Рязанские овощи и курские сыры: всесезонная ярмарка открылась на северо-востоке Москвы

Ярмарки выходного дня пользуются большой популярностью в столице, но из-за климата проводить их зимой невозможно. Это некомфортно и покупателям, и продавцам. А новые ярмарки в жилых районах создаются в отапливаемых павильонах и будут работать круглый год. Новая всесезонная ярмарка открылась 16 августа на северо-востоке Москвы. Находится она на улице Милашенкова, 14 (в Бутырском районе).

- Сегодня в Москве работают уже семь ярмарок нового формата, до конца года их появится чуть более 20. Мы планируем, что за три года их будет более 50, – рассказал Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы.

Ярмарка на улице Милашенкова была открыта на месте ранее существовавшей ярмарки выходного дня. Она будет работать круглый год (шесть дней в неделю).

Некапитальный ярмарочный павильон возвели во французском стиле, он рассчитан на 30 торговых мест для продажи овощей и фруктов, мясо-молочной продукции, солений и полуфабрикатов, рыбы, хлеба и кондитерских изделий. Продукты сюда привезли из 13 российских регионов: Москвы, Брянской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской областей, Краснодарского края, Чувашской Республики, а также из Казахстана.

Новые ярмарки в жилых районах создаются в отапливаемых павильонах и будут работать круглый год.Фото: Алиса ТИТКО

- Места для продавцов город предоставил бесплатно, но цены на продукты они устанавливают сами. Расчитываем, что предприниматели сделают лояльные для горожан цены, - сказал Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы. - С 2014 года мы внедрили отбор продавцов через портал Госуслуги. Любой желающий может подать заявку.

На ярмарке в Бутырском районе можно купить постную выпечку, рязанские овощи и курские сыры, узбекскую курагу и ароматный кофе. Еду можно попробовать за столиками на свежем воздухе, а в дождливую погоду остаться в павильоне, где еще и поработать за компьютером.

Прилегающую территорию возле ярмарки благоустроили - высадили деревья и кустарники.

7 всесезонных ярмарок нового формата на:

- Семеновской площади,

- улице Юных Ленинцев в Кузьминках,

- улице Академика Скрябина в Рязанском районе,

- улице Раменки,

- Городецкой улице в Новокосино,

- Святоозерской улице в Косино-Ухтомском,

- улице Милашенкова в Бутырском районе.