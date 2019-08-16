Внимание к деталям

Однако кроме создания правил, по которым будет жить весь город, депутаты еще занимаются и вполне конкретными делами. Убрать свалку около дома, сделать новый сквер или дорогу — все это также в зоне их ответственности. Мы решили посмотреть, с чем именно люди обращались к депутатам и что им удалось решить.

Многие из нас видят только внешнюю сторону работы Мосгордумы — это законопроекты, по которым функционирует весь город. За пять лет в стенах здания на Страстном бульваре было принято более 280 законов. И некоторые из них весьма резонансные — это, например, запрет на продажу на территории города слабоалкогольных энергетиков. Химическая сладкая жидкость вызывала сильное привыкание и наносила серьезный вред здоровью людей. Алкоголь, таурин и кофеин — губительная смесь, особенно для молодого организма, говорят врачи. Ситуация ухудшалась с каждым годом и грозила перерасти в эпидемию, если бы не законодательная инициатива Мосгордумы. С 2015 года в городе полностью запрещена продажа таких напитков. После Мосгордумы аналогичный законопроект был принят на федеральном уровне. Теперь эту отраву нельзя купить ни в одном магазине на территории России.

Однако работа над законами — важнейшая, но не единственная часть деятельности Мосгордумы. Как мы знаем, любая дума состоит из депутатов. Само это слово, в переводе с латыни, означает «уполномоченный» или «посланник». И, как посланники, такие люди должны решать вполне конкретные проблемы. Давайте посмотрим, чем занимались народные избранники, что им удалось сделать и над чем еще предстоит работать.

Позаботиться о здоровье

Любой врач знает, что болезнь куда проще и быстрее вылечить на ранней стадии, чем на этапе «сил нет как болит». Даже онкологические заболевания, выявленные в зародыше, не так уж страшны. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает больше внимания обращать на выявление проблем со здоровьем и проходить регулярные обследования. Ведь большинство неинфекционных заболеваний могут развиваться без всяких симптомов. Найти патологию можно только через обследования и после сдачи анализов. Именно поэтому людям, особенно немолодым, важно регулярно проходить диспансеризацию, даже когда ничего не болит. Для этой цели с подачи Мосгордумы в парках Москвы было открыто 46 павильонов по программе «Здоровая Москва». Здесь все желающие могут проверить здоровье и получить консультацию врача. Такое обследование прошли уже более 35 тысяч человек. При малейших подозрениях врачи сразу направляли человека в поликлинику для более тщательного обследования.

Создать комфортную среду

В городе еще немало мест, которые необходимо обустроить. Одним из таких была территория на северо-востоке, в районе Южного Медведкова. Жители ближайших домов хотели иметь вдоль реки благоустроенный парк, где можно было бы отдохнуть, погулять, заняться спортом. Москвичи обратились с предложениями в Мосгордуму создать большой парк вдоль Яузы. В московском парламенте взяли дело на контроль и добились начала работ по благоустройству этой территории. Пойма Яузы — особо охраняемая природная зона — имеет площадь более 300 гектаров. Работы по благоустройству выполнены на 70 гектарах (в районах Ростокино и Свиблово), в ближайшие годы будут обустроены еще 50 гектаров. Уже сейчас видно, что парк преобразился, говорят местные жители. Территория вдоль Яузы стала центром общественной жизни всего округа.

Есть много других примеров, когда депутаты Мосгордумы помогали жителям обустроить свои районы. Так, в сентябре прошлого года был открыт обновленный сквер на улице Добролюбова и новый сквер на месте снесённой пятиэтажки на улице Молодцова. Здесь жители просили построить спортивную и детскую площадку, а также зону отдыха. Летом 2018 года все эти пожелания были выполнены.

Нашли жилье, отремонтировали квартиру, починили лифт

Жилищный вопрос — один из самых острых для москвичей, это отмечал еще Михаил Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита». Благодаря программе реновации жилищную проблему удастся наконец решить, но на это потребуется время. А жить в комфортных условиях люди хотят уже сейчас. Юрий Иванов (имя изменено по просьбе мужчины) из Южного Медведкова несколько лет стоял в очереди на улучшение жилищных условий. Его семья из девяти человек ютилась в маленькой квартире общей площадью 45 метров. Когда подошла его очередь, Юрию предложили переехать в такую же квартиру — то есть ни о каком улучшении жилищных условий речь не шла. Юрий обратился в Мосгордуму.

