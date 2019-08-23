Коммунальщики Москвы ремонтируют ливневку в самых «мокрых» районах

В сильный ливень некоторые столичные улицы превращаются в реки и моря. Ливневка не справляется и вода заливает не только дорогу, но и тротуары. С начала этого года мастера «Мосводостока» провели реконструкцию и капремонт дождевой канализации по 175 адресам.

- Нам удалось значительно уменьшить количество мест скопления воды, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Среди таких адресов в центре города - Овчинниковская набережная, Большая Татарская улица на пересечении с Руновским переулком. В других округах, например, в Южном - проспект Андропова и Болотниковская улица.

По его словам, во время капремонта чаще всего делают санацию, то есть подземные трубы обновляют без выкапывания траншей и перекрытий улиц. Технология зависит от износа, диаметра трубопровода и его материала. К тому же такой ремонт занимает меньше времени и обходится городскому бюджету дешевле.

В ближайшие годы «мокрых» мест на улицах станет еще меньше. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков во время эфира на радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Фото: Евгения ГУСЕВА

- 6 лет назад у нас в городе было 2,5 тысячи низменных мест, где шли подтопления, - напомнил глава Комплекса городского хозяйства Москвы. - За этот период проведена колоссальная, титаническая работа - изменение профиля дорог, профиля улиц, сделаны дополнительно водоприемные устройства, канализация поверхностных стоков. И таких мест осталось где-то около 80. Работы по сокращению оставшихся мест ведется в непрерывном режиме. Пока же, когда идет предупреждение о том, что более 10 мм осадков выпадает, мы туда ставим перекачивающие устройства, чтобы не допустить подтопления, не остановить городской транспорт. Конечно, на такие дожди, когда выпадает половина месячной нормы в течение 3-4 часов, водоприемная сеть и не была рассчитана.