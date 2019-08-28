В Москве открыли новый детский технопарк с тренажерами виртуальной реальности

Новый детский технопарк открылся 28 августа в Российском технологическом университете МИРЭА. Кластеры лабораторий находятся в отдельном здании на проспекте Вернадского. На создание технопарка из городского бюджета был выделен грант в размере 84,5 млн рублей. На открытие приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- По сути, выстроена новая модель образования - от школы до предпрофессионального образования, поступления в ВУЗ и работы с будущими компаниями-работодателями. На этой площадке созданы все условия для реализации самых интересных технологических проектов, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Всего в Москве уже создано 16 таких технопарков, в которых занимается около 100 тысяч школьников. И это, конечно, новый технологичный уровень подготовки московских школьников для поступления в ВУЗ и выбора профессии.

Новый детский технопарк открылся 28 августа в Российском технологическом университете МИРЭАФото: Алиса ТИТКО

Старшеклассники в наши дни могут сами конструировать квадрокоптеры и робототехнику, паять электрические схемы и писать сложное программное обеспечение для компьютеров и смартфонов. Однако обучение подобным навыкам на специализированных курсах может обойтись дорого. В новом детском технопарке обучение будет бесплатным. Здесь единовременно смогут заниматься 60 слушателей. Ежегодное количество учащихся достигнет 5000 человек. Образовательные программы технопарка предназначены для школьников старших классов - 14-18 лет. Всего создано 10 лабораторий, оснащенных высокотехнологичным оборудованием.

Детский технопарк МИРЭА предлагает обучение по направлениям:

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- "IT-технологии" – имеются тренажеры виртуальной реальности, голографические платформа и стол, рабочие станции и другое современное оборудование;

- "Радиоэлектроника" – оборудованы современные техностанции с рабочими станциями, станками, ремонтными центрами, генераторами и анализаторами, беспилотными системами, лабораторными стендами, наборами Arduino, 3D-принтерами и др.;

- "Биомедицинские и химические технологии" – имеются автоматизированные исследовательские рабочие места, лабораторные шкафы, спектрометры и хроматографы, различные камеры, холодильники для микроорганизмов и сред, профессиональные микроскопы и др.

На создание технопарка из городского бюджета был выделен грант в размере 84,5 млн рублейФото: Алиса ТИТКО

О технопарках Москвы

- в столице работает уже 16 детских технопарков, которые ведут подготовку по 29 востребованным техническим специальностям,

- с начала 2019 года занятия в технопарках посетили более 40 000 школьников,

- благодаря проектам, успешно защищенным в детских технопарках, выпускники могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.