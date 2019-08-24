2019-08-24T18:03:54+03:00
Общество

Концерты , флешмобы и гигантский триколор: как Москве отмечают День Флага России

"КП" рассказывает о самых ярких событиях этой субботы в центре Москвы
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
На проспекте Академика Сахарова состоялся грандиозный концертНа проспекте Академика Сахарова состоялся грандиозный концертФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В столице сегодня, 24 августа - большой праздник. Москва отмечает День Государственного флага России. В этом году у триколора сразу два юбилея. Бело-сине-красное полотнище впервые было использовано в качестве официального символа нашей страны 350 лет назад. И четверть века назад - указом президента - 22 второе августа было установлено как День национального флага. В этом году он выпал на четверг, но праздничные мероприятия проходят и в выходные. Грандиозный концерт и масштабный флэшмоб – на проспекте Академика Сахарова.

До 20:00 в музей-заповедник "Коломенское" будет продолжаться IX Международный фестиваль "Казачья станица Москва", где выстапют мастера-ремесленники, творческие коллективы и представители казачьих организаций. В 20:00 москвичей ждут в Музее Победы на показе фильма Василия Ливанова "Медный всадник России".

Специальную программу подготовил и Бабушкинский парк. Она начнется в субботу в с концерта. В 19:00 на всей территории парка состоится большой исторический квест. Перовский парк 24 августа приглашает принять участие в театральном интерактивном флешмобе. Для детей проведут развлекательную программу и мастер-классы. Ребятам предложат раскрасить стены одного из парковых зданий в цвета российского триколора.

Отдельную программу к празднику подготовила сеть кинотеатров "Москино". В субботу, 24 августа сразу пять кинотеатров - "Сатурн", "Тула", "Вымпел", "Спутник" и "Полет" - приглашают посмотреть фильм Андрея Волгина "Балканский рубеж", который вышел в широкий прокат минувшей весной.

Одной из главных праздничных площадок стала Поклонная гора Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одной из главных праздничных площадок стала Поклонная гораФото: Михаил ФРОЛОВ

У памятника героям Первой мировой войны выступили детские духовые оркестры - участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня Фото: Михаил ФРОЛОВ

У памятника героям Первой мировой войны выступили детские духовые оркестры - участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башняФото: Михаил ФРОЛОВ

Юные музыканты аккомпанировали наездникам из Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юные музыканты аккомпанировали наездникам из Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полкаФото: Михаил ФРОЛОВ

Наездницы с триколорам дарили улыбки зрителям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наездницы с триколорам дарили улыбки зрителямФото: Михаил ФРОЛОВ

Показательные выступления не обошлись без трюков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Показательные выступления не обошлись без трюковФото: Михаил ФРОЛОВ

Участие приняли несколько сотен всадников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участие приняли несколько сотен всадниковФото: Михаил ФРОЛОВ

Зрители делали фото на память и снимали видео Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зрители делали фото на память и снимали видеоФото: Михаил ФРОЛОВ

Костюмированное шоу сорвало овации публики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Костюмированное шоу сорвало овации публикиФото: Михаил ФРОЛОВ

Показательные выступления продолжались около часа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Показательные выступления продолжались около часаФото: Михаил ФРОЛОВ

Большой концерт на проспекте Сахарова собрал тысячи зрителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большой концерт на проспекте Сахарова собрал тысячи зрителейФото: Михаил ФРОЛОВ

Люди пришли целыми семьями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Люди пришли целыми семьямиФото: Михаил ФРОЛОВ

Митинг-концерт посвящен 350-летию российского флага Фото: Михаил ФРОЛОВ

Митинг-концерт посвящен 350-летию российского флагаФото: Михаил ФРОЛОВ

С собой зрители приносили символ праздника - триколор Фото: Михаил ФРОЛОВ

С собой зрители приносили символ праздника - триколорФото: Михаил ФРОЛОВ

На площадке собралось сто тысяч зрителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

На площадке собралось сто тысяч зрителейФото: Михаил ФРОЛОВ

Аквагримм делали совершенно бесплатно всем желающим Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аквагримм делали совершенно бесплатно всем желающимФото: Михаил ФРОЛОВ

Выступили: Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр", Натан и другие Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выступили: Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр", Натан и другиеФото: Михаил ФРОЛОВ

Василий Лановой пришел на праздничный концерт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Василий Лановой пришел на праздничный концертФото: Михаил ФРОЛОВ

Вот это флаг! Триколор рекордного размера Фото: REUTERS

Вот это флаг! Триколор рекордного размераФото: REUTERS

В столице сегодня, 24 августа - большой праздник Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице сегодня, 24 августа - большой праздникФото: Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Догнать Европу и перегнать Америку
После того, как 2 марта 2010 года Генеральная Ассамблея ООН по инициативе России объявила 2011-2020 годы «Десятилетием действий по обеспечению БДД», стало понятно, что проблема смертности на дорогах шагнула далеко за границы отдельных государств
“Вы дали нам силу участия”: “Росатом” представил на чемпионате WorldSkills-2019 стенд, который полностью создавали подростки
Во время WorldSkills Kazan 2019 порядка 45 тысяч российских школьников смогут поучаствовать в различных обучающих, игровых и артистических активностях, организованных на площадке TeenPower by Rosatom
Новости 24
Митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал 110 тысяч человек
Праздничный митинг-концерт в Москве собрал свыше 100 тысяч человек
Протестные акции в Москве 31 августа не состоятся из-за Дня знаний
Появился онлайн-сервис о выборах в Мосгордуму седьмого созыва
Москвичам пообещали теплые и сухие выходные
Молодежный фестиваль «PROлето» пройдет на проспекте Сахарова и ВДНХ
На выходных закроют для движения Лефортовский тоннель
В столичных школах решили не запрещать мобильники у детей
Все сельзозмашины Подмосковья планируется оборудовать GPS-навигаторами
Москвичам предлагают обменять мусор на билеты в театр
Погода в Москве на 22 августа 2019 года: по-прежнему тепло, но с дождем
Проект «Здоровая Москва»: Лекции врача Мясникова стали самыми посещаемыми
Более 20 дорог отремонтировали в Жуковском к МАКС -2019
На благоустройство Балашихи выделят 260 миллионов рублей
В Москве посетитель ТЦ напал с ножом на охранника
В Подмосковье под колесами поезда погибла девушка
Первые два маршрута МЦД свяжут семь столичных вокзалов