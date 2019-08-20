Реновация пятиэтажек в Москве: Дополнительные "стартовые" площадки выбрали в четырёх округах

Сегодня, 20 июля, на заседании президиума правительства Москвы расширен список "стартовых" площадок реновации. Под новостройки для участников программы выделили ещё 7 участков в пяти районах четырёх округов (см. список). В новые квартиры по этим адресам смогут переехать 3,4 тысячи жителей из 19 пятиэтажек. В них находится 1326 квартир общей площадью 59 тысяч "квадратов".

- На этих площадках построим 92,7 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, - сообщил сегодня журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - В этом году планируем подобрать не менее 5 миллионов квадратных метров "стартовых" площадок. Мы уже вплотную подошли к этой цифре. До сентября найдём недостающие площадки на 50 тысяч "квадратов". В этом году практически по всей Москве начинаем строительство и переселение. Это позволит освободить площадки под вторую волну переселения ещё на 2,5 миллиона квадратных метров. Всего по программе реновации требуется около 16 миллионов "квадратов" нового жилья.

В последний раз перечень дополняли в начале июля этого года. Тогда добавили 6 адресов в четырех округах столицы.

Теперь в список "стартовых" площадок для программы реновации входят 345 адресов на 4 миллиона 957,5 тысяч квадратных метров недвижимости.

По признанию главы Стройкомплекса, пока городу не хватает строителей для реновации. "По мере раскрутки программы нам придётся привлекать строительные компании, принимать решения, хотя мы уже пересмотрели расценки строительства, - сказал Марат Хуснуллин. - Опыт у нас есть, подобная ситуация уже была в программе метро, и теперь там почти хватает работников".

Напомним, в Москве по программе реновации в 37 новостроек сейчас переселяются жители 68 старых домов. Они находятся в семи столичных округах - Северном, Северо-Восточном, Восточном, Южном, Юго-Восточном, Западном и Юго-Западном. Этой осенью также планируют начать переселение в центре Москвы, в Пресненском районе. По словам Марат Хуснуллина, сегодня 46 новостроек уже готовы, ещё 117 - строятся. Смотровые ордера до конца 2019 года получат порядка 12 тысяч человек.

Помимо этого, в разных районах города уже состоялись публичные слушания с жителями и архитекторами по 17 из 84 проектов будущих кварталов реновации.

В программу сноса в Москве попали 5173 дома. В них живет около 1 миллиона человек. Переселение и снос планируют завершить в 2032 году.

КОНКРЕТНО

Новые дома по программе реновации появятся в таких округах

Восточный округ

Район Перово, ул. Металлургов, вл. 30

Юго-Восточный округ

Район Выхино-Жулебино, Самаркандский б-р, вл. 15

Район Выхино-Жулебино, Ферганский пр-д, вл. 14

Район Кузьминки, Волгоградский пр-т, вл. 101, корп. 2; между д. 155, корп. 1 и д. 157, корп. 1

Южный округ

Район Даниловский, ул. Дубининская, вл. 59-69

Юго-Западный округ

Район Котловка, ул. Нагорная, напротив д. 5, корп. 1, д. 2, корп. 1