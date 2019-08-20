Погода в Москве в сентябре 2019: Летом мерзли - осенью согреемся!

Хорошая новость для тех, кому лето 2019 кажется слишком холодным и дождливым. Даже две хороших новости. Первая: жара возвращается, причем прямо сейчас! Вторая: сентябрь 2019 в Москве будет теплым.

Во вторник, 20 августа, погода разгуляется до +28 градусов, в безоблачном небе будет сиять солнце. В среду, 21 августа, воздух разогреется до +29 градусов, хотя кое-где и возможны короткие дожди.

Такая теплынь на 5 градусов зашкаливает за климатические нормы. Впрочем, в четверг жара спадет до +26 градусов, в пятницу не выше +23, в субботу +22, и дожди синоптики обещают, пусть и небольшие, и кратковременные.

Осень все-таки берет свое? Нет, удивляет прогнозом главный синоптик Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- С летним тепло прощаться не стоит. В конце недели, действительно, будет короткое похолодание, связанное с холодным атмосферным фронтом с севера. Но уже в в воскресенье, 25 августа, снова +25 градусов. И всю следующую неделю - то есть вплоть до 1 сентября - в столице будет тепло. По одним прогностическим моделям около +25 градусов, по другим даже +29. Но в любом случае речь идет о летней погоде. И сильных дождей мы не ждем до конца августа. Короткие, конечно, возможны.

А что слышно про бабье лето? Каким будет сентябрь 2019?

- Теплым! - обнадеживает Татьяна Позднякова. - В этом году, заметьте, если уж устанавливается какая-то погода, то надолго. Недели на три как минимум. В июне практически месяц было сухо и жарко, в июле надолго пришли дожди и аномальные для лета холода. С 20 августа начинается новый теплый и солнечный период, он распространится и на сентябрь.

Кстати, про аномалии. Лето 2019 хоть и удивляло москвичей, но по средней температуре почти в точности соответствует климатическим нормам, всего на 0,3 градуса теплее. Да-да, именно теплее, как бы ни ругали мы его за холода. Вот такая средняя температура по больнице: если сложить жаркий июнь с холодным июлем, норма и выходит.