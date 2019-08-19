2019-08-19T15:11:10+03:00
Общество

Первая умная полка появится в библиотеке Ахматовой в 2020 году

Такие устройства позволят москвичам самостоятельно брать книги и возвращать их
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Чтобы посещать городские библиотеки, где будут умные полки, москвичам необходимо оформить единый читательский билет (пластиковая карта).Чтобы посещать городские библиотеки, где будут умные полки, москвичам необходимо оформить единый читательский билет (пластиковая карта).Фото: Олег ЗОЛОТО
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Столичные библиотеки делают еще один шаг в будущее, создавая умные полки. Такие устройства позволят москвичам не только самостоятельно брать книги, но и возвращать. Просто ставишь издания со специальными RFID-метками на полку, и они автоматически фиксируются в системе.

- Первая умная полка появится в начале 2020 года в Центральной библиотеке № 197 имени А.А. Ахматовой. На ней будет около 400 книг разных авторов — от классиков до современных писателей, - рассказали в мэрии Москвы.

Чтобы посещать городские библиотеки, где будут умные полки, москвичам необходимо оформить единый читательский билет (пластиковая карта). Их принимают уже сейчас в 302 столичных читальнях, а до конца 2020 года начнут во всех 440 библиотеках. Придумали новый билет для того, чтобы избавить москвичей от необходимости записываться в каждой библиотеке, которые они хотят посетить (возле дома, работы, в центре).

- Через 1,5 года москвичи смогут в режиме онлайн бронировать книги в любых городских библиотеках. Мы как раз разрабатываем специальный интернет-ресурс с личным кабинетом и перечнем всех изданий московского библиотечного фонда, - рассказывает Сергей Шакрыл, куратор IT-проектов в сфере культуры Департамента информационных технологий города Москвы

КСТАТИ

В следующем году в самых посещаемых местах города установят библиоматы (автоматические постаматы с книгами). Например в вестибюлях метро. В каждом библиомате будет около 700 изданий. Фактически москвичам нужно будет только протянуть руку и взять книгу, чтобы почитать ее по пути на работу.

Интересно знать

Литературные вкусы москвичей (за полгода 2019 года):

1 место - роман «Авиатор» писателя Евгения Водолазкина,

2 место - книга «Дети мои» Гузель Яхиной,

3 место - произведение Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».

В десятку востребованных изданий входит еще один роман Яхиной («Зулейха открывает глаза»), а также книги Татьяны Устиновой («Призрак Канта»), Александра Архангельского («Бюро проверки»), Дмитрия Быкова («Июнь»), Павла Басинского («Посмотрите на меня»), Александры МарининойГорький квест») и Ольги Славниковой («Прыжок в длину»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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