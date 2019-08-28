Новые набережные Москвы-реки: На ЗИЛе - парк с искусственными холмами, около Филей - причал с шезлонгами

В ближайшие два года у москвичей и туристов появится больше удобных площадок для отдыха у Москвы-реки. Новые проекты согласовала Москомархитектура. Мы узнали, что и где изменится.

ЛОДОЧКА, ПЛЫВИ!

От Филевского парка до театра «Мастерская Фоменко» включительно отреставрируют неухоженные берега Москвы-реки. На этом участке шириной 50 метров есть природные спуски и подъемы высотой до пяти метров. На верхнем уровне разместят беговые и велодорожки, пункты проката. Оттуда протянут вниз парадную лестницу со спуском к воде, в том числе пандусами для инвалидов и мам с колясками. На набережной откроется городской причал, рядом - кафе, места для отдыха, пешеходные маршруты. Везде высадят деревья, кустарники и цветники, поставят лавочки, персональные сидения, уличные шезлонги среди зелени.

Фото arteza.ru

Фото arteza.ru

СМОТРОВУЮ ПЛОЩАДКУ УСТРОЯТ НА ВОДЕ

Ко Дню города на ЗИЛе откроется набережная Марка Шагала длиной 3,8 километра. На площади 18,5 гектара вдоль берега высадят около 900 деревьев, проложат беговые и велодорожки. Прогулочные зоны отделают гранитом и поставят фонари. Рядом вырастут искусственные холмы. Они защитят пешеходов от ветра с реки и городского шума. На набережной из парка протянут спуски к воде, а также обустроят деревянные и плавучие понтоны. К трем новым причалам смогут приплывать речные трамвайчики. А у любителей селфи наверняка любимым местом фотосессий станет закольцованная терраса со смотровой площадкой на воде.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

БОГАТЫРИ ВЫЙДУТ НА БЕРЕГ

На набережной Кожуховского затона на юге столицы вырастет новый парк - Богатырский. Его сейчас обустраивают между улицей Трофимова и проспектом Андропова. До конца этого года здесь появятся места для прогулок, вдоль которых высадят живую изгородь из растений. На всех склонах и спусках поставят лестницы с поручнями и ограждения.

Рядом разместятся площадки с силовыми и игровыми тренажерами, детские игровые комплексы. Тротуары вымостят плиткой, а также разобьют цветники. Вдоль пешеходных дорожек поставят лавочки, светильники и символы будущего парка - фигуры богатырей. А на воде устроят фонтан с подсветкой.

ТРОТУАРЫ РАСШИРЯТ ЗА СЧЕТ ДОРОГИ

В сентябре горожане смогут прогуляться по обновленным Овчинниковской и Озерковской набережным в центре города. Их общая длина - около трех километров. Теперь здесь станет комфортнее пешеходам. Для этого расширят прогулочную зону за счет сужения проезжей части. Вместо действующих двух полос движения на обеих набережных останется по одной. Парковочные места сохранят - их по-прежнему будет 350. На тротуарах выложат плитку, заменят 170 фонарей, везде высадят деревья, цветы и газоны. Около воды появятся детские и спортивные площадки и тренажеры для воркаута, кафе-киоски и вендинговые автоматы.

Помимо этого, реконструируют водопроводные сети, мосты и парапеты. А все воздушные кабельные линии уберут под землю.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ОКОЛО РЕЧНОГО ВОКЗАЛА НЫРНЕМ В БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ

На набережной Северного Речного вокзала в следующем году откроется необычная площадка для отдыха. Сейчас здесь реконструируют береговое пространство, причалы и площадь около главного здания вокзала, как и сами исторические постройки. В южной части обновленной набережной вдоль воды разместят три понтонных бассейна с подогревом и кафе. Здесь одновременно смогут загорать и тусить порядка 200 человек.

- Детский бассейн частично закроется светозащитным навесом, - рассказал директор института «МосТрансПроект» Александр Поляков. - Рядом появится кафе и танцевальная площадка с диджейским пультом.

Около бассейнов также построят павильон со всеми удобствами - душевыми кабинами, раздевалками с сейфовыми ячейками, санузлами, зоной выдачи полотенец и кассами. А у воды поставят спасательную станцию. Все будет оформлено в одном стиле, из натуральных материалов и трех основных цветах - белом, сером и бежевом. Летом остекленные стены павильонов будут складываться в гармошку, превращаясь в единую зону для отдыхающих.

Напомним, сейчас на Северном Речном вокзале проходит реставрация. Зданию возвращают исторический вид. Затем вокзал интегрируют в единую транспортную систему города. Для этого наладят речное сообщение Москвы с Подмосковьем и другими регионами, а также откроют туристические маршруты.