"Мы выступаем за создание блока "Красная Москва": "Коммунисты России" предложили КПРФ объединиться перед выборами в МГД

Председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин выступил с предложением о создании "мощного левого блока" под названием "Красная Москва" совместно с КПРФ для того, чтобы представлять общих кандидатов на выборах в Мосгордуму.

- В следствие коммунистической многопартийности в нашей стране, которую мы осуждаем, и отсутствия первого шага со стороны коллег из КПРФ, мы все-таки выступаем с предложением о создании единого левого блока "Красная Москва". Соответствующий запрос был официально передан Геннадию Зюганову, - подчеркнул Сурайкин.

Лидер "Коммунистов России" заявил, что до 26 августа партия ждет ответа от КПРФ. Сурайкин отметил, что в случае объединения обеих партий, каждый округ в Москве будет представлять один коммунист. Более того, лидер "Коммунистов России" готов снять пять кандидатов в определенных округах от своей партии. И в случае объединения "левых" сил ждет такого же шага от партии Зюганова в знак равноправности обеих партий.

- В противном случае мы будем вынуждены создать свой блок, потому что во многих округах присутствуют коммунистически настроенные кандидаты, - подчеркнул Сурайкин.

В свою очередь Константин Жуков, заместитель председателя ЦК, на собрании партии заявил, что со многими кандидатами от КПРФ "Коммунисты России" знакомы лично и поддерживают их деятельность.

- Мы внимательно изучаем программы кандидатов от КПРФ. Они ставят те же вопросы, что и мы, касающиеся медицины, ограничения "безудержных" застроек в Москве и пенсионной реформы. Мы знаем, с кем мы можем работать, - отметил Жуков.

На собрании партии было подчеркнуто, что "Коммунисты России" подали заявку в мэрию Москвы на проведение массового митинга 31 августа на Трубной площади, где планируется сбор всех "левых" сил и кандидатов. На митинге председатель "Коммунистов России" представит окончательную программу партии.

- Никакой разницы нет: предложения в программе с нашей стороны или КПРФ. Они идентичны. Однако, в нашей партии более "простые" кандидаты, обычные люди. После 1991 года это первое в истории России предложение об объединении сил двух партий, - подчеркнул Сергей Малинкович, первый секретарь Санкт-Петербургского городского отделения "Коммунистов России".

На собрании были озвучены некоторые тезисы программы партии. Они касаются разрешения участия горожан в общественных слушаниях и уменьшения влияния церкви на власть (антиклерикальная линия).

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, в воскресенье, 8 сентября. В этот день будут избраны 45 депутатов в 45 одномандатных округах. Выдвижение кандидатов в депутаты завершилось 5 июля.