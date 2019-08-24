Концерты , флешмобы и гигантский триколор: как Москве отмечают День Флага России

В столице сегодня, 24 августа - большой праздник. Москва отмечает День Государственного флага России. В этом году у триколора сразу два юбилея. Бело-сине-красное полотнище впервые было использовано в качестве официального символа нашей страны 350 лет назад. И четверть века назад - указом президента - 22 второе августа было установлено как День национального флага. В этом году он выпал на четверг, но праздничные мероприятия проходят и в выходные. Грандиозный концерт и масштабный флэшмоб – на проспекте Академика Сахарова.

До 20:00 в музей-заповедник "Коломенское" будет продолжаться IX Международный фестиваль "Казачья станица Москва", где выстапют мастера-ремесленники, творческие коллективы и представители казачьих организаций. В 20:00 москвичей ждут в Музее Победы на показе фильма Василия Ливанова "Медный всадник России".

Специальную программу подготовил и Бабушкинский парк. Она начнется в субботу в с концерта. В 19:00 на всей территории парка состоится большой исторический квест. Перовский парк 24 августа приглашает принять участие в театральном интерактивном флешмобе. Для детей проведут развлекательную программу и мастер-классы. Ребятам предложат раскрасить стены одного из парковых зданий в цвета российского триколора.

Отдельную программу к празднику подготовила сеть кинотеатров "Москино". В субботу, 24 августа сразу пять кинотеатров - "Сатурн", "Тула", "Вымпел", "Спутник" и "Полет" - приглашают посмотреть фильм Андрея Волгина "Балканский рубеж", который вышел в широкий прокат минувшей весной.

Одной из главных праздничных площадок стала Поклонная гораФото: Михаил ФРОЛОВ

У памятника героям Первой мировой войны выступили детские духовые оркестры - участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башняФото: Михаил ФРОЛОВ

Юные музыканты аккомпанировали наездникам из Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полкаФото: Михаил ФРОЛОВ

Наездницы с триколорам дарили улыбки зрителямФото: Михаил ФРОЛОВ

Показательные выступления не обошлись без трюковФото: Михаил ФРОЛОВ

Участие приняли несколько сотен всадниковФото: Михаил ФРОЛОВ

Зрители делали фото на память и снимали видеоФото: Михаил ФРОЛОВ

Костюмированное шоу сорвало овации публикиФото: Михаил ФРОЛОВ

Показательные выступления продолжались около часаФото: Михаил ФРОЛОВ

Большой концерт на проспекте Сахарова собрал тысячи зрителейФото: Михаил ФРОЛОВ

Люди пришли целыми семьямиФото: Михаил ФРОЛОВ

Митинг-концерт посвящен 350-летию российского флагаФото: Михаил ФРОЛОВ

С собой зрители приносили символ праздника - триколорФото: Михаил ФРОЛОВ

На площадке собралось сто тысяч зрителейФото: Михаил ФРОЛОВ

Аквагримм делали совершенно бесплатно всем желающимФото: Михаил ФРОЛОВ

Выступили: Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр", Натан и другиеФото: Михаил ФРОЛОВ

Василий Лановой пришел на праздничный концертФото: Михаил ФРОЛОВ

Вот это флаг! Триколор рекордного размераФото: REUTERS