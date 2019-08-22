«Classic Open Air» впервые пройдет в «Коломенском»

31 августа на Вознесенской площади музея-заповедника «Коломенское» пройдет уникальное событие — фестиваль «Русский Classic Open Air. Шедевры русской оперы». На живописном склоне у Москвы-реки выступят солисты Большого театра, Театра Станиславского и Немировича-Данченко, Мариинки и других лучших отечественных оперных театров. Кроме того, гостям фестиваля предложат познавательную программу в русском стиле: люди взрослые могут принять участие в гадании на венках и пении колядок, а дети познакомятся с национальными ремеслами.

СКОМОРОХИ, КОЛЯДКИ, «БОРИС ГОДУНОВ»

Справедливости ради скажем, что «Classic Open Air» больше пяти лет проходил в Москве — в Аптекарском огороде МГУ. Собирает по пять тысяч ценителей классической музыки. Но в этом году организаторы решили сменить площадку.

- Площадь возле церкви Вознесения в Коломенском — одна из самых красивых в Москве, где, как мне кажется, как ни где уместны шедевры русской оперы, - отметила автор проекта Вера Кононова.

Фото: kolomenskoe.su

Концерт «Шедевры русской музыки» начнется в 17.00. В программе фестиваля — легендарные произведения русской оперы в исполнении золотых голосов страны: заслуженная артистка России, золотой призер Всемирного чемпионата искусств в Лос-Анджелесе Лариса Костюк (меццо-сопрано), заслуженный артист России, солист Большого театра и «Геликон-оперы» Михаил Гужов (бас), солист Мариинского театра Игорь Тарасов и автор проекта, обладатель лирико-драматического сопрано Вера Кононова. В их исполнении прозвучат отрывки из всемирно известных произведений Петра Чайковского «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта»; фрагменты из опер Николая Римского-Корсакова «Царская невеста», «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», а так же лучшие произведения Модеста Мусоргского. В фестивале примет участие Кремлевский духовой оркестр, которым дирижирует заслуженный артист России Андрей Колотушкин.

Но на самом деле фестиваль начнется еще днем. В 14:00 программу откроют звоны на колокольне церкви Святого Георгия. Затем состоится выступление духового оркестра, в рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Одновременно будут проходить гуляния и активности в русских традициях: артисты в народных костюмах предложат гостям погадать на венках, попеть колядки, поучаствовать в хороводах, сыграть в лапту и городки. Не обойдется и без скоморохов! Для детей будут организованы игры, загадки, познавательные знакомства с русскими ремеслами.

На площади развернется торговля блюдами русской кухни: блины, пироги, баранки, пряники, традиционные напитки – квас и сбитень, сувениры.

- Причем, по завершении концерта фестивальный день еще не закончится, - отмечает Вера Кононова. - Москвичи смогут погадать на венках, спеть в хороводах - окунуться в вечерние традиции, которые могли быть только на Руси. В исполнении Детского хора ДМШ имени Рихтера прозвучат русские песни.

ВЫХОДНОЙ В ПОНЕДЕЛЬНИК ОТМЕНЯТ?

Презентация первого фестиваля «Русский Classic Open Air. Шедевры русской оперы» в музее-заповеднике «Коломенское» прошла на лужайке рядом с Дворцом царя Алексея Михайловича.

- На середину августа наш музей-заповедник посетило без малого 5,5 млн. москвичей, - отметил директор музея «Коломенское-Измайлово-Люблино» Всеволод Тимофеев. - В этом году впервые провели несколько мероприятий, которые привлекли достаточно большое количество посетителей: это и «Николин день», и «Русское поле», и несколько других фестивалей. Мы очень довольны, как москвичи откликаются на наши предложения и приходят не только на мероприятия, но и на выставки.

Фото: kolomenskoe.su

Причем, «Коломенское» часто не просто привлекает фонды других музеев, но и активно ими обменивается. Например, сейчас в Выставочных залах Сытного двора музея-заповедника в Москве представлена выставка «Императорский собор преподобного Исаакия Далматского». Жители столицы впервые в столь полном объеме могут познакомиться с историей строительства и художественным убранством одного из самых выдающихся храмов-памятников России. В это же время в Санкт-Петербурге, в Ризнице храма «Спас на Крови», «Коломенское» представляет выставку «Миниатюрная живопись русской иконы».

Руководство музея-заповедника поделилось и ближайшими планами в жизни «Коломенского. В ноябре совместно с Эрмитажем откроется выставка, где посетители смогут увидеть игрушки, платья и рисунки детей последнего российского императора.

Причем, руководство музея-заповедника чутко реагирует на пожелания москвичей и гостей столицы.

— Выходной в понедельник — устоявшаяся традиция, но все не вечно. Будем думать, может быть, как-то это поменять. Потому что не всем гостям столицы это удобно: приезжают на выходные, и понедельник оказывается последним днем, когда можно куда-то сходить, — пояснил Всеволод Тимофеев.