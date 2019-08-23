Наше Подмосковье. «За Родину, за флаг, за победу!»

С бело-сине-красным триколором на футболке он сыграл за сборную России 110 матчей. Выходил и бился на поле за честь флага и страны... Маленьким Игорь почти каждый день мотался из подмосковного Видного в Москву - на тренировки в детско-юношескую школу футбольного ЦСКА. Впервые он попал на занятия, когда ему было четыре года. Поначалу, конечно, на тренировки его возил отец. А уже когда стал подростком, начал ездить сам. Каждый день: электричка - метро - тренировка - метро - электричка. Не меньше трех часов на дорогу туда-обратно. С собой - школьные учебники с тетрадками. Иногда еще уроки в дороге умудрялся делать! Многие мальчишки в таком графике долго не выдерживают. Год-два (в лучшем случае) поездят и сходят с дистанции. Но у Игоря была фанатичная мечта о большом футболе. В 16 лет вместе с ЦСКА стал чемпионом России среди ребят своего возраста. Заключил первый профессиональный контракт. А в 17 впервые вышел на поле в составе взрослой команды армейцев.

Фото: Пресс-служба Минспорта МО

Сегодня тот Игорь, гонявший на тренировки из Подмосковья, - легенда сборной России, побивший десятки всевозможных вратарских рекордов, казавшихся вечными еще со времен Льва Яшина. Игоря знает весь мир. Скажи любому иностранцу: Игорь Акинфеев! Он сразу же вспомнит матч сборной России против испанцев на чемпионате мира 2018 года и отраженный Акинфеевым пенальти.

В подмосковных Бронницах вчера, в День флага России, стартовал Кубок Игоря Акинфеева. Его проведение в 2018 году инициировал губернатор Андрей Воробьёв, а сам футболист идею сразу поддержал. Теперь это уже традиционный международный турнир для ребят в возрасте 11 - 12 лет. Если год назад за победу боролись 12 команд, то сейчас их уже 20. И это не только лучшие клубы России, но и ребята из Японии, Беларуси.

На открытие турнира вместе с Андреем Воробьёвым и Игорем Акинфеевым приехал и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: Пресс-служба Минспорта МО

- Сегодня важный, торжественный день - День российского флага. Мы все должны жить и работать так, чтобы гордиться своей страной. Самое главное, что наши дети знают, что такое флаг для нашей страны, - напомнил Андрей Воробьёв. - Мы каждый год стараемся сделать этот турнир еще более представительным. Участники сегодняшних соревнований пока еще дети. Но завтра Станислав Саламович будет приглашать их в первую сборную.

Черчесов, в свою очередь, отметил, что приехал на турнир вместе со своим помощником из сборной. И пожелал юным спортсменам проявить себя.

- Мы сейчас будем всех отсматривать, - улыбнулся тренер.

В нынешнем Кубке Акинфеева сразятся 20 детских команд из России, Японии и Беларуси. Фото: Пресс-служба Минспорта МО

Как знать, может быть, среди ребят, которые вышли на поле в Бронницах, действительно будущие игроки сборной России, которые потом будут вспоминать: а начинал-то я на Кубке Акинфеева!

- Ребята, в своем детстве я не мечтал быть на таком турнире, потому что их практически не было. Дерзайте! - обратился к участникам турнира Игорь Акинфеев. - Мы вас всегда поддержим, потому что вы самые лучшие! Сегодня День флага нашей страны. Красный цвет - победы, синий - это голубое небо над головой, а белый цвет - это, наверное, процветание. Нам повезло с цветами, нам повезло со страной, и вообще мы любим свою страну.

После таких слов ребята буквально порхали по полю. Каждый старался проявить себя, обратив внимание мастеров. Что и говорить, для 12-летних футболистов такой турнир - огромная мотивация. За их игрой наблюдают Черчесов и Акинфеев!

- Я горжусь своей страной, хочу вырасти и играть за сборную, - говорит нападающий тульского «Арсенала» Ваня Алешин. - Мечта - играть за нашу сборную на чемпионате мира, приносить стране победы, чтобы наш флаг поднимался высоко-высоко.

Имена новых обладателей Кубка Акинфеева 2019 года мы узнаем уже в субботу.