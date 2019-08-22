2019-08-22T10:13:09+03:00
Общество

Раздельный сбор мусора в Москве: Меняем бумагу, пластик и стекло на билет в музей или театр

Акция стартует в последний день лета
Светлана ВОЛКОВА
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С 31 августа по 24 сентября в десяти городских пунктах приема отходов все желающие смогут обменять макулатуру, стекло, пластик и алюминий на эко-билеты.С 31 августа по 24 сентября в десяти городских пунктах приема отходов все желающие смогут обменять макулатуру, стекло, пластик и алюминий на эко-билеты.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Сортировать домашний мусор или выкидывать его по старинке для многих москвичей теперь не вопрос. Во дворах жилых домов уже появляются специальные баки для раздельного сбора отходов. Синий - для вторсырья, например, стекла, пластика, металла, бумаги. Серый - для бесполезного хлама вроде пищевых остатков, ненужных игрушек, старой обуви. Их поставят до конца 2019 года. А с января 2020-го Москва начинает переходить на раздельный сбор мусора. Для многих горожан это становится ещё и выгодно.

С 31 августа по 24 сентября в десяти городских пунктах приема отходов все желающие смогут обменять макулатуру, стекло, пластик и алюминий на эко-билеты. По ним бесплатно пустят в театр, музей, кино или концертный зал.

- Акция "Искусство ради экологии" поможет москвичам бережнее относиться к природе и научит правильной сортировке бытовых отходов в будущем, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. - В прошлом году мы впервые провели такую акцию для эксперимента. Тогда 4500 участников собрали около 10 тонн мусора.

Сейчас по всему городу откроют 10 специальных пунктов приёма в Останкинском и Алексеевском районах, в Марфине, Богородском, Отрадном, Свиблове, Лианозове и Сокольниках. Адреса - на сайте акции.

Акция проходит в рамках проекта "Искусство ради экологии". Фото artecolog.ru

Акция проходит в рамках проекта "Искусство ради экологии". Фото artecolog.ru

КАК УЧАСТВОВАТЬ

Во время акции принимают такое вторсырьё:

- Пластиковые бутылки от напитков, молока и подсолнечного масла.

- Стеклянные банки и бутылки любого цвета и размера.

- Любая макулатура, которая легко рвется руками - картон, белая офисная бумага, книги, газеты.

- Жестяные консервные банки и алюминиевые банки от напитков.

На переработку за один раз можно принести:

- не менее килограмма алюминия (50 - 60 банок);

- не менее двух килограммов макулатуры, стекла (около 20 бутылок) или пластика (70 - 100 бутылок).

За каждый визит будут выдавать билет. Его нужно активировать по указанному промокоду на сайте до окончания акции. Там же выбрать из афиши понравившийся концерт, спектакль, выставку или киносеанс. Их можно будет посетить до конца года.

НА ЗАМЕТКУ

Сортируем мусор правильно

1. Обязательно проверяйте маркировку на дне тары. На переработку идёт в основном упаковка с такими знаками: №1 (PETE или PET) - полиэтилентерефталат, №2 (HDPE или PE HD) - полиэтилен высокой плотности, №4 (PE-LD) - полиэтилен низкой плотности, №5 (PP) - полипропилен, №6 (PS) - полистирол. Бутылки, коробки и прочую тару желательно сполоснуть и снять этикетки.

2. Стеклянная посуда должна быть целой, чистой, без крышек.

3. Картонные коробки нужно разложить по сгибам, компактно, словно лист бумаги. Не принимаются упаковки типа "Tetra Pack", поскольку их не считают бумагой.

4. Алюминиевые и жестяные банки желательно сполоснуть и сжать, чтобы занимали меньше места.

КСТАТИ

Куда можно сходить бесплатно по эко-билету

В акции участвуют сеть кинотеатров "Москино", Музей Москвы, "Мультимедиа-арт-музей", Московский музей современного искусства, центр русской культуры "Кремль в Измайлово", креативные пространства "Люмьер Холл" и Artplay, Государственный Кремлевский дворец, концертный зал "Россия", Crocus City Hall, Московский театр оперетты, Центр документального кино, стадион "Динамо".

По экобилету можно сходить, у примеру, на выставку "Робостанция" на ВДНХ и концерты Эроса Рамазотти, Анжелики Варум и Леонида Агутина, групп "Звери", "Мельница", "Сурганова и оркестр", "Пикник", "Наутилус", "Любэ".

Впервые в афише акции - классические балеты "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Жизель" в концертном зале "Москонцерт Холл" и в Москонцерте на Пушечной, а также киноконцерты компании Disney - "Фантазия", "Красавица и Чудовище", "Русалочка".

ИСТОЧНИК KP.RU

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