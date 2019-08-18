Полумарафон от «Лужников» до Кремля: как москвичи пробежали 21,1 км

Москва 18 августа не спала с самого утра – тысячи участников готовились к полумарафону «Лужники». Москвичам и гостям столицы предложили пробежать по набережным Москвы и преодолеть дистанцию 21,1 километра. Это уже второй по количеству участников массовый старт в России.

С каждым годом в столице увеличивается количество желающих пробежать достойную дистанцию. Полумарафон объединил сильных, здоровых и физически подготовленных людей.

- Мы с друзьями бегаем каждое утро, только в морозы не бегаем. Летом нас дожди не пугают, в парках бегать классно. У меня в парке «Фили» есть классная беговая дорожка. Поэтому как-то специально к этому полумарафону и не готовились. Мы принимаем участие почти во всех забегах, - рассказывает Александр Дремин, участник забега.

На старте можно было встретить как опытных бегунов, так и новичков. Среди них молодые парни и девушки, и взрослые москвичи. Говорят, что в коллективе бежать интереснее. Тем более центр города для пробежки перекрывают не каждый день. Путь полумарафона довольно живописный - от «Лужников» до Кремля.

После стартового свистка спортсмены побежали по Лужнецкой набережной, вдоль Москвы-реки. Следом была Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Раушская и Космодамианская набережные. Все они еще с 6.30 были перекрыты для движения машин.

На пути у бегунов было много достопримечательностей. Среди них Крымский мост, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя.

- Вместе с бегунами в полумарафоне приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Они передвигались на хендбайках и спортивных колясках, - рассказали организаторы полумарафона.

На дистанции для спортсменов организовали пункты питания и медицинской помощи. Участники могли в любой момент сделать паузу, а потом с новыми силами продолжить забег. Финишной точкой был Кремль – именно там все участники узнали личные результаты и получили памятные медали.

Дети участвовали в забеге накануне -17 августа. Они преодолели небольшие дистанции – 400 и 800 метров. Но соревнования проходили по-взрослому: возрастные категории, стартовые номера, фирменные футболки.

А 22 сентября состоится Московский марафон. Участникам предоставляется уникальная возможность пробежать 42,2 км. Если такая цифра неподъемная, то можно пробежать меньше - 10 км, но все равно стать частью главного бегового события страны.