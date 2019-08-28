«Их целью изначально было не участие в выборах, а скандал»: Разбираемся с экспертами в реальных причинах акций и митингов

В последние недели по выходным некоторые улицы в центре Москвы гудят. Митинги. Санкционированные. Несанкционированные.

Мы же с вами общаемся со своими знакомыми. Обычная позиция среднестатистического жителя спального района за пределами Садового кольца: почему эти несколько тысяч человек, выходящие на улицы, пытаются решить за нас, миллионы? Многие, если честно, за перипетиями предвыборной борьбы не следят. Ну, слышали краем уха, что нескольких человек не зарегистрировали кандидатами в депутаты, потому что часть собранных подписей оказались фальшивыми... Поэтому - еще раз о том, что происходит. Разбираемся с экспертами.

МИНУС 56

- Почему такое большое внимание приковано к нынешним выборам в Мосгордуму?

- Существует процедура регистрации кандидатов в депутаты, прописанная в законе, - объясняет член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. - Претендент должен доказать, что представляет интересы определенной части населения, собрав подписи не менее 3% жителей своего избирательного округа. В этом году 56 человек эту процедуру не прошли - Мосгоризбирком признал, что они не предоставили достаточного количества достоверных подписей. На самом деле это довольно серьезный труд. Для регистрации нужно было собрать 5-6 тысяч реальных подписей. Такое под силу только сильному кандидату, который сумел мобилизовать команду честных сборщиков подписей, организовать работу своего штаба. Это все не просто. Так вот 13 из этих 56 недопущенных организовали группу, которая заявила, что их не зарегистрировали по политическим мотивам и начали собирать народ на митинги.

Шаповалов приводит цифры: во время выборов в Мосгордуму в 2014 году людей, не сумевших собрать нужное число подписей было в два раза больше - 111.

- Известно, что та же Любовь Соболь (из изначального списка 13, - Авт.) пыталась зарегистрироваться и в 2014 году, - напоминает политолог Дмитрий Гусев. - И там такие же ситуации были: часть их подписей оказались сфальсифицированы. В прошлый раз все прошло как-то тихо. Никто не возмущался.

«ГОВОРИЛИ О ЧЕМ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ О МОСКВИЧАХ»

- На мой взгляд, у большинства из этих тринадцати не было никаких реальных шансов выиграть выборы в своем избирательном округе, - говорит Шаповалов. - Поэтому можно предположить, что они изначально заявляли о участии в выборах не для самого участия, а чтобы потом использовать формальный повод своего недопуска в собственных интересах.

- Почему вообще так важны эти выборы? На что в жизни города влияет Мосгордума?

- Если бы этот орган ни на что не влиял, сейчас не было бы такой битвы за места в нем, - говорит политолог Дмитрий Гусев. - Городская дума формирует бюджет столицы, распределяя его по самым актуальным для Москвы направлениям. Там разрабатываются и принимаются важные законы. В качестве одного из самых ярких примеров я бы привел закон о реновации. Это было очень серьезное решение, которое позволит сотням тысяч москвичей улучшить свои жилищные условия, переселиться из старых домов в новостройки.

- Интересно, что собственно московская повестка в речах недопущенных к выборам вообще не звучала. Они не говорили ни о реновации, ни о дорогах, ни о системе здравоохранения. Говорили о чем угодно, только не о москвичах. То есть, выборы в Мосгордуму их в принципе не интересуют.

- А организаторов митингов интересуют?

- Они - манипуляторы. Они, в отличие от людей, которые идут на эти митинги ради тусовки, движа и хайпа, отлично понимают юридические последствия таких прогулок, законы они знают. Они прикрываются этой молодежью, как щитом. Понимая, что на любых несанкционированных акциях будут задержания, аресты, они все равно зовут за собой других. Им нужна красивая «картинка» и скандал.

А ЧТО БУДЕТ С ЯВКОЙ?

Как известно, явка избирателей на выборах в Москве обычно ниже, чем в других регионах. Как будет на этот раз?

- Это вопрос неоднозначный, - рассуждает Владимир Шаповалов. – С одной стороны, высокая явка - это хорошо. С другой, - самая высокая явка фиксируется в регионах, где что-то не так, нет стабильности. Впрочем, как ни странно, эти акции протеста подогрели интерес к выборам у обычных граждан. Они мобилизовали и тех, кто поддерживает партию власти, и представителей других партий, в том числе и непарламентских. Поэтому я ожидаю, что явка будет выше, чем во время избирательной кампании на выборах в Мосгордуму 2014 года.