По программе «Мой район» в Москве появится еще 160 новых парков и скверов

Москва продолжает благоустройство в разных районах города. Везде создаются новые прогулочные зоны и центры притяжения. Теперь, чтобы выбраться на прогулку или повидаться с друзьями, вовсе не обязательно ехать в центр. Достаточно просто выйти из дома. Каждый район имеет право на свой центр притяжения - комфортные парки, скверы, улицы. Такую идеологию программы «Мой район» в полной мере отражает создание новых общественных пространств.

«Масштаб московского района сопоставим со средним российским городом. Очень важно в каждом районе определить центры притяжения, трафик прохождения пешеходов и машин, создать центры культуры и отдыха», - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Твиттере.

По инициативе Собянина в середине 2018 года стартовала программа «Мой район». В ней учитывается комплексное развитие, благодаря которому горожане независимо от того, в каком районе города они находятся, получают равные комфортные условия для жизни.

«В этом году мы сконцентрировались на спальных районах, делаем 160 парков и скверов. Мы в этом году должны выработать концепцию развития района. Мы сейчас отдельными какими-то блоками делаем: здесь скверы, здесь дворы, здесь променад. Но в целом район не однородный - где-то лучше, где-то хуже. Мы в комплексе обустроим. Имеются в виду и знаковые объекты - школы, детские сады, поликлиники», - сообщил Сергей Собянин во время осмотра одного из таких строящихся районных парков - «Парка света» в Бибиреве.

Обо всех переменах в своем районе можно узнать на сайте мэра Москвы mos.ru. Вся информация о каждом квартале публикуется в разделе «Мой район» (www.mos.ru/moi-raion). Данные удобно структурированы и постоянно дополняются. Кстати, для желающих высказать свое мнение о программе на сайте работает канал обратной связи. Москвичи могут сообщить о неточной информации, прислать предложения по доработке проектов или оставить свой отзыв.

Очень важно в каждом районе определить центры притяжения, создать места культуры и отдыха.Фото: Михаил ФРОЛОВ

СЕМЕЙНЫЕ ПРОГУЛКИ НА ТУРИСТСКОЙ

Новый пешеходный маршрут по программе «Мой район» открылся в Южном Тушине. Вдоль Туристской улицы благоустроили бульварную зону площадью более шести гектаров.

«При разработке проекта мы учитывали мнения и пожелания жителей разных возрастов. Здесь появились детские и спортивные площадки, дорожки, удобные лавочки, цветники, оригинальные игровые комплексы», - сказал префект Северо-Западного округа столицы Алексей Пашков.

Специалисты отремонтировали более 13 тысяч квадратных метров асфальта, поставили новые бордюры и выложили плиткой пешеходные дорожки. Детские площадки стали еще комфортнее. На них появились новое безопасное прорезиненное покрытие, качели и турники, игровые комплексы с горками, домики и качалки для малышей.

ВДОЛЬ РЕКИ ОТКРОЮТСЯ СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

В Капотне скоро можно будет позагорать в шезлонге на благоустроенном берегу Москвы-реки. В этом районе столицы приведут в порядок около 300 квадратных метров спуска к реке. Во многих местах откроются смотровые площадки разных размеров - от 90 до 400 квадратных метров. Их общая площадь - более 2000 квадратов. Сюда можно прийти просто посидеть на лавочке или, стоя у самой воды, полюбоваться красивыми речными видами и парком «Братеевская пойма» на противоположном берегу. А по вечерам смотровые площадки украсит подсветка с мягкими и теплыми лучами. Такие фонарики не будут мешать местным птицам и животным.

Строительство проводится по программе «Мой район». При этом приведут в порядок и природные территории. Неухоженный склон около Москвы-реки войдет в состав ландшафтного заказника «Берег реки Москвы в Капотне». Помимо этого, зона отдыха в Капотне станет продолжением благоустроенного парка 850-летия Москвы в Марьине. Вдоль левого берега Москвы-реки от МКАД до крайней точки парка 850-летия Москвы протянется единый велопешеходный маршрут общей длиной около 10 километров.

СКВЕР ВЫСАДИЛИ ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

В Головинском районе на севере столицы около культурного центра «Онежский» завершилось благоустройство. В зоне отдыха по программе «Мой район» создан сквер. Еще недавно местные жители пользовались одной маленькой детской площадкой, а вместо удобных дорожек ходили по народным тропам. Теперь отсюда переехала в соседний двор собачья площадка. А в новом сквере открылись сразу три игровых комплекса для детей разного возраста. Для тех, кто заботится о своем здоровье, появилась уличная спортивная зона.

Местным жителям и проектировщикам хотелось, чтобы сквер стал местом отдыха и для молодежи, и для родителей, и для бабушек с дедушками. Ведь по соседству находятся несколько жилых домов и сразу три учреждения для взрослых и детей - библиотека, культурный центр и школа. По просьбам горожан здесь появились фонтан, дополнительные деревья, кустарники, цветники, газоны, фонари. При этом пожилые, как и пожелали, получили побольше скамеек, а молодые - столы для пинг-понга.

ВСТРЕЧАЕМСЯ У ФОНТАНА

Комфортные места для отдыха появились в пяти районах на юго-западе Москвы - в Зюзине, Конькове, Черемушках, Обручевском и Ясеневе. По программе «Мой район» в каждом из них многое преобразилось. К примеру, в Ясеневе от дома № 7, корпус 2, на Вильнюсской улице до дома № 22 на Тарусской улице разместился парк. В нем с двух сторон сделаны входы в едином стиле. Широкие и ровные дорожки выложены из прочного камня. По ним приятно не только прогуляться, но и пробежаться.

Для спортсменов вообще появилось много нового. За универмагом на Вильнюсской улице, 5, уже готова основа для хоккейной коробки. Летом здесь можно будет играть в футбол или баскетбол. А около нее устроили большой канатный комплекс для детей. Рядом еще одна площадка - со столами для настольного тенниса и тренажерами для воркаута.

Новый парк понравился и любителям тишины. В четырех зонах поставили 20 лавочек и 30 садовых диванов. Здесь удобно и пожилым людям, и мамам с колясками.

А в районе Черемушки в парке 70-летия Победы открыли сухой фонтан. Новинка сразу стала популярной у жителей соседних домов. Сюда часто приходят погулять родители с детьми и пенсионеры. Молодежь любит назначать у фонтана романтические встречи.