пункты питания и медицинской помощи. Участники могли в любой момент сделать паузу, а потом с новыми силами продолжить забег. Финишной точкой был Кремль – именно там все участники узнали личные результаты и получили памятные медали.

Дети участвовали в забеге накануне -17 августа. Они преодолели небольшие дистанции – 400 и 800 метров. Но соревнования проходили по-взрослому: возрастные категории, стартовые номера, фирменные футболки.

А 22 сентября состоится Московский марафон. Участникам предоставляется уникальная возможность пробежать 42,2 км. Если такая цифра неподъемная, то можно пробежать меньше - 10 км, но все равно стать частью главного бегового события страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварии А 321 в Подмосковье в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елены Лапуцкой и предложили ее наградить. "КП" узнала, что об этом думает она сама [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Дракон и огненные цветы в московском небе: Самые яркие фото с открытия фестиваля фейерверков в Братеево
Свое мастерство в эти выходные показывают пиротехники из восьми стран - и им есть, чем удивить зрителей! Мы собрали самые впечатляющие фото первого дня фестиваля
Дракон и огненные цветы в московском небе: Самые яркие фото с открытия фестиваля фейерверков в Братеево
Свое мастерство в эти выходные показывают пиротехники из восьми стран - и им есть, чем удивить зрителей! Мы собрали самые впечатляющие фото первого дня фестиваля
Горожан терроризируют клопы и их «ликвидаторы»
В столице очередная волна глобального нашествия клопов. Насекомых везут с вещами мигранты и отдохнувшие в тропиках москвичи. Но часто клопов в квартиры подбрасывают и… службы по санобработке помещений. Чтобы содрать с граждан деньги
Новости 24
Власти не согласовали проведение автодемонстрации КПРФ 31 августа
У безработного в Подмосковье украли часы и ювелирные изделия на 40 миллионов рублей
Мэрия Москвы: Отказ организаторов митинга 25 августа от компромисса — мелкий шантаж
В Подмосковье ликвидировали почти три сотни лесных пожаров
В Москве спилили знаменитое дерево из "Бригады"
В Москве открылись шесть зон отдыха для купания
В парке «Северное Тушино» покажут попугаев и змею из Московского зоопарка
В Подмосковье ребенок погиб, упав в водосточную канаву
Разрабатывать проект Бирюлевской линии метро начнут с 2020 года
Мужчина, устроивший стрельбу в Котельниках, рассказал, что его толкнуло на такой поступок
Туристам бесплатно раздадут новые карты Москвы
«Коммунисты России» собираются получить треть мест в Мосгордуме
В Москве 18 августа пройдет полумарафон «Лужники»
Глава Мосгоризбиркома: За подделку подписей необходимо отвечать по закону
В ЦИК заявили о высоком уровне конкуренции на выборах в Мосгордуму
Один человек погиб в ДТП с пятью машинами в Подмосковье
Андрей Воробьев поблагодарил пилотов, посадивших самолет в поле
Театр и салют: в столице пройдет праздник фейерверков
В Москве женщина после празднования дня рождения забыла дочь в кафе
Согласован митинг на Проспекте Сахарова 25 августа
Около 900 тысяч учащихся войдут в сентябре в школы в Подмосковье
Около 15 тысяч москвичей проверили здоровье легких в парках города
Николай Гончар: Организаторы протестов в столице намеренно провоцируют конфликт
Собянин увеличил размер премий молодым ученым до 2 млн рублей
В ЦОДД назвали день, когда в Москву из-за МКАДа въезжает больше всего машин
Гроза и сильный ветер ожидается в Москве 14 августа: Водителям дали советы по парковке
Александр Стефанович: Провокаторов на митингах необходимо преследовать по закону
Школьные рюкзаки и ланчбоксы начнут продавать в московском метро к 1 сентября
В Москву вернулась жара до +25 градусов