Через две недели нам предстоит выбирать новый состав городского парламента

Стало существенно больше желающих попасть в Мосгордуму. А значит, ее вес, авторитет выросли.

Уровень конкуренции - беспрецедентный. Сегодня более пяти человек претендуют на каждое из 45 мест в столичном парламенте. Конкуренция выше чем на прошлых московских выборах и чем в большинстве других регионов страны, где в единый день голосования более 107 тысяч кандидатов сразятся за доверие избирателей…

Кстати, выбирать новый состав местных парламентов будут в 13 субъектах РФ.

Значительно снизилось число отказов со стороны избиркомов в регистрации. Стоит напомнить - пять лет назад 111 кандидатов в столице не прошли это сито. В этом году отказников оказалось 56. То есть в два раза меньше.

Показательно, что в других регионах страны, где 8 сентября также предстоит выбирать депутатов в местные законодательные органы, процент тех, кому избирательные комиссии по тем или иным причинам отказали в регистрации, заметно выше, чем в столице нашей Родины. Так, например, в Севастополе более трети потенциальных кандидатов получили от ворот поворот. Около четверти завернули в Тыве и Республике Алтай. Немало непрошедших регистрацию в Кабардино-Балкарии и Татарстане, Хабаровском крае и Волгоградской области. В Москве же лишь 13 процентов от числа всех желающих попасть в Мосгордуму не смогли преодолеть регистрационный барьер.

Почти на треть выросло количество самовыдвиженцев.

Пять лет назад в законодательный орган московской власти стремились 49 самовыдвиженцев. Сейчас таких оказалось 62 человека. Характерно, что впервые люди, в то или иное время имевшие отношение к партии большинства в нижней палате российского парламента, на этот раз вели борьбу самостоятельно - без поддержки мощных партийных структур. Притом показательно, что число партий, чьи представители сейчас претендуют на мандаты столичных депутатов, выросло до девяти! И это не только давно присутствующие в большом политическом пространстве КПРФ, «Справедливая Россия» и либерал-демократы, а также опытный политический боец «Яблоко», но и те, кто прежде в политический мейнстрим не попадал. Это люди с партудостоверениями «Гражданской силы» и «Партии роста», «Родины» и зеленых, «Коммунистов России» (последние очень активны в данной кампании. - Ред.).

Есть новшества, направленные как на удобство избирателей, так и на то, чтобы никто не сомневался в чистоте этих выборов.

Системы видеонаблюдения будут работать во всех участковых избирательных комиссиях.

На двести с лишним увеличено число электронных урн - комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). И их число таким образом достигло 55%.

Электронным голосованием смогут воспользоваться московские избиратели в трех округах.

Избиратели из других регионов, где будут выбирать глав субъектов, смогут проголосовать за своих кандидатов на 30 электронных избирательных участках Москвы.

Что касается тех кандидатов, которым было отказано в регистрации и часть из которых все минувшие летние недели звали людей протестовать, то с ними ситуация ясна и понятна.

У 6 из 10 получивших отказ в регистрации были обнаружены дополнительные основания, каждого из которых достаточно для того, чтобы к участию в выборах не допускать.

Кандидаты Любовь Соболь, Александр Руденко, Анастасия Брюханова, Иван Кульнев, Геннадий Гудков не указали собственность за рубежом.

Илья Яшин использовал свое служебное по-ложение во время кампании.

Про «мертвые души» в подписных листах «обиженных кандидатов» сообщалось неоднократно.

Но справедливости ради стоит упомянуть, что всем 10 резонансным кандидатам Мосгоризбиркомом зачтены более 2500 подписей, ранее признанных недостоверными по разным причинам (всего недостоверных подписей оказалось около 10 тысяч).

Если суммировать главные впечатления от избирательной кампании-2019: она дает возможность каждому москвичу найти своего кандидата в столичный парламент, а те, кто считал, что чьи-то права нарушены, смог выразить свое мнение на разрешенных московским правительством акциях протеста...