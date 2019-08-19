Первая умная полка появится в библиотеке Ахматовой в 2020 году

Столичные библиотеки делают еще один шаг в будущее, создавая умные полки. Такие устройства позволят москвичам не только самостоятельно брать книги, но и возвращать. Просто ставишь издания со специальными RFID-метками на полку, и они автоматически фиксируются в системе.

- Первая умная полка появится в начале 2020 года в Центральной библиотеке № 197 имени А.А. Ахматовой. На ней будет около 400 книг разных авторов — от классиков до современных писателей, - рассказали в мэрии Москвы.

Чтобы посещать городские библиотеки, где будут умные полки, москвичам необходимо оформить единый читательский билет (пластиковая карта). Их принимают уже сейчас в 302 столичных читальнях, а до конца 2020 года начнут во всех 440 библиотеках. Придумали новый билет для того, чтобы избавить москвичей от необходимости записываться в каждой библиотеке, которые они хотят посетить (возле дома, работы, в центре).

- Через 1,5 года москвичи смогут в режиме онлайн бронировать книги в любых городских библиотеках. Мы как раз разрабатываем специальный интернет-ресурс с личным кабинетом и перечнем всех изданий московского библиотечного фонда, - рассказывает Сергей Шакрыл, куратор IT-проектов в сфере культуры Департамента информационных технологий города Москвы

КСТАТИ

В следующем году в самых посещаемых местах города установят библиоматы (автоматические постаматы с книгами). Например в вестибюлях метро. В каждом библиомате будет около 700 изданий. Фактически москвичам нужно будет только протянуть руку и взять книгу, чтобы почитать ее по пути на работу.

Интересно знать

Литературные вкусы москвичей (за полгода 2019 года):

1 место - роман «Авиатор» писателя Евгения Водолазкина,

2 место - книга «Дети мои» Гузель Яхиной,

3 место - произведение Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».

В десятку востребованных изданий входит еще один роман Яхиной («Зулейха открывает глаза»), а также книги Татьяны Устиновой («Призрак Канта»), Александра Архангельского («Бюро проверки»), Дмитрия Быкова («Июнь»), Павла Басинского («Посмотрите на меня»), Александры Марининой («Горький квест») и Ольги Славниковой («Прыжок в длину»).