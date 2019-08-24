2019-08-24T19:19:55+03:00
Происшествия

В Шереметьево трап протаранил самолет

Никто не пострадал, но борт отправили на ремонт
Анастасия ВАРДАНЯН
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В результате ЧП пострадал самолет, который был припаркован на стоянке.В результате ЧП пострадал самолет, который был припаркован на стоянке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Утром в субботу, 24 августа, в аэропорту "Шереметьево" серьёзные повреждения получил самолёт. Во время движения его задел трап, которым управлял сотрудник воздушной гавани. От удара смяло хвостовую часть борта. Кроме того, повреждено крыло. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Самолёт стоял на удалённой стоянке без пассажиров и экипажа. Причины события устанавливаются, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе аэропорта "Шереметьево".

По предварительным данным, в случившемся виноват водитель трапа. Во время движения он отвлёкся и потерял управление. Кому принадлежит повреждённый борт, держат в секрете. Известно, что ЧП никак не повлияло на работу аэропорта. Обошлось без серьёзных задержек рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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