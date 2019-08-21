Около Поклонной горы в Москве построят жилой комплекс с океанариумом

В ближайшие два года на улице Братьев Фонченко около парка Победы на Поклонной горе откроется многофункциональный комплекс. Главной фишкой в нем станет подземный океанариум площадью почти 25 тысяч квадратных метров. Проект согласован Москомархитектурой.

Океанариум спрячут под землю вместе с торговым центром, кинотеатром, фудкортом и физкультурным центром. Сюда смогут приходить все желающие. На втором подземном уровне устроят автостоянку на 716 мест.

Жилищный комплекс появится на улице Братьев Фонченко около парка Победы на Поклонной горе. Фото skuratov-arch.ru

Весь комплекс разместится на четырех гектарах в восьми корпусах. В пяти из них будет жилье - всего 487 квартир. Высота зданий - 10 - 11 этажей, плюс еще три подземных уровня. Рядом появится детский сад на 105 мест. Постройки займут порядка 100 тысяч квадратных метров.

- Темой оформления фасадов станет движение и трансформация, - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Для этого на стенах ритмично чередуются остекленные поверхности и глухие участки. Для облицовки башен используют стекло с принтом, медь и натуральный камень серо-бежевого оттенка.

Темой оформления фасадов станет движение и трансформация. Фото skuratov-arch.ru

Здания поставят так, чтобы получился внутренний двор с пешеходными дорожками, игровыми и спортивными площадками. Сюда будут выходить стены из стекла и меди, а на улицу, в сторону железной дороги - более закрытые фасады из стекла и камня. Входы в подъезды сделают на уровне земли без ступеней и пандусов. В вестибюлях перед лифтами обустроят зоны ожидания, санузлы, колясочные, места для сбора мусора, а также комнаты, в которых дворники смогут хранить метлы, лопаты, тряпки, ведра для уборки.