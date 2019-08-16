2019-08-16T18:34:39+03:00
Общество

Рязанские овощи и курские сыры: всесезонная ярмарка открылась на северо-востоке Москвы

До конца года таких появится более 20
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Ярмарка на улице Милашенкова была открыта на месте ранее существовавшей ярмарки выходного дня. Она будет работать круглый год.Ярмарка на улице Милашенкова была открыта на месте ранее существовавшей ярмарки выходного дня. Она будет работать круглый год.Фото: Алиса ТИТКО
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Ярмарки выходного дня пользуются большой популярностью в столице, но из-за климата проводить их зимой невозможно. Это некомфортно и покупателям, и продавцам. А новые ярмарки в жилых районах создаются в отапливаемых павильонах и будут работать круглый год. Новая всесезонная ярмарка открылась 16 августа на северо-востоке Москвы. Находится она на улице Милашенкова, 14 (в Бутырском районе).

- Сегодня в Москве работают уже семь ярмарок нового формата, до конца года их появится чуть более 20. Мы планируем, что за три года их будет более 50, – рассказал Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы.

Ярмарка на улице Милашенкова была открыта на месте ранее существовавшей ярмарки выходного дня. Она будет работать круглый год (шесть дней в неделю).

Некапитальный ярмарочный павильон возвели во французском стиле, он рассчитан на 30 торговых мест для продажи овощей и фруктов, мясо-молочной продукции, солений и полуфабрикатов, рыбы, хлеба и кондитерских изделий. Продукты сюда привезли из 13 российских регионов: Москвы, Брянской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской областей, Краснодарского края, Чувашской Республики, а также из Казахстана.

Новые ярмарки в жилых районах создаются в отапливаемых павильонах и будут работать круглый год. Фото: Алиса ТИТКО

Новые ярмарки в жилых районах создаются в отапливаемых павильонах и будут работать круглый год.Фото: Алиса ТИТКО

- Места для продавцов город предоставил бесплатно, но цены на продукты они устанавливают сами. Расчитываем, что предприниматели сделают лояльные для горожан цены, - сказал Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы. - С 2014 года мы внедрили отбор продавцов через портал Госуслуги. Любой желающий может подать заявку.

На ярмарке в Бутырском районе можно купить постную выпечку, рязанские овощи и курские сыры, узбекскую курагу и ароматный кофе. Еду можно попробовать за столиками на свежем воздухе, а в дождливую погоду остаться в павильоне, где еще и поработать за компьютером.

Прилегающую территорию возле ярмарки благоустроили - высадили деревья и кустарники.

7 всесезонных ярмарок нового формата на:

- Семеновской площади,

- улице Юных Ленинцев в Кузьминках,

- улице Академика Скрябина в Рязанском районе,

- улице Раменки,

- Городецкой улице в Новокосино,

- Святоозерской улице в Косино-Ухтомском,

- улице Милашенкова в Бутырском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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