Синоптики предсказали похолодание в последнюю неделю лета в Москве

Все хорошее когда-нибудь кончается. И солнечные денечки - не исключение.

- Уже через пару дней их одолеет холодный антициклон, а в ночь на четверг вообще возможны заморозки, - сообщила «КП» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. - При этом облачность будет переменной, осадков не ожидается.

28 августа

Ночью 6 градусов, а днем около 15.

29 августа

Погода примерно такая же, как и в среду. Но в ночь на четверг температура может опуститься до слабоотрицательной. В Москве в эти дни такое случается редко, а вот на севере Подмосковья запросто.

30 и 31 августа

Температура повысится на пару градусов - ночью 8 - 9, днем 17.

По словам Поздняковой, сентябрь обещает быть более-менее теплым. После первой недели осени ожидается бабье лето - с температурой до 25 градусов тепла.