Лучшие сады «Цветочного джема»: В «Музеоне» бегаем с детьми по лабиринту, около ЦУМа встречаемся на свидании

Международный фестиваль и конкурс ландшафтного дизайна «Цветочный джем» проходит в Москве в третий раз. Везде «вырастают» красивые летние сады с необычными растениями, многие из которых не встретишь в обычных московских парках. Каждый из них становится отличным местом для прогулок всей семьей. Мы выбрали самые интересные площадки.

МЕЧТЫ О МОРСКИХ ПУТЕШЕСТВИЯХ

В «Музеоне» раскинулся «Удивительный сад» (A-mazing garden) со средиземноморскими растениями в виде круглого лабиринта.

В саду «Прилив» (ул. Петровка, 15) можно вместе с ребенком помечтать о морских путешествиях. Главная тема этого сада - мелководное морское дно тропиков с его необычным, красочным ландшафтом. Плиты с имитацией ракушечника похожи на прибрежную полосу, необычные вазоны - на морские губки, а растения - на водоросли.

В саду «Антракт» (площадь Юности в Зеленограде) ребята смогут почувствовать себя настоящими артистами. Он похож на зрительный зал. По ступенькам можно подняться на «сцену» из живых растений с занавесом из разноцветных витражей.

Небольшой уютный сад «Зеленый пух» (Камергерский переулок, неподалеку от Тверской улицы) посвящен поэту Александру Пушкину. На садовых колоннах можно прочесть строчки из стихотворений. Рядом арт-объект в виде скомканного листа бумаги символизирует поэтическое вдохновение.

На площади около метро «Марксистская» можно побывать в финской сказке в саду «Гоблин и лучик солнца». Его авторов, Танью Ньеменен и Тину Холмберг, вдохновило предание о том, как гоблин, дитя тьмы, влюбился в солнечный луч. Полюбуйтесь миниатюрными елочками и обязательно отыщите в саду скульптуру персонажа финского фольклора в виде мордочки волка.

ФОТОСЕССИЯ У БАШЕН «МОСКВА-СИТИ»

Для любителей селфи и профессиональных фотосессий, пожалуй, не найти лучше места, чем башни «Москвы-Сити». У подножия расцвел круглый сад-амфитеатр «360» словацких дизайнеров Ричарда Марфиака и Майкла Марчинова. Вы проходите через зеркальный коридор к «сцене», от которой поднимаются ступени из цветов и трав. Для создания этого зеленого покрытия потребовалось 18,5 тысячи растений!

Один из садов на Новом Арбате посвящен японскому искусству оригами. Среди берез, кустарников и ярких цветов возвышаются эффектные бурые конструкции с геометрическими прорезями, где можно отыскать силуэты птиц. А вечером в саду включается подсветка.

Около метро «Баррикадная» вырос «Красный сад», посвященный гению русского конструктивизма Константину Мельникову и русскому авангарду. Украшением вашей фотографии среди «шахматных» столиков и геометричных конструкций станут нежные цветы, густые полевые травы, оригинально постриженные кустарники.

Сад «Звуки города» около главного входа в парк Горького - самый большой на фестивале и один из самых красивых. Это настоящий город-сад с широкими проспектами и зданиями. В нем растут конусообразные цветковые растения, липы с кубическими кронами, золотистые злаки.

На Рождественке сад «Гармония с диагоналями» финского дизайнера Хайди Блум получился весьма миниатюрным. В нем увидим карту с линиями улиц, мостами, окнами витрин, лестницами, по которым вьется плющ. Зеркальные детали сада сверкают в лучах вечерней иллюминации.

АРОМАТ ИРИСОВ ПОД ПЛАКУЧИМИ ИВАМИ

Вместо ресторана, кино или парка влюбленные этим летом могут устроить свидание в романтичном саду фестиваля «Цветочный джем».

Сад «Пейзаж - это ты» (You are The Landscape) раскинулся прямо перед ЦУМом, так что найтись парочкам будет очень легко. Вокруг зеленой площадки стоят зеркала. При желании можно прочесть любимому человеку стихи - книги русской поэзии лежат прямо в саду.

Около метро «Краснопресненская» влюбленные уже облюбовали круглую длинную скамью. Она протянулась по всему периметру сада, украшенному редкими травянистыми многолетниками, кустарниками и деревьями в красно-бордовом цвете.

На двух берегах «Неглинка-сад» у метро «Сухаревская» символизирует реку Неглинку. На левой стороне можно посидеть под плакучими ивами и вдохнуть аромат ирисов. На правом «берегу» разместился амфитеатр, в котором приятно посидеть «у воды» и помечтать.

В яблоневом саду «Гравитация» на выходе из метро «Добрынинская» планировка напоминает форму яблока. Вокруг благоухают яблони и многолетники.