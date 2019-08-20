Как пранкеры купили коммунистку из Мосгордумы креслом у Беглова

Пока пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) работают над очередным громким международным разоблачением, их коллега по цеху Борис Натанович погрузился в предвыборную кампанию Мосгордумы. А именно - устроил проверку на неподкупность депутата МГД от КПРФ Елены Шуваловой, которая очень любит обсуждать коррупцию и упрекать слуг народа из других фракций в продажности.

- Нам часто присылают интересные материалы-расследования наши знакомые. И так как эти люди не слишком известны, мы публикуем их пранки, если они имеют общественную значимость. А Борис Натанович - большой "поклонник" чиновников, особенно московских, поскольку сам коренной москвич, - рассказал нам Владимир Кузнецов.

Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров)Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ГОСТИ В ПИТЕР ЗА 100 000 РУБЛЕЙ

- Я ни с кем не взаимодействую, чаек не попиваю, на банкеты не хожу, я только взаимодействую с законом - вот такие заверения Шуваловой слышали на заседаниях столичного парламента.

А что же на самом деле?

У 63-летней Елены Анатольевны недавно зазвонил телефон - на том конце провода был Натанович, представившийся врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Звонил обсудить перспективы своего соперника на губернаторских выборах - коммуниста и режиссера Владимира Бортко и сделать его коллеге заманчивое предложение.

- Дело в том, что у нас кандидат от КПРФ Бортко, к сожалению, между нами, слабый кандидат и наберет, как предполагается немного голосов, а это не совсем хорошо. В связи с этим Рашкин и Кумин (коллеги-однопартийцы Шуваловой. - Ред.) предлагают вам возглавить предвыборный штаб в Петербурге, чтобы он набрал побольше голосов, - говорит "Беглов".

- Бортко, конечно, проиграет. Это однозначно, - даже не пытается спорить Шувалова.

- Это будет оплачиваться. Это мы отдельно поговорим, если вам будет интересно, встретимся с вами.

- Да, но у меня выборы у самой. Я должна снять свою кандидатуру с 44-го округа? Я не планировала снимать.

- Но сказали, что у вас немного шансов и лучше вам приложить свои силы в Петербурге, - настаивает визави и переходит к красноречивым аргументам.

- Мы бюджет выделили порядка 5 миллионов в месяц на вашу должность...

- Секундочку, выйду на улицу, тут народу много, - взволновалась коммунистка.

- После выборов я мог бы найти вам место в правительстве Петербурга, - соблазняет "Беглов".

- Настрой-то у меня есть. Хочу слышать предметный разговор.

Пранкеры купили коммунистку из Мосгордумы креслом у Беглова

Реверансы закончились, пошла конкретика. Оппоненты договорились встретиться. Борец с коррупцией села в сапсан первого класса, ездила по Питеру в автомобиле премиум-класса с личным водителем (53 000 рублей), жила в хорошем отеле, сидела в дорогом ресторане, принимала от "единороссов" подарки, вот только обещанной встречи с врио губернатора так и не дождалась. Бюджет поездки неподкупной слуги народа, которая никогда не пьет ни с кем чаек (ну, вы помните), составил 94500 рублей.

"ЛЕЗУТ В КАЖДУЮ ДЫРКУ, ОТЧИТЫВАТЬСЯ НЕ СОБИРАЮСЬ"

Дальше разочарованная дама вернулась в Москву. И, наверное, до сих пор удивлялась, пока вся эта неприглядная история не попала на Ютуб и в прессу.

Теперь приходится кивать на фальсификацию, монтаж и собственную принципиальность. Из-за которой все это якобы и произошло.

Борец с коррупцией села в сапсан первого класса

- Могу сказать только одно: прослушивают, подглядывают, потом компануют и сами придумывают выводы. Вот и все! Связано это с тем, что я выступаю активно по поводу сфабрикованных подписей представителей провластных кандидатов. Это преступление против москвичей. Я - коммунист и мне нет особого резона говорить о тех, кто другой идеологии. Как только я сделала очередное разоблачение в интернете, против меня вбрасываются какие-то инсинуации, - объясняла она потом в восьминутном телефонном разговоре с человеком, представившимся журналистом. - А своему округу я всегда верна. Я пять лет работаю с округом и ни на что его не променяю и везде и всюду об этом говорю (ну, мы это тоже помним, да. - Ред.).

- А кто же вас возил в Петербурге? Может, это действительно были люди Беглова?

- Я не собираюсь даже анализировать, кто, где меня снял скрытой камерой. У меня открытая жизнь, но чтобы уже лезли в каждую дырку...Я не собираюсь давать комментарии, потому что любой комментарий может чем-то обернуться. Но я никого не боюсь. Вы, наверное, это заметили. Речь идет о порядочности по отношению к своим партийным коллегам. В каком я ресторане с кем-то кофе пила - это вас очень интересует? Отчитываться не собираюсь!

Шувалова ездила по Питеру в автомобиле премиум-класса с личным водителем

- В записи видно, что вы сами не настроены на победу в своем округе...

- Мне все пытаются это внушить. В округе, где находится Кремль, победить очень трудно. Но я иду на победу, и люди меня поддерживают.

- Вы знаете тех, кто вам звонил? Их, что, купили?

- Я даже с вами боюсь разговаривать. Вот как я могу быть уверенной, что вы не пранкер?! Елена Анатольевна повесила трубку. И здесь женская интуиция или политчутье ее наконец не подвели - на том конце провода был действительно пранкер. Уже Вован.

- Я сам в шоке от того, что казалось бы идейный коммунист так легко может бросить свой округ и переметнуться в стан соперника ради должности и денег, - признался он "КП".

Посмотрим, что теперь скажет избиратель.