Здесь нужно уточнить, что народные избранники имеют особые полномочия — их запросы в любые органы исполнительной власти (администрация района, мэрия) должны быть рассмотрены в кратчайшие сроки, депутата обязан немедленно принять чиновник любого ранга. Именно этим правом и воспользовались в Мосгордуме для решения проблем Юрия. Депутат направил обращение в Департамент городского имущества города Москвы. В результате семье дали две двухкомнатные квартиры в районе Южное Медведково — их общая площадь составляет почти 130 квадратных метров.

Всего к депутатам Мосгордумы последнего созыва обратились на прием более 6 тысяч человек. Многие из них пришли со своими насущными проблемами. Так, пенсионер и инвалид II группы Александр попросил отремонтировать комнату в его квартире, ранее в ней произошел пожар. Депутат обратился в управу района Южное Медведково. Чиновники сразу отреагировали на запрос со стороны парламентария и привели в порядок жилье Александра.

Такие обращения — починить лифт, сделать пандус к подъезду, установить детскую площадку или освещение около подъезда — идут сплошным потоком, рассказывают в Мосгордуме. Всего за 5 лет на Страстной бульвар поступило более 55 тысяч писем. Почти на каждое был дан ответ.

Добились выплаты зарплаты

В декабре 2018 года работники хлебозавода «Черкизово», которым четыре месяца не выплачивали зарплату, объявили голодовку. Ситуация складывалась катастрофическая. Долги росли, люди сидели без денег, а менеджмент предприятия, имея финансовые возможности погасить долги, ничего не предпринимал, чтобы облегчить жизнь людей. К решению вопроса подключилась Мосгордума. В кратчайшие сроки удалось добиться погашения долгов по зарплате — работники ушли встречать праздник с деньгами. А на руководителей компании завели уголовные дела. Директор завода частично признал свою вину.

Устроили на операцию

Иногда депутаты сталкиваются с экстренными ситуациями, и от их решения в буквальном смысле зависит жизнь людей. Например, депутаты добиваются проведения срочных хирургических операций. Недавно на адрес Мосгордумы поступило письмо с благодарностью от одного из москвичей — его маму оперативно госпитализировали в Балашихинский онкоцентр и затем сделали две сложнейшие операции, вырезали огромную опухоль. Как сказали потом врачи, счет шел на дни…

Ликвидировали хостел для мигрантов

Последние годы в приемную Мосгордумы поступают жалобы на хостелы, под которые стали переоборудовать обычные квартиры. Одна из таких мини-гостиниц образовалась в Мещанском районе. Жители соседних домов жаловались на приезжих из стран ближнего зарубежья, которые не соблюдали элементарных норм — шумели по ночам, мусорили, грубо разговаривали. В итоге с подачи Мосгордумы полиция и прокуратура провели там проверку. После этого прокуратура подала иск против собственника квартиры, в которой располагался хостел. В итоге гостиницу закрыли. Всего по такой схеме с подачи Мосгордумы было закрыто несколько «квартирных хостелов».

Для системного решения вопроса Мосгордума разработала поправки в Жилищный кодекс, которые запрещают открывать гостиницы в обычных квартирах. В апреле этого года законопроект был принят Госдумой. С 1 октября все хостелы в жилых домах будут ликвидированы.

Планы на будущее: что предстоит сделать думе нового созыва

8 сентября москвичи выберут новый состав Мосгордумы. Народным избранникам предстоит довести до конца несколько важных начинаний. В приоритете — так называемый «закон о вейпах». Речь идет о запрете продажи несовершеннолетним электронных сигарет и ограничении рекламы вейпов. Сейчас устройства для нагревания табака могут приобрести даже дети. Нет запрета и на их рекламу. Вместе с тем такие сигареты, вопреки заверениям производителей, наносят не меньший вред, чем стандартные. Кроме этого, после использования подобных устройств люди часто переходят на «обычный» табак.

Предстоит также навести порядок в сфере использования электротранспорта — речь об электросамокатах, гироскутерах, сигвеях и т.д. В этом году только за два месяца произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий с такими видами транспорта — в них пострадали 25 детей, один человек погиб. Об этом сообщил замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Александр Ходаков. Правила для электротранспорта уже разработаны в некоторых странах. Например, в Париже установлена предельная скорость для электросамокатов. Внести изменения в правила дорожного движения предлагают и в Мосгордуме. Проект предполагает, что в зависимости от типа устройства будут установлены правила его использования.

Наконец, предстоит довести до конца работу по оснащению всех детских площадок системами видеонаблюдения. Пока что контроль безопасности осуществляется только на 30% таких территорий. В Мосгордуме взяли этот вопрос на контроль: под наблюдение должны попасть все места, где отдыхают и играют дети. Этими и другими проектами предстоит заниматься депутатам нового, седьмого созыва Мосгордумы, которых москвичи выберут 8 сентября.