Проект «Здоровая Москва» в парках столицы: Бесплатная диспансеризация, лекции врачей и тренировки

Если хочешь быть здоров, сходи в парк! Многим обычно некогда следить за своим самочувствием. Но теперь можно легко и быстро пройти чек-ап всей семьей. В 46 городских парках открылись павильоны проекта «Здоровая Москва». Все началось с проверки здоровья и сейчас проект продолжает развиваться. Теперь в павильонах «Здоровая Москва» можно еще и спортом позаниматься, и лекции на медицинские темы послушать. Недавно в ландшафтном парке «Митино» с невероятным аншлагом прошла очередная лекция врача и телеведущего Александра Мясникова. На первую встречу с ним пришли более 270 человек, а на вторую - более 300 человек. Хотя обычно зал лектория рассчитан только на 70 посадочных мест. Сейчас сидений добавили, однако и этого оказалось мало. Желающие послушать советы доктора стояли вдоль задних рядов.

ДЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЧИНАЕМ С ЗАВТРАКА

Знаменитый доктор за полтора часа напомнил слушателям о главных правилах здорового образа жизни и ответил на вопросы.

- Одно из важных правил здорового рациона - это регулярный завтрак, - объяснил Александр Мясников. - Именно в это время еда заряжает нас энергией на весь день. В утренние часы лучше употреблять пищу, богатую углеводами и белком. Каждому человеку рекомендуется съедать более 400 граммов овощей и фруктов в день, это порядка 5 порций. Снизить количество соли в продуктах до 5 граммов в день. Обязательный элемент здорового образа жизни - физическая активность от 30 минут ежедневно.

Врач рекомендует не ездить на лифте. Если живете на верхнем этаже, то хотя бы на третий поднимайтесь пешком. «Ни в коем случае не стоит жалеть себя!» - сказал доктор Мясников. А тем, кто собирается на МРТ всего организма, он посоветовал не делать этого. Лучше постоянно следить за собой, чтобы не повышались давление, холестерин и вес, не налегать на спиртное, сигареты и вредную еду, поменьше нервничать.

Кстати, для проверки можно прийти в павильон «Здоровая Москва» в любой удобный парк на обследование и консультации специалистов в любой день без перерывов и выходных с 8.00 до 22.00. Общая диагностика занимает около часа. Проект бьет рекорды по посещаемости. Со дня открытия павильонов 3 июня в них уже побывали более 150 тысяч жителей.

А лекции врачей и экспертов по здоровому образу жизни проходят также каждый день на площади Юности в Зеленограде, в Лианозовском парке, парке «Ангарские пруды», сквере «Отрадное», парке «Северное Тушино», ландшафтном парке «Митино», Гончаровском парке, сквере имени Федора Полетаева, парке «Печатники», парке «Садовники», парке «Надежда», парке Олимпийской деревни, зоне отдыха «Мещерское».

Среди спикеров - главный врач Первой градской больницы, телеведущий Алексей Свет, главный внештатный специалист по спортивной медицине Департамента здравоохранения Москвы, экс-главный врач сборной России и СССР по футболу Зураб Орджоникидзе и четырехкратный чемпион мира по боевым искусствам Александр Зарубин.

Лекции проводят крупные движения и компании - Лига здоровья нации, #Sekta, Ilovesupersport, Московская служба психологической помощи населению. Всего в лекториях «Здоровой Москвы» с их открытия побывали более 6 тысяч слушателей.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

В 13 парках рядом с павильонами «Здоровая Москва» работают специальные площадки для занятий спортом. С утра и до вечера на них проводят мастер-классы по йоге, стретчингу и различным видам единоборств, читают лекции о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний. К примеру, на этой неделе в парке Олимпийской деревни лекцию «ЗОЖ: краткий курс здоровой жизни, или С чем его не едят!» провела Полина Киценко, основатель спортивной студии #SlimFitClub. Каждый день разные эксперты рассказывают о питании, движении, душевном здоровье. Расписание таких встреч на парковых верандах можно посмотреть заранее на сайте проекта - zdorovayamoskva.mosgorzdrav.ru.

На всех 13 площадках занятия уже посетили более 150 тысяч человек. А лекций состоялось около 600. Благодаря программе «Здоровая Москва» горожанам стало легко, комфортно и приятно заботиться о своем здоровье. Бесплатные проверки у врачей, спортивные занятия и лекции о питании проходят там, где москвичам удобно проводить время.