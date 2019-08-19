2019-08-19T12:10:36+03:00
Происшествия

В Одинцово автомобиль обстреляли из лука

Пострадавшему предстоит ремонтировать глубокую вмятину на крыше авто, а местным правоохранителям - искать метких лучников
Наталия ЕРОШКИНА
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Житель Одинцово обнаружил на крыше своей машины глубокую вмятину, а рядом с автомобилем - стрелу от лука. Фото предоставлено "КП"Житель Одинцово обнаружил на крыше своей машины глубокую вмятину, а рядом с автомобилем - стрелу от лука. Фото предоставлено "КП"
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Повредить автомобиль можно не только на дороге и во дворе в результате неаккуратной парковки. Ущерб движимому имуществу может прилететь буквально из воздуха. Житель Одинцово обнаружил на крыше своей машины глубокую вмятину, а рядом с автомобилем - стрелу от лука.

"Я припарковал машину во дворе между домами и пошёл домой, через минут 30 услышал что сработала сигнализация, спустился. Осмотрел машину и увидел стрелу на земле, и только тогда нашёл глубокий след на крыше, она почти насквозь пробита", — рассказал Павел kp.ru

Ещё одна стрела улетела немного дальше и в машину не попала. Мужчина написал заявление в полицию, но хулиганов так и не удалось найти. Теперь пострадавшему предстоит возмещение ущерба и ремонт. Павлу повезло, если можно так сказать, что автомобиль застрахован по КАСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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