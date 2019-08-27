Запуск Московских центральных диаметров в столице: Как и сколько будем платить за проезд

В ноябре по городу и области поедет новое скоростное метро - Московские центральные диаметры (МЦД). Первые два маршрута МЦД Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск запустят по уже действующим путям пригородных электричек. Кататься по одним и тем же рельсам им придется друг за другом - поезда МЦД «Иволга» и обычные поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Составы по новым линиям будут курсировать с интервалом в пять-шесть минут в час пик. График МЦД такой же, как у обычного метро, - с 5.30 утра до 1.00 ночи.

Сегодня, 27 августа, на президиуме правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил тарифы на билеты МЦД, разработанные совместно с Московской областью. При этом меняются цены и для метро, МЦК и наземки. В Департаменте транспорта столицы объяснили, как и сколько будем платить за проезд с ноября.

СЕМЬ НАИВНЫХ ВОПРОСОВ О НОВШЕСТВЕ

1. Во время поездки по городу и области цены будут разные?

С запуском МЦД Москва поделится на три тарифные зоны с разными ценами за проезд:

1) Центральная - в пределах столицы. На МЦД-1 она находится между станциями Марк и Сетунь. На МЦД-2 - между станциями Волоколамская и Остафьево (см. схему). В эту зону попали все уже действующие станции подземки, МЦК и некоторые платформы электричек в городе.

С запуском МЦД Москва поделится на три тарифные зоны с разными ценами за проезд.

Одна поездка в этой зоне стоит 38 рублей по электронному кошельку на карте «Тройка».

2) Пригород - поездки от станций Центральной зоны до конечных станций МЦД. На МЦД-1 она находится между станциями Марк и Лобня, а также между станциями Сетунь и Одинцово. На МЦД-2 - между станциями Волоколамская и Нахабино, а также между станциями Остафьево и Подольск. В эту зону попали только действующие платформы пригородных электричек.

Одна поездка в этой зоне стоит 45 рублей.

3) Дальняя - за пределами МЦД. На МЦД-1 она начинается от станции Лобня и дальше в область, а также от станции Одинцово и дальше в область. На МЦД-2 - от станции Нахабино и дальше в область, а также от станции Подольск и дальше в область.

Одна поездка в Дальней зоне стоит 45 рублей + по 23 рубля за каждую пройденную железнодорожную зону за пределами МЦД (такая зона сейчас равна 10 км).

При поездке и пересадке со всех маршрутов МЦД на московскую наземку (автобус, троллейбус, трамвай) билет «90 минут» будет стоить:

- в Центральной зоне (в пределах Москвы) - 59 рублей;

- в зоне Пригород (Московская область в пределах МЦД) - 83 рубля;

- в Дальней зоне (за пределами МЦД) - 45 рублей + по 23 рубля за каждую пройденную железнодорожную зону за пределами МЦД + 38 рублей за наземку.

По расчетам, новые тарифы помогут сэкономить пассажирам на поездках в Москве ежедневно до 50%. А тем, кто приезжает из Подмосковья по МЦД - до 75%. Для них при этом комбинированная поездка «Метро+МЦД» получится в среднем в 2 - 4 раза дешевле таких же поездок на метро и обычных электричках.

Три зоны получили название Центральная, Пригород и Дальняя.

2. По каким билетам можно ездить?

Самым удобным и выгодным проездным становится карта «Тройка». Причем как для москвичей, так и для приезжих. На ней можно записать и пользоваться всеми действующими сейчас билетами (единым безлимитным на месяц, единым на 60 поездок, 1 сутки, 3 суток, 30 дней, 90 дней и 365 дней) в пределах Центральной зоны. То есть ни один уже работающий билет отменять не будут.

Если захотите ездить, кроме Центральной зоны, еще и по зонам Пригород и Дальняя, тогда нужно записать на «Тройку» электронный кошелек дополнительно, например, к единому безлимитному билету. Для проезда в зонах Пригород и Дальняя будут действовать другие абонементы. Сейчас виды и стоимость этих абонементов согласовываются с правительством Московской области.

Карта «Тройка» станет еще более удобным способом оплаты проезда. Фото АГН Москва

Турникеты на станциях МЦД оснастят терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут также расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass/PayWave и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Цена за проезд на МЦД при бесконтактной и безналичной оплате по «Центральной» зоне - 42 рубля. Стоимость проезда при бесконтактной и безналичной оплате в зонах Пригород и Дальняя сейчас согласовывается с правительством Московской области.

Также оплатить проезд на МЦД по Московской области можно будет действующими билетами пригородных электричек, однако при этом бесплатной пересадки на метро и МЦК по ним не будет.

Внимание! На МЦД не будут действовать бумажные проездные билеты «Единый».

3. Спишут ли деньги за пересадки между метро и МЦД?

При поездках на МЦД можно будет бесплатно пересесть на метро и МЦК при оплате картой «Тройка» и бесконтактным способом.

Бесплатной пересадка будет в течение 90 минут с момента первого прохода (валидации) билета на турникете или на валидаторе так же, как на сейчас МЦК.

Что касается транспортной карты Подмосковья «Стрелка», то по ней пока нельзя будет пересаживаться бесплатно с МЦД на метро. Но такая функция в будущем появится после доработок программного оборудования в турникетах подземки и самой карты.

4. Как пересесть с МЦД на наземку?

