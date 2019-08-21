2019-08-21T12:49:47+03:00
Общество

Около Поклонной горы в Москве построят жилой комплекс с океанариумом

Проект утвердила Москомархитектура
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Новый жилой комплекс разместится на четырех гектарах в восьми корпусах. Фото skuratov-arch.ruНовый жилой комплекс разместится на четырех гектарах в восьми корпусах. Фото skuratov-arch.ru
Изменить размер текста:

В ближайшие два года на улице Братьев Фонченко около парка Победы на Поклонной горе откроется многофункциональный комплекс. Главной фишкой в нем станет подземный океанариум площадью почти 25 тысяч квадратных метров. Проект согласован Москомархитектурой.

Океанариум спрячут под землю вместе с торговым центром, кинотеатром, фудкортом и физкультурным центром. Сюда смогут приходить все желающие. На втором подземном уровне устроят автостоянку на 716 мест.

Жилищный комплекс появится на улице Братьев Фонченко около парка Победы на Поклонной горе. Фото skuratov-arch.ru

Жилищный комплекс появится на улице Братьев Фонченко около парка Победы на Поклонной горе. Фото skuratov-arch.ru

Весь комплекс разместится на четырех гектарах в восьми корпусах. В пяти из них будет жилье - всего 487 квартир. Высота зданий - 10 - 11 этажей, плюс еще три подземных уровня. Рядом появится детский сад на 105 мест. Постройки займут порядка 100 тысяч квадратных метров.

- Темой оформления фасадов станет движение и трансформация, - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Для этого на стенах ритмично чередуются остекленные поверхности и глухие участки. Для облицовки башен используют стекло с принтом, медь и натуральный камень серо-бежевого оттенка.

Темой оформления фасадов станет движение и трансформация. Фото skuratov-arch.ru

Темой оформления фасадов станет движение и трансформация. Фото skuratov-arch.ru

Здания поставят так, чтобы получился внутренний двор с пешеходными дорожками, игровыми и спортивными площадками. Сюда будут выходить стены из стекла и меди, а на улицу, в сторону железной дороги - более закрытые фасады из стекла и камня. Входы в подъезды сделают на уровне земли без ступеней и пандусов. В вестибюлях перед лифтами обустроят зоны ожидания, санузлы, колясочные, места для сбора мусора, а также комнаты, в которых дворники смогут хранить метлы, лопаты, тряпки, ведра для уборки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Путешествие по Русскому Северу - это бриллианты среди ухабов
Спецкоры «КП» Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов проехали тысячи километров по северным губерниям Руси, чтобы понять - можно ли здесь путешествовать и отдыхать так же, как в Крыму или на Северном Кавказе
Новости 24
Первые два маршрута МЦД свяжут семь столичных вокзалов
Доктор Мясников стал самым популярным лектором проекта «Здоровая Москва»
Москва отпразднует День города 7 и 8 сентября
Готовность школьных автобусов к учебному году проверили в Подмосковье
В Москве обновят более 60 тысяч указателей и схем метро перед запуском МЦД
Погода в Москве на 20 августа 2019 года: воздух прогреется до +28
Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица
Четыре человека попали в больницу после аварии в Подмосковье
В московских библиотеках появятся «умные полки»
В Москве силовики устроили штурм чайханы, где забаррикадировалась бизнес-леди
Пожар на заводе «Альтаир» в Москве потушен: горел склад резины
Погода в Москве на 19 августа 2019 года: +25 и без осадков
Власти не согласовали проведение автодемонстрации КПРФ 31 августа
У безработного в Подмосковье украли часы и ювелирные изделия на 40 миллионов рублей
Мэрия Москвы: Отказ организаторов митинга 25 августа от компромисса — мелкий шантаж
В Подмосковье ликвидировали почти три сотни лесных пожаров
В Москве спилили знаменитое дерево из "Бригады"
В Москве открылись шесть зон отдыха для купания
В парке «Северное Тушино» покажут попугаев и змею из Московского зоопарка
В Подмосковье ребенок погиб, упав в водосточную канаву
Разрабатывать проект Бирюлевской линии метро начнут с 2020 года