Скидки по социальной карте москвича: завтрак в кафе - за полцены, стрижка в салоне красоты - бесплатно

Социальной картой сегодня в столице пользуются более пяти миллионов жителей. Ее выдают не только льготникам и пенсионерам, но и предпенсионерам (женщинам от 55 лет, мужчинам от 60 лет), школьникам, студентам вузов и техникумов, аспирантам, обычным москвичам. По ней можно ездить в наземке и метро, записаться на прием к врачу, получать городские пособия или стипендию. А еще дадут скидки от 3 до 100 (!) процентов при покупке товаров и услуг. Нужно лишь показать карту до оплаты на кассе. Кстати, около платежных терминалов и кассиров, где можно рассчитывать на скидку, обычно вывешен специальный стикер. Мы узнали, на чем могут сэкономить владельцы таких карт.

ПИРОЖОК, Я ТЕБЯ СЪЕМ

Комплексный обед или просто кофе с булочкой можно оплатить дешевле по соцкарте в 22 кафе, пекарнях, столовых и ресторанах, как в центре, так и на окраинах. Скидку в некоторых местах могут дать на все меню или только на хлеб и выпечку. А другие заведения предлагают ещё и день рождения отметить экономно.

Где: кафе "Трактир Гурман", ул. Плющиха, д. 20/2, ст. м. "Смоленская"; кондитерская "Волконский", ул. Воздвиженка, д. 7/6, стр. 1, ст. м. "Арбатская"; кафе "Авокадо", ул. Тверская, д. 5/6, ст. м. "Охотный ряд"; столовая, Варшавское ш., д. 116, ст. м. "Чертановская".

Скидка: от 5 до 50%.

По карте можно ездить в наземке и метро, записаться на прием к врачу, получать городские пособия или стипендиюФото: Евгения ГУСЕВА

ИДЕМ В КУЛЬТПОХОД

По соцкарте можно экономно сходить на многие городские выставки, например, в Государственный исторический музей, Дарвиновский музей, музей Москвы, музей космонавтики, картинные галереи. К примеру, студентов художественных вузов, многодетные семьи, ветеранов, детей до семи лет и школьников пустят бесплатно. Таким посетителям в кассе музея дают специальный входной билет (в некоторых заведениях нужно ещё показать документы на льготу, например, удостоверение многодетной семьи).

Где: в 90 городских музеях-участниках проекта "Музеи - детям" бесплатный вход для школьников (полный список выставочных залов - на mos.ru).

Скидка: 100%.

ШОПИНГ НАЧИНАЕТСЯ

В интернет-магазинах отовариваться удобно и выгодно. По соцкарте на покупку можно потратить ещё меньше. К примеру, заказать дешевле с доставкой на дом продукты - минералку, товары только для детей или для всей семьи, кухонные аксессуары, светильники, часы.

Где: www.alpika.ru (натуральная косметика); myshlepa.ru (детская обувь); www.vodovoz.ru (питьевая вода, продукты); www.shop24.ru (одежда и обувь для всей семьи); buyon.ru (электроника).

Скидка: от 5 до 20 %.

По соцкарте можно экономно сходить на многие городские выставки, например, в Государственный исторический музей, Дарвиновский музей или музей МосквыФото: Иван ВИСЛОВ

ПРОСТО КРАСОТА

В парикмахерских и дамских салонах можно постричься и покраситься, сделать маникюр, позагорать в солярии. В некоторых заведениях стрижка для пенсионеров и вовсе бесплатная. Согласитесь, просто красота!

Где: салон «Стрекоза», Брюсов пер., д. 2/14, стр. 1, ст. м. «Тверская»; парикмахерская, ул. Садовая-Спасская, д. 21/1, ст. м. «Красные ворота»; солярий (ул. Амундсена, д. 11, корп. 1, ст. м. «Свиблово»; парикмахерская, ул. Плющиха, д. 33, ст. м. «Смоленская».

Скидка: от 10 до 100 %.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

С вопросами по социальной карте москвича можно звонить в "Московский социальный регистр" на "горячую линию" - (495) 539-55-55, ежедневно, с 9.00 до 18.00.

В интернет-магазинах отовариваться удобно и выгодно. По соцкарте на покупку можно потратить ещё меньшеФото: Анастасия Осипова

КСТАТИ

В чем еще выгода

По соцкарте в столице можно:

- оплачивать услуги ЖКХ, счета за детсад, дополнительные занятия в школах, секциях и кружках, штрафы ГИБДД и многое другое на сайте мэра Москвы mos.ru без комиссии (по банковской карте обычно берут "сверху" от 0,8 до 1,5 процента в зависимости от выбранной услуги);

- со скидкой от 5 до 25 процентов

- купить продукты в магазинах и региональных ярмарках, лекарства, книги;

- получить бытовые услуги (ремонт одежды, обуви, домашней техники);

- прокатиться на такси;

- сходить в баню;

- купить цветы;

- получить юридическую консультацию;

- воспользоваться услугами агентства недвижимости.

Полный список мест в Москве, где можно получить скидку по соцкарте - тут.

НА ЗАМЕТКУ

5 наивных вопросов о соцкарте

1. Где получить?

В центре госуслуг "Мои документы" (МФЦ) своего района. Карту выдают льготникам, пенсионерам, родившим москвичкам и остальным горожанам, имеющим право на городские пособия или помощь. С собой возьмите паспорт или свидетельство о рождении, а также документы, подтверждающие право на социальную помощь; медицинский полис; страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС). Анкету можно заполнить самостоятельно или с помощью сотрудника МФЦ. Здесь же для карты бесплатно сделают вашу фотографию. Соцкарта будет готова в течение 30 дней после подачи документов.

Школьники и студенты могут также оформить заявку на социальную карту через сайт мэра Москвы (mos.ru). Карта действует пять лет. Накануне окончания этого срока карту перевыпускают автоматически. Примерно за 10 дней до ее аннулирования можно прийти за новой "социалкой" в свой центр "Мои документы".

2. Для чего нужна?

По соцкарте москвич может:

- распоряжаться перечисленными на нее пенсией, стипендией, субсидией, пособиями или собственными деньгами;

- оплатить товары и услуги, а также "коммуналку" (если на карте открыт банковский счет);

- получать скидки в более 7500 магазинах, аптеках и других столичных торговых точках;

- ездить в общественном транспорте - автобусах, троллейбусах, трамваях, а также в электричках, МЦК, метро;

- записаться в поликлинике на прием к врачу через специальный инфомат;

- ученики - пройти в школу на занятия и перекусить в столовой.

3. А если потерялась или украли?

Нужно сразу ее заблокировать. Если пользуетесь на карте банковским счетом, то постарайтесь быстрее сообщить о пропаже в банк, выпустивший карту. Информация об этом указана на самой карте и в инструкции, которую выдают вместе с ней в отдельном конверте.

Затем в любом удобном центре "Мои документы" можно написать заявление на перевыпуск карты. Старая карта автоматически заблокируется.

4. Куда обращаться, если она не срабатывает в метро или наземке?

С неисправной картой москвича надо обратиться в центр госуслуг. После этого карточку восстановят или заменят на новую. Если ездили по ней бесплатно в наземке и метро, тогда вам должны выдать временный проездной на 30 дней. Если не сработала карта студента или школьника, то помогут в кассе метро.

5. Можно ли отдать карту родственнику или вообще постороннему?

Если соцкартой пользуются как банковской, тогда с ее помощью любой человек может перечислить или получить деньги. А льготы и скидки полагаются только владельцу такой карточки. На ней для этого указаны его фото и подпись.