Пересадка на московский автобус, троллейбус, трамвай или электробус с МЦД при оплате картой «Тройка» будет экономной так же, как сейчас, в пределах 90 минут. То есть во время поездки в Центральной зоне можно перескочить с МЦД на наземку по комплексному билету «90 минут» по действующей сейчас цене - 21 рубль.

При этом пересадка на наземку Москвы с МЦД для пассажира, который приехал из зоны Пригород или Дальней будет стоить как полный билет - 38 рублей.

5. А какими будут штрафы?

Главное - ни в коем случае не выбрасывайте билет до конца поездки. Теперь его придется прикладывать к валидаторам обязательно на входе и на выходе на станциях МЦД и МЦК. В обычном подземном метро обязательной валидации билета на выход не будет. Если билет не «пробить» то придется заплатить сервисный сбор. Его сумма сейчас согласовывается.

6. Действуют ли на МЦД социальная карта и льготные проездные билеты?

Льготники, у которых уже есть скидки на проезд по железке, метро, МЦК будут также бесплатно ездить на МЦД по социальной карте или другим льготным билетам.

Студенты и школьники смогут ездить, как и раньше, по соцкарте учащегося в Центральной зоне МЦД по своим льготным билетам - 395 рублей (за 1 месяц) и 1185 рублей (за 3 месяца). Для экономного проезда в зоне Пригород МЦД, то есть в Московской области, и в Дальней зоне для студентов и школьников появятся отдельные льготные абонементы. Их цену сейчас согласовывают в правительстве Московской области.

Кроме того, на МЦД, а также на всех пригородных электричках бесплатно смогут ездить дети до 7 лет. Напомним, сейчас проезд на пригородных поездах бесплатный для детей до 5 лет, а в метро - до 7 лет.

Список льготников для проезда на МЦД в зонах Пригород и Дальняя будет утвержден правительством Московской области.

7. По каким правилам перевозить на МЦД велосипед, животных и крупный багаж?

Велосипед и животных во всех тарифных зонах МДЦ можно будет возить бесплатно. За крупный багаж придется заплатить 60 рублей при поездке по всему маршруту на МЦД. Билет для багажа надо купить заранее в кассе на станции МЦД. Напомним, сейчас провоз багажа стоит 60 или 120 рублей в зависимости от дальности поездки.

Велосипед во всех тарифных зонах МДЦ можно будет возить бесплатно.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но есть нюанс - бесплатная пересадка на метро или с метро на МЦД не будет действовать на багаж. Для пересадки нужно будет купить билет для багажа в кассе метро, МЦК или МЦД.

ПРИМЕРЫ МАРШРУТОВ

Как это работает

1. В Центральной зоне

Поездка между МЦД-1 Тестовская и метро Пушкинская:

- Вход на МЦД-1 Тестовская - валидация билета, с карты «Тройка» списывается 38 рублей;

- Выход с МЦД-1 Беговая - валидация билета без списания денег с карты;

- Пересадка и вход в метро Беговая - валидация билета без списания денег с карты;

- Выход из метро Пушкинская - без валидации билета.

Поездка между МЦД-2 Тушино и метро Верхние Лихоборы:

- Вход на МЦД-2 Тушино - валидация билета, с карты «Тройка» списывается 38 рублей;

- Выход на МЦД-2 Ленинградская - валидация билета без списания денег с карты;

- Вход на МЦК Стрешнево - валидация билета без списания денег с карты;

- Выход из МЦК Окружная - без валидации билета;

- Вход в метро Окружная - валидация билета без списания денег с карты;

- Выход из метро Верхние Лихоборы - без валидации билета.

2. В зоне Пригород

Поездка между МЦД-2 Подольск и метро Сокольники:

- Вход на МЦД-2 Подольск - валидация билета, с карты «Тройка» списывается 45 рублей;

- Выход из МЦД-2 Новохохловская - валидация билета без списания денег с карты;

- Вход на МЦК Новохохловская - валидация билета без списания денег с карты;

- Выход на МЦК Локомотив - без валидации билета;

- Вход в метро Черкизовская - валидация билета без списания денег с карты;

- Выход из метро Сокольники - без валидации билета.

3. В Дальней зоне

Поездка между метро Сокол и железнодорожной станцией Белорусского направления Голицыно:

- Вход в метро Сокол - валидация билета, с карты «Тройка» списывается 38 рублей;

- Выход из метро Белорусская - без валидации билета;

- Вход на МЦД-1 Белорусский вокзал - валидация билета без списания денег с карты;

- Выход на железнодорожной станции Голицыно - валидация билета, с карты «Тройка» списывается 7 рублей (проезд по МЦД) + 46 рублей (проезд за две зоны на железке).

4. При пересадке на наземку из МЦД, метро, МЦК в Центральной зоне

Поездка между МЦД-1 Кунцево и остановкой трамвая № 50 «РУТ (МИИТ)»:

- Вход на МЦД-1 Кунцево - валидация билета, с карты «Тройка» списывается 38 рублей;

- Выход на МЦД-1 Белорусский вокзал - валидация билета без списания денег с карты;

- Вход в метро Белорусская - валидация билета без списания денег с карты;

- Выход из метро Новослободская - без валидации билета;

- Вход в трамвай № 50 на остановке «Метро «Новослободская» - валидация билета, с карты «Тройка» списывается 21 рубль;

- Выход из трамвая № 50 на остановке «РУТ (МИИТ)» - без валидации билета.