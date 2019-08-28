Кандидат в депутаты Мосгордумы Инна Святенко: «Некоторым моим сборщицам подписей сразу предлагали выйти замуж»

Кандидат в депутаты Мосгордумы Инна Святенко имеет столько дипломов, сколько, наверное, приходится на долю 5-7 среднестатистический россиян. К тому же она еще и доктор наук, причем, не гуманитарных, а технических. И еще и подполковник ВС РФ. Не говоря уже о том, что является видным членом партии «Единая Россия». Но на выборы в Мосгордуму пошла не от нее, а в порядке самовыдвижения. Об этом и кое о чем другом мы поговорили с Инной Юрьевной.

- Инна Юрьевна, вы депутат Мосгордумы не в самом благополучном районе Москвы: Капотня, часть Марьино, часть Люблино… Что за время депутатства удалось сделать, а что еще глаза мозолит или на сердце камнем висит?

- Я бы так говорить не стала. Каждое время подсказывает свои конкретные проблемы. Самое важное – запросы жителей. Когда я пять лет назад пришла, одни из основных проблем были транспортная ситуация и вопросы экологии и миграционной политики. Конечно, до конца решить в районе Капотня, Люблино, Марьино, чтобы воздух был лучше, чем в остальных районах города, наверное, не удалось, но за этот период появились уникальные зеленые зоны вдоль всех трех районов моего избирательного округа – это парк 850-летия Москвы, который соединяется с парком Капотни. Сейчас продолжается работа над тем, чтобы он дошел до Люблино, и я считаю, что этот проект, который уже завершается, грандиозным с точки зрения экологии. Также на территории моего округа есть военный городок, и мне удалось пустить маршрут, который дает возможность людям из такого обособленного с транспортной точки зрения места, доезжать и до управы, и до метро, и, что особенно важно, до многофункционального центра без пересадок. Этот маршрут очень одобряют жители, поэтому будем дальше развивать маршруты, в связи с тем, что меняется инфраструктура, поэтому потребности поездок в различные зоны тоже меняются. По миграционной политике, в связи с тем, что я возглавляю комиссию по безопасности, особое внимание все эти пять лет уделяла и вопросам нелегальной миграции, стала руководителем проекта «Безопасная столица», который, в том числе, занимался рейдами по «резиновым» квартирам, которые сдаются в наем иностранным гражданам и тревожат москвичей. Иногда информация подтверждалась, иногда нет. Вопросы нелегальной миграции имеют в нашем округе особое значение в связи с тем, что в Люблино находится торгово-ярмарочный комплекс «Москва». И там осуществляется оптовая торговля, а значит, там большое количество иностранных граждан, и, более того, вся зона, которая прилегает к «Москве», жилой сектор, наполнен гостями столицы.

- Не всегда законопослушными.

- Именно так. Вы совершенно правильно сформулировали.

- Там еще и традиционные маршруты «Русских маршей» пролегают.

- Совершенно верно. На Братиславской. То есть понимаете, каков букет был изначально. Что удалось сделать? Подъезды к ТЯК «Москва» были практически блокированы, всегда в одном месте была пробка из-за выгрузки из маршруток людей к «Москве» на Краснодарской улице, завоза товара и т.д. Мне удалось сделать так, что ТЯК «Москва» закрыл вход со стороны жилой зоны и открыл его со стороны промзоны. И сегодня это отмечено жителями. Там что-то происходит внутри, но снаружи совсем сейчас другая ситуация. И я считаю это большой своей победой, потому что убедить, что это необходимо сделать для улучшения инфраструктуры в городе, было очень непросто.

Есть у меня такой маленький, но гордый район – Капотня. Из которого я сейчас практически не выезжаю. Это исторически сложный район. Он небольшой, люди друг друга знают, потому что в прошлом это сотрудники МНПЗ, и сейчас большая часть людей, которые проживают в районе, продолжают работать династиями на этом уникальном заводе. И там сейчас проходит реконструкция. Настолько экспериментальная, что такой не было еще в истории России. По крайней мере, я не помню, когда одновременно начались ремонтные работы во всем районе, и не осталось ни одного клочка земли, который был бы не охвачен ремонтом или реконструкцией: одновременно менялся асфальт, бордюры, остановки, малые формы, фасады домов, проводились ремонты подъездов, замена коммуникаций, освещения. Фактически, однажды утром люди проснулись на стройплощадке, и не все были психологически к этому готовы, потому что вообще никогда такого еще не испытывали. Сейчас эта работа подходит к концу, но я оттуда, как уже сказала, практически не выезжаю, потому что масса проблем всплывает по ходу. Где-то мало места под парковку оставили, где-то нет заездного кармана… К сожалению, проектировщики, при всем моем уважении, не всегда делали привязку к территории и к местности. Жители одного из кварталов, прилегающего к МКАД, просили поставить им шумозащитные щиты. И у меня есть на руках теперь документ о грядущей высадке «крупномеров» вместо щитов. В качестве и некоего такого зеленого щита от МКАДа, который поглотит шум и в то же время даст возможность сделать район более зеленым. Надеюсь, что жители меня выберут сновка, и мы продолжим вместе решать проблемы населения нашего избирательного округа.

