Создание большого парка "Яуза": зоны тихого отдыха и песочные фермы

Поймы рек Яузы и Чермянки на северо-востоке Москвы - это огромное зеленое пространство, состоящее из больших и малых природных территорий. Одни связаны между собой, другие – разделены улицами и мостами. Но не все зеленые зоны в хорошем состоянии, именно поэтому начато благоустройство. Как приводят в порядок береговую линию вдоль улицы Заповедная 23 августа посмотрел мэр города Сергей Собянин.

- Около 300 га требуют благоустройства и десятки километров набережных. Это большая территория. Проекты должны быть согласованы с местными жителями, полностью соответствовать экологическим требованиям. Зоны должны быть комфортными, удобными для занятий спорта. Здесь даже есть зона "тихого отдыха", летний амфитеатр, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Главная идея благоустройства - создание большого парка "Яуза". Это будет единый оздоровительно-туристический маршрут от МКАДа до проспекта Мира и Лосиного острова протяженностью 30 км, связанный с Ботаническим садом и ВДНХ. При благоустройстве территории вдоль Заповедной улицы думали о максимальном сохранении природной среды. При этом были созданы комфортные зоны отдыха с качелями и скамейками. Установят ротонду и создадут 100-метровую прогулочную галерею с перголой, защищающей от летнего зноя. Будут созданы три площадки для отдыха на деревянных террасах у воды.

Местные жители хотели, чтобы в парке была спортивная зона. Уже почти готова площадка для занятий футболом и хокеем. На поле можно будет проводить соревнования районного масштаба. Рядом создадут площадку с уличными тренажерами. В павильоне разместят пункт проката, раздевалку, медицинский пункт, пункт охраны.

Отдельно создадут детскую зону - шесть игровых площадок общей площадью свыше 2000 кв.м. Самый большой игровой комплекс появится около храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове. Еще на одной детской площадке разместят популярную среди малышни песочную ферму - с кварцевым песком и игрушками в виде ковша экскаватора.

Приведут в порядок сцену и амфитеатр Певческого поля. Уже заменили скамейки, отремонтировали лестницу. Также будет создана архитектурно-художественная подсветка сцены.

Что еще в планах благоустройства:

- озеленить зону мемориала с цветочной аллеей;

- на холмах создать смотровые площадки разных форм и размеров. Между собой они будут связаны 400-метровой экотропой;

- обновить дорожно-тропиночную сеть протяженностью 6,5 км, которая будет выполнена из асфальтобетонного, плиточного и гравийного покрытий;

- установить 366 скамеек, 293 уличных фонаря, 60 опор для камер видеонаблюдения, навигационные стенды, указатели и четыре туалетных модуля;

- высадить 544 дерева (липа мелколистная, ель обыкновенная и другие) и 2 750 кустарников (дерен белый, калина гордовина), создать 1200 кв.м цветников.