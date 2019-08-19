2019-08-19T17:40:39+03:00
Общество

Школьная улица в Москве станет пешеходной

Благоустройство закончат в конце августа
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Школьная улицаШкольная улицаФото: ru.wikipedia.org
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Накануне Дня знаний в Москве появится еще одна пешеходная улица – Школьная улица на Таганке. Она должна стать новой точкой притяжения горожан – такой же, как Камергерский и Столешников переулки, Арбат или Никольская улица. Сейчас на Школьной завершаются работы по благоустройству.

- Уникальный, полностью сохранившийся уголок двухэтажной Москвы XIX века станет прекрасным городским пространством для отдыха москвичей и реализации культурных проектов, – сказал во время осмотра работ мэр города Сергей Собянин.

Школьная улица небольшая - длина около 800 метров. Она соединяет улицы Добровольческая и Рогожский Вал. Свое нынешнее название (Школьная) улица получила в 1923 году. Еще в 80-х годах ее хотели превратить во второй Старый Арбат. Тогда посреди проезжей части установили фонари, но проект не завершили и, по сути, Школьная превратилась в улицу-парковку.

Движение автотранспорта в мае этого года по ней запретили окончательно, стали менять плитку, установили 145 стилизованных исторических фонарей, 68 лавочек. И провели капитальный ремонт фасадов 53 домов.

- В настоящее время основные работы на Школьной улице завершены, в ближайшие недели будет закончено благоустройство сквера возле метро, - сказали в мэрии Москвы. - Осенью в планах высадить 30 деревьев, а весной – 119 кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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