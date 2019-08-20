Учебный год начнем с пятерок!

Весной в «Московской электронной школе» появился удобный сервис самопроверки. С помощью заданий, размещенных в нем, школьники подготовились и успешно сдали итоговые экзамены и контрольные, получив заслуженные пятерки. Тогда разработчики пообещали, что сервис станет максимально функциональным и полезным для всех пользователей, а база заданий будет регулярно обновляться.

И вот накануне начала учебного года библиотека МЭШ пополнилась новыми вариантами работ. Сделано это заранее, чтобы в оставшиеся две недели августа школьники смогли без проблем вспомнить пройденный материал, подтянуть свои знания по темам, которые могут вызвать трудности, и начать учебный год на «отлично».

Для начальной школы здесь есть проверочные задания по русскому языку, математике, окружающему миру и чтению. Ученики 5-11 классов смогут проверить свои знания по русскому и английскому языку, литературе, биологии, географии, химии, физике, информатике, истории, математике и обществознанию.

Все задачи, которые разрабатывали лучшие методисты и учителя столицы, для начальных и старших классов разделили на разные уровни сложности: стартовый, базовый, профильный и олимпиадный.

Задания стартового уровня позволяют проверить минимальные знания школьника по предмету. Второклашкам, например, нужно прочитать художественный текст, статью из словаря и выполнить задания к ним. А шестиклассники по географии должны без труда вспомнить основные события эпохи Великих географических открытий и назвать имена знаменитых первооткрывателей: Афанасия Никитина, Джеймса Кука, Христофора Колумба и других.

Справившись с заданиями базового уровня, ученик показывает способность решать типовые упражнения. Для второклассников – это умение отличить сказки от потешек, пословицы от поговорок.

Профильный уровень предполагает задания повышенной степени сложности, ребята должны продемонстрировать способность анализировать информацию, применять полученные знания и умения на практике. Так, юным географам из шестого класса нужно проанализировать газетную статью о землетрясении, поработать с географическими картами, а также установить, у берегов какой страны это все случилось.

Олимпиадный уровень самый сложный. Такие упражнения помогут школьникам подготовиться к городским и всероссийским олимпиадам, а для их решения необходимо проявить творческий подход и креативное мышление.

Удобно, что задания можно выполнять не только дома, но и во время путешествий на смартфонах или планшетах. Количество попыток при этом не ограничено. Результаты сразу же появятся в электронном дневнике. Их смогут увидеть не только дети, но и их родители.

«В конце прошлого учебного года, когда только появился сервис по самодиагностике, моя дочка успешно справилась с заданиями по русскому языку, математике и литературному чтению. Летом мы решили сосредоточиться на математике и русском языке, чтобы не растерять за каникулы полученные знания. Удобно, что ребенок не просто выполняет упражнения, а видит свою динамику, знает, каким темам следует уделить больше внимания. Кроме того, многие теоретические задания в МЭШ представлены в игровой форме, поэтому материал лучше усваивается», - поделилась впечатлениями от нового сервиса Екатерина Чеботарева, мама четвероклассницы Насти из школы №1280.

Сейчас в библиотеке МЭШ можно найти более 40 тысяч сценариев уроков и 1,5 тысяч учебных пособий и учебников, свыше 70 тысяч интерактивных образовательных приложений, созданных лучшими учителями города и ИТ-компаниями, а также огромное количество заданий, которые помогут школьникам подготовиться к контрольным, ЕГЭ и олимпиадам.

А с помощью электронного дневника, еще одного удобного сервиса «Московской электронной школы», родители могут проверить оценки ребенка, задать учителю вопрос, уточнить расписание и вовремя заметить изменения успеваемости.