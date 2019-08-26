2019-08-26T19:41:53+03:00
Общество

Погода в Москве 27 августа - 3 сентября: Лето уйдет с заморозками, осень придет с 27-градусной жарой

На этой неделе столицу ждет короткое похолодание. В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 27 августа - 3 сентября
Юлия СМИРНОВА
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Летний дождь в центре столицы.Летний дождь в центре столицы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Лето-2019, и так-то не особо радовавшее москвичей теплом, под занавес удивит еще и заморозками. А осень, наоборот, начнется с аномальной для сентября теплыни, +27 градусов!

Прогноз погоды в Москве на 27 августа - 3 сентября кажется парадоксальным. Но если верить синоптикам Гидрометцентра России, расклад именно такой.

Во вторник, 27 августа, по утро +8...+13 градусов, днем +20...+22. Переменная облачность, в некоторых районах столицы и Подмосковья возможны небольшие дожди.

В среду, 28 августа, ночью зябко, всего +5...+10 градусов. Это объясняется тем, что небо будет ясным - облака своим "одеялом" не защитят землю от выхолаживания, воздух остынет очень быстро. Днем +15...+20 градусов, солнечно и сухо.

В четверг, 29 августа, ожидается очень холодная ночь, +2...+7 градусов, по области местами возможны заморозки до -2.

Не слишком ли рано для заморозков, все-таки еще лето календарное не закончилось? Рано, но не рекордно, поделились подробностями специалисты центра "Фобос". Даже если взять статистику только за 21 век, то подмораживало даже 24 августа. Конечно, в Подмосковье, а не в мегаполисе. В столице же самая ранняя дата первых заморозков - 31 августа, они зафиксированы в 1885 году, больше столетия назад.

Днем 29 августа +20...+22, солнечно и без осадков. В общем, вполне комфортный летний день после холодной ночи.

В пятницу и субботу, 30 и 31 августа, по ночам уже без всяких намеков на минусовую температуру, +6...+11 градусов. Днем +17...+22, переменная облачность, сухо.

Но самый приятный сюрприз природа приготовила к началу осени. В воскресенье, 1 сентября, мало того что солнечно и без дождей, так еще и потеплеет до +27 градусов! Рекорд для 1 сентября, кстати, +30,8 градусов, такая жара стояла в столице в 1938 году.

По предварительным прогнозам, аномальная для первых осенних дней теплынь сохранится и в начале следующей недели.

Во вторник, 2 сентября, в первый день нового учебного года, тоже до +27 градусов, переменная облачность, сухо.

В среду, 3 сентября, +26, однако возможны дожди и грозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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