- А зачем в таких условиях такой насыщенной работы Вы еще больше усложнили себе жизнь, став самовыдвиженцем? Могли бы не собирать подписи, а выдвинуться от «Единой России», вы же в ней состоите.

- Для меня это не новый опыт, потому что я уже выдвигалась в Думу как самовыдвиженец. Я осознанно решила идти таким путем, чтобы в момент выборов понять, а есть ли у меня команда на территории, есть ли у меня поддержка? Да, меня поддерживает партия и я могла бы идти на выборы от нее, но...

- То есть от партии не отрекаетесь?

- Нет, гни в коем случае. Я написала уже в бюллетене, и это будет на информационных стендах всех избирательных участков около моей фамилии, написано, что я член партии «Единая Россия». Но для меня было принципиально важно на начальном этапе понять, еще до регистрации, есть ли у меня команда или нет. И какая это команда 2 или 3 человека – мои родственники и мои друзья-единомышленники, или это та команда, которая может выиграть эти выборы?

- И?

- Подписи мне отдали более 5,5 тысяч человек

- А вот эту команду как формировали? Сборщиков подписей тех же откуда брали?

- Я же работала уже пять лет на территории, со многими общественными объединениями, со многими организациями некоммерческими мы стали настоящими друзьями. Плюс ко всему мой проект «Безопасная столица» подразумевает большое количество волонтеров, которые за эти пять лет вошли в проект и устойчиво в нем находятся. В результате более 100 человек мне помогали со сбором подписей. Как только появилась возможность по процедуре начать сбор подписей, я буквально в течение трех дней уже направила на это готовую команду. Готовилась, конечно, заранее, людей спрашивала, кто может мне помочь, кто отказывается. Чтобы у меня уже, что называется, «боевые штыки» реальные были, которые готовы немедленно заняться этой серьезной работой.

- Вы так говорите, что это серьезная работа…

- Очень большая. Даже для большой команды из 100 человек, которая может собрать такое количество подписей за короткий период. Около двух недель мы собирали. Сбор подписей – это очень трудоемкий процесс, с точки зрения юридической точности. Потому что там очень много ограничений связанных с чернилами, помарками и прочим оформлением. Например, где-то не так прописывали год – потому что там нужно было писать 2019 и буква «г» с точечкой. Это обязательное условие. Этого не было, поэтому эти подписи браковались. Из-за одной такой неправильной подписи браковали целый лист. Мы отбраковали около 100 подписей. При том, что недостоверных подписей у меня не было. Все подписи – это живые люди, у которых брали данные, что называется, глаза в глаза, а не переписывали там какие-то домовые книги, предполагая, что они живы и здоровы, и проживают в этих домах. Но, повторюсь, из-за небрежности в оформлении около 100 мы отсеяли сами. Отсев большой, но, повторюсь, я не первый раз собираю подписи. Это мой уже второй опыт идти самовыдвиженцем, поэтому я прекрасно понимала, какой мощный зазор у меня должен быть для того, чтобы не оказаться в неловкой ситуации.

- А из-за чего допускались такие небрежности?

- Знаете, разные причины есть. Иногда девушки-сборщицы просто смущались. Например, когда им с ходу предлагали выйти замуж. Открывали двери молодые люди и вот делали такие предложения симпатичным девушкам.

- Москвичи ведь неохотно открывают двери на всякие звонки в дверь. А не страшно девушкам было ходить по квартирам в не самом благополучном районе?

- Ну, у меня же не только девушки работали, и парни помогали, и взрослые мужчины. Безопасность сборщиков тоже была моей заботой. Но - и это ответ еще на вопрос, как сделать, чтобы открывали двери - у наших районов есть одна очень характерная особенность. Напоминаю, я об этом уже говорила: они заселялись одномоментно, людьми с одного и того же предприятия, и там многие друг друга знают. И есть такие лидеры общественного мнения во дворах и активисты, которых все знают, и которым дверь откроют. И эти активисты, абсолютно точно, знают меня, как и я знаю их.

- Удачи Вам на выборах!

- Спасибо.