Кандидат в депутаты Мосгордумы Наталья Починок: «Фактор «закрытой двери» побороть сложно, но можно»

Среди тех, кто решил бороться за мандат депутата Мосгордумы, есть как испытанные политические бойцы, так и новички, делающие в политике свои первые шаги, пусть и занимавшиеся ранее активной общественной деятельностью. Из второй категории кандидатов на место в столичном парламенте - ректор Российского государственного социального университета и самовыдвиженец в Мосгордуму по 14-му избирательному округу Наталья Починок.

- Наталья Борисовна, это Ваш первый опыт избирательной кампании?

- Для меня это первые выборы такого масштаба, возможно, именно поэтому процесс сбора подписей оказался достаточно сложным. В-первую очередь эмоционально. Зато я получила ценный опыт, который дал личные и управленческие навыки. Все это безусловно поможет в дальнейшем.

- По закону самовыдвиженцам необходимо собрать определенное количество подписей граждан: не менее 3% от списочного состава избирателей своего округа. Почему вы не стали заручаться поддержкой какой-либо политической партии, а решили идти по наиболее сложному пути?

Я сознательно пошла на этот шаг. Для меня важно помогать всем, независимо от политических взглядов и партийных предпочтений. Можно сказать, что моя партия - это наши москвичи, все, кто нуждается в помощи и содействии. Все, для кого важны будущее и развитие.

- Как начиналась Ваша кампания?

- В конце февраля мы, 10 ведущих вузов Северо-Востока Москвы, решили объединить свои усилия, чтобы помочь развитию социальной сферы СВАО, в том числе, поддержать проект «Московское долголетие». Меня избрали куратором проекта «Университеты – округу», и я стала встречаться с жителями, чтобы узнать их пожелания. Было много интересных бесед, много серьезных предложений, что и как нужно изменить в образовании, медицине, ЖКХ.

А потом, в начале июня несколько общественных организаций - ветераны, многодетные матери, - предложили, чтобы я вплотную занялась не только социальной сферой округа, но и решением его других проблем, и выдвинули меня своим кандидатом в депутаты МГД. Я согласилась потому, что меня уже знали в округе как ректора одного из ведущих вузов, я уже работала в Общественной палате России, вела ряд крупных социальных проектов, и была в курсе проблем нашего округа. И лишь затем, после официального выдвижения, начался сбор подписей и наказов.

- Вы упомянули, что процесс сбора подписей оказался достаточно сложным. А что сделало его таким сложным? С какими проблемами Вы и Ваши волонтеры столкнулись на этом этапе?

- Как таковых, проблем не было. Но мы столкнулись с достаточно неприятным фактором – закрытая дверь. Я, как и мои волонтеры, ходила по квартирам, чтобы пообщаться с горожанами и собрать подписи в свою поддержку. Из-за летнего сезона кого-то не было дома, а кто-то просто не хотел открывать. Дескать, не до вас. Бороться с таким явлением непросто, но можно.

- А как в целом проходила процедура сбора подписей?

- У нас в кампании были задействованы в общей сложности более 100 сборщиков - они стояли на пикетах и ходили по квартирам. Я тоже участвовала в сборе - мы обходили дворы, жилые дома, общались с горожанами, и из первых уст узнавали о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются жители округа. Благодаря такой работе ты практически «на пузе проползаешь» свою территорию, и понимаешь, что действительно необходимо людям. Для меня наш округ очень важен. Можно сказать – это мой дом. Именно здесь я жила, закончила вуз и начинала социальные проекты.

- Сложно ли было собирать подписи в нынешней политической обстановке?

- Я думаю, что завоевать доверие и поддержку всегда непросто. Тем более, сейчас, когда современная жизнь так сложна и многолика. Людей надо убеждать личным примером, искренним желанием поддержать и помочь. Подписи собраны, и я понимаю, какой это кредит доверия и ответственности. Теперь я обязана их оправдать.

- Как вы считаете, кому проще собрать голоса: кандидату, который всю жизнь работает с людьми, или тому, кто скажем так - «вышел» к народу?

- Собрать подписи легче тем, кого люди уже знают. Вы спросите - кого именно? Все просто: того, кто живет рядом и помогает решать проблемы. Люди знают тех кому доверяют, и это главное условие успеха. А кроме того, я ведь тоже часть своего народа. Родилась в Южном Медведково, в обычной семье, папа – военный инженер, мама - врач. Да, мне удалось добиться успеха в спорте и работе, но за эти недели я усвоила одну простую вещь. У тебя могут быть разные заслуги и звания. Но – если ты не можешь объяснить людям, какая от тебя будет польза – поддержки ты не получишь.

- Как ректор крупного вуза Вы постоянно общаетесь с молодежью. Причем, с наиболее продвинутой частью - студентами. Чего, на Ваш взгляд, им не хватает в современной Москве?

- Знаете, я бы не стала ограничивать тему одними студентами. У нас есть о ком подумать, начиная с ясельного возраста. В округе и Москве в целом слишком мало ясельных групп. Молодые мамы вынуждены сидеть с детками до 3 лет, теряют квалификацию и часто не могут вернуться ни к учебе, ни к работе, ни, тем более, подыскать себе новое место для заработка.

Мы в РГСУ стараемся разработать для них программы переобучения, но здесь, похоже, все равно потребуются неординарные меры. Вплоть до того, чтобы открывать ясельные группы на производстве, в крупных вузах и учреждениях.

А еще надо позаботиться о школьниках. Современные подростки здоровьем, скажем так, не очень-то блещут. Значит, в школах должны быть настоящие врачебные кабинеты с опытным персоналом. Йод, зеленка и бинты в школьных медпунктах, чтобы лечить ссадины и ушибы - это вчерашний день.

В школах должно быть нормальное питание, ведь сейчас 44% ребят не хотят идти в школьную столовую - еда невкусная, а то и просто вредная для здоровья. Значит, надо ставить всю систему под жесткий контроль, особенно поставщиков продуктов. Надо каждый месяц проверять, чем кормят наших детей, выкладывать результаты в СМИ - от телевидения до соцсетей, и принимать оргмеры, если потребуется. Жестко и публично.

Много чего надо делать. Я уверена, что городу требуется молодежная программа по образу и подобию «Московского долголетия». А назвать ее можно так – «Московское детство», с бесплатными кружками и секциями. Спортивные, художественные, музыкальные – пусть они будут самыми разными. Главное, чтобы они помогли ребятам раскрыть свои таланты и найти верную дорогу в жизни.