Старые указатели из московского метро продадут на аукционе

Судьба старых указателей из столичного метро должна была быть проще - выбросили на помойку и все. Но представители метро подумали, что указатели могут быть кому-то дороги, как личные символы, и решили продать. В декабре 2018 года было продано более 350 указателей на общую сумму более 2,1 миллиона рублей.

Старые лайтбоксы (световые конструкции, которые при подключении к электричеству светятся) покупали для оформления интерьеров кафе, офисов. Покупали не только москвичи, но и иностранные туристы, метрофанаты. Сотрудники метрополитена говорят, что среди покупателей были инженеры, фотографы, парикмахеры, преподаватели и школьники. В основном, они использовали лайтбоксы в качестве элементов интерьера в городских квартирах или отвозили старые указатели на дачи.

Но первой партии указателей на всех не хватило, стали поступать заявки на новые. И вот выделено еще 34 лайтбокса для продажи. Чтобы никому не было обидно, решили устроить аукцион.

- На торги выставят самые востребованные указатели. Аукцион будет проходить 30 августа с 10.00 до 16.00 в Центре профориентации Московского метрополитена на станции "Выставочная", - сказали в Московском метрополитене.

На аукционе представят 34 лота, среди которых лайтбоксы с надписями "Нет прохода" и "Выход в город", а также с названием улиц, разводящие указатели с перечислением станций. Каждому посетителю аукциона предложат печатный каталог с перечнем лайтбоксов. Стартовая стоимость любой конструкций составит 7 500 рублей.

- Победители будут определены по принципу самого высокого ценового предложения, - уточнили в Московском метрополитене.

Как стать участником аукциона:

- зарегистрироваться на мероприятие на сайте www.mosmetro.ru/auction,

- в торгах будут участвовать первые 100 зарегистрированных человек,

- не забыть взять деньги - более 7500 рублей.