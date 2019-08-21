«На даче высаживаем хосту, на балконе в квартире - девичий виноград»

Лучшие ландшафтные архитекторы и дизайнеры России и Европы украсили Москву цветущими садами. Председатель жюри международного конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем» Энди Стеджен, один из самых известных и востребованных ландшафтных дизайнеров Великобритании, многократный победитель выставки садов в Челси Chelsea Flower Show, назвал праздник ландшафтного искусства в Москве самым масштабным в мире. По его мнению, фестиваль несет большую практическую пользу. Ведь посетители могут перенять многие идеи профессионалов и реализовать их, например, на своей даче или во дворе дома.

1. Член компетентного жюри конкурса, известный российский ландшафтный

архитектор Сергей НИЦ - член Ассоциации ландшафтных архитекторов России, трижды обладатель Национальной премии по ландшафтной архитектуре, лучший ландшафтный архитектор 2017 года:

«Городской житель часто задается вопросом, что сажать на участке. Тут, как известно, на вкус и цвет товарища нет. Но есть «джентльменский набор» растений по показателям: декоративность, долговечность, простота в уходе, неприхотливость, доступность в продаже. Это, условно говоря, хоста, астильба, лилейник. На солнцепеке в сухом месте они могут уступить место котовнику, посконнику, шалфею, гейхере; в тени у воды - белокопытнику и бузульнику.

Что касается возраста растений для посадки, то для кустарников это 3 - 7 лет, для деревьев - в зависимости от бюджета заказчика от 7 до 15 лет, хотя иногда используются и 30-летние деревья. Главные тренды 2019 года в ландшафтном дизайне - комфорт, естественность, многофункциональность и простота».

2. Ландшафтный архитектор Елена ГОРСКАЯ - обладатель многочисленных наград, финалист «Цветочного джема» и автор самого большого конкурсного сада «Звуки города» у главного входа в парк Горького:

«Как правило, городскому жителю хочется совместить отдых с выращиванием красивых и полезных растений. В этом случае следует приобретать открытый участок, в идеале - не заболоченный, с не глинистой почвой. Однако почву, скорее всего, потребуется обогащать и завозить специальный грунт.

Чтобы сад цвел и плодоносил, желательно расположить постройки в северной части участка. А сам сад разбить в его юго-западной, юго-восточной и южной частях. Посадочный материал следует покупать в питомниках - участниках Ассоциации Производителей Посадочного Материала (АППМ). Если нет такой возможности - то в питомниках, имеющих специальную лицензию».

3. Известный ландшафтный дизайнер, руководитель ландшафтного бюро и питомника «Александровский сад» Марина ШИМАНСКАЯ - один из авторов проекта «Шелковый путь» в конкурсе «Цветочный джем»:

«Прежде чем взять в руки лопату, представьте весь сценарий жизни вашей семьи на участке. Для зонирования территории, например, заядлому огороднику надо выделить место для грядок, любителю шашлыка - площадку под мангал, человеку, желающему уединения, - скамью или качели, любителю прекрасного - место для цветника. Сад должен быть ухожен. Следует заранее продумать, что и в каких количествах вы хотите посадить, возможно - посоветоваться со специалистом.

В квартире на балконе лучше сажать однолетники. Если балкон в тени, то можно посадить бегонию грацилис, бальзамины. Если на солнечной стороне - лобелии, петунии, сурфинии, бархатцы, колеус. Кстати, балкон можно украсить и лианами. Например, душистым горошком. Если соорудить большой ящик, утеплить его стенки, то можно посадить и девичий виноград. Он может зимовать в таких условиях».