2019-08-22T15:39:12+03:00
Общество

Врачи федеральных медцентров приплывут по реке к пациентам в регионах

Специальный теплоход отправится из Москвы по Волге и Оке
Светлана ВОЛКОВА
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Теплоход с врачами отправится в путь в рамках Всероссийской оздоровительной акции «Волна здоровья».Теплоход с врачами отправится в путь в рамках Всероссийской оздоровительной акции «Волна здоровья».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В понедельник, 2 сентября, из Москвы отчалит теплоход «Василий Чапаев» с ведущими специалистами федеральных медицинских центров на борту. До 11 сентября во время Всероссийской оздоровительной акции «Волна здоровья» судно пройдет по Каналу имени Москвы, реке Волге, реке Оке и реке Москве. По всему маршруту будут остановки на причалах восьми городов (см. список). В такие дни врачи устроят бесплатный прием пациентов прямо на оснащенном необходимой медтехникой теплоходе. В первую очередь осмотрят тяжелобольных детей, заранее записанных местными минздравами на консультацию у столичных медиков. Если потребуется, этим пациентам назначат лечение в Москве.

- По традиции врачи бесплатно принимают не только по спискам, но и всех желающих - в приеме никому не отказывают, - рассказали в благотворительном фонде «Лига здоровья нации», который проводит акцию. - Кроме того, педиатры Детского медицинского центра Управления делами президента России проведут мастер-классы для молодых родителей и ответят на вопросы по уходу и грудному вскармливанию младенцев. А специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России обучат правилам первой помощи, например, сердечно-легочной реанимации.

На теплоходе также будут работать врачи центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, центра «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова, института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, гнаучно-клинического центра оториноларингологии, центра эндокринологии» Минздрава России, центра травматологии и ортопедии имени Приорова, центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова.

КОНКРЕТНО

Куда приходить на обследование

3 сентября, с 11.00 до 16.00 - Дубна.

4 сентября, с 11.00 до 16.00 - Рыбинск.

5 сентября, с 8.00 до 11.00 - Плес; с 14.00 до 19.00 - Кинешма.

6 сентября, с 10.30 до 15.00 - Нижний Новгород.

7 сентября, с 9.00 до 14.30 - Муром.

9 сентября, с 9.00 до 16.00 - Рязань.

10 сентября, с 9.00 до 18.00 - Коломна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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