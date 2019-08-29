Новинки концертного зала "Зарядье": Самый большой орган в Москве, концерт с Пласидо Доминго и мобильное приложение

Сегодня, 29 августа, концертный зал "Зарядье" запускает бесплатное мобильное приложение. Теперь зрителям будет удобнее заказывать билеты, следить за афишей и стартом продаж на новые концерты. При этом больше не нужно сохранять распечатанные билеты с чеками. Все будет храниться в личном кабинете приложения. Билетные считыватели на входе в зал сканируют бланк с экрана телефона.

- В сентябре в концертном зале "Зарядье" открывается по-настоящему первый профессиональный сезон, - сказал сегодня, 29 августа, на пресс-конференции глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. - Все мировые знаменитости уже оценили возможности этой площадки. Мало было построить такой зал, важно составить концепцию его работы. Это место для традиционного классического искусства. Финальным аккордом станет открытие самого большого в Москве органа в будущем году.

Глава департамента культуры Москвы Александр КибовскийФото: Михаил ФРОЛОВ

КОНЦЕРТЫ И ПРЕМЬЕРЫ

О главных новинках очередного концертного сезона подробнее рассказала директор зала "Зарядье" Ольга Жукова.

Открытие после летнего перерыва намечено на День города - 7 и 8 сентября. За два дня симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнит все шесть симфоний Чайковского. Начало - 7 сентября в 16.00 и в 20.00; 8 сентября в 12.00 и 20.00.

В сентябре впервые в России на сцене "Зарядье" выступит знаменитый Джазовый оркестр Концертгебау (Нидерланды) с программой-посвящением легендарной Нине Симон (10 сентября) и английские барочные коллективы Хор Монтеверди English Baroque Soloists под управлением легендарного британского дирижера, лауреата премии Грэмми Джона Элиота Гардинера (26 сентября).

Открытие после летнего перерыва намечено на День города - 7 и 8 сентябряФото: Светлана ВОЛКОВА

На концерт в Москву приедут знаменитые мировые теноры - мексиканец Роландо Виллазон (14 февраля - на День всех влюбленных) и мальтиец Джозеф Каллейя (21 ноября). В следующем году зрители "Зарядья" услышат оперу Доницетти "Любовный напиток" (26 февраля). В ней мужскую партию Неморино споёт Петр Налич. Кстати, для популярного музыканта классический репертуар уже стал привычным. Раньше он уже исполнял, к примеру, партию Рудольфа в опере "Богема" Пуччини и партию Германа в опере "Пиковая дама" Чайковского.

Самый большой орган в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ

В музыкальных программах зала в новом сезоне участвуют также актеры Ингеборга Дапкунайте, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Евгений Миронов.

В афише - выступление оркестра и хора Большого театра во время показа фильма Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный" с музыкой Сергея Прокофьева, артистов академии Ла Скала, премьера постановки танцовщика Сергея Полунина, фестиваль "Бетховен и Чайковский" (с 22 февраля по 31 мая 2020 г.). Сейчас также ведутся переговоры о концерте с участием Пласидо Доминго весной 2020 года. В этот раз знаменитый испанский оперный певец встанет за дирижерский пульт.

СКАЗКИ АНДЕРСЕНА ОЖИВУТ

В декабре впервые в Малом зале "Зарядье" пройдет новогодний иммерсивный спектакль по мотивам любимых сказок Андерсена (с 8 по 29 декабря). В фойе зрителей встретят актёры в костюмах великого волшебника Ханса Кристиана Андерсена и его сказочных героев - Снежной Королевы, Оловянного Солдата, Балерины, Кая и Герды.

Еще до начала спектакля в волшебном лесу, "выросшем" перед входом в Малый зал, можно будет услышать, как поют деревья, узнать, что спрятано на дне горшочка Свинопаса, надеть Сапоги-скороходы, примерить шляпу Сказочника и увидеть свое отражение в Волшебном Зеркале.

В сентябре в концертном зале "Зарядье" открывается по-настоящему первый профессиональный сезонФото: Светлана ВОЛКОВА

Сказочник Андерсен раздаст детям подарки - волшебные фонари, с которыми они станут не просто зрителями спектакля, а ещё и его участниками.

Билеты на эти и многие другие события, в том числе новогодние и рождественские представления, можно уже сейчас купить на официальном сайте Московского концертного зала "Зарядье".

Цена в зависимости от мероприятия - от 200 - 300 рублей до 2000 - 3000 рублей и выше. При покупке четырёх и более электронных билетов положены специальные скидки.

ОТКРЫТИЕ ОРГАНА

Главным событием нового сезона станет инаугурация органа. Напомним, гигантский инструмент с 85 регистрами создан мастерами французской фирмы Mühleisen. Это будет один из самых больших в России и Европе органов. В "Зарядье" его вручную собирают специалисты из Франции. В столицу доставили более 3,6 тысяч деревянных и металлических труб, мобильную и механическую консоли, системы воздуховодов и работы регистров. Всего 40 тонн запчастей из дерева, кожи, металла, которые уместились в 7 огромных фур. Для монтажа на два месяца - с июля по сентябрь - полностью закрывали концертный зал. Теперь с сентября 2019-го и до февраля 2020-го инструмент будут настраивать. Все это время залы "Зарядья" работают в обычном режиме.

Главным событием нового сезона станет инаугурация органаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы давно строим свои органы по всему миру и сейчас впервые работаем в России, - рассказал представитель французской фирмы Mühleisen Патрик Арманд. - Мы хотим создать в "Зарядье" истинное французское звучание органа. Внутри него спрятано 5737 труб, самая маленькая из них длиной 5 миллиметров, а самая длинная - 7 метров. Это будет орган с очень большими возможностями для звука. Я приятно удивлён акустикой зала.

Впервые орган прозвучит на специальной инаугурации в необычный день високосного 2020 года - 29 февраля. По словам Ольги Жуковой, в первом органном концерте пригласили участвовать органистов главных соборов Парижа - Оливье Латри, Тьерри Эскеш, Габриэль Маргьери и Тома Оспиталь. "Это будет не просто органный гала-концерт, а целое действо с участием симфонического оркестра, оперных певцов и артистов балета, чтобы раскрыть все возможности нового инструмента", - рассказала директор зала.

Не исключено, что в будущем во время голосования москвичи выберут для органа имя. А свой хранитель и главный органист у инструмента уже есть.

В афише концерты с органом появятся в следующем сезоне 2020 - 2021.

Впервые орган прозвучит на специальной инаугурации в необычный день високосного 2020 года - 29 февраляФото: Михаил ФРОЛОВ

НОВЫЕ УСЛУГИ

- Зал продолжает проводить экскурсии для всех желающих в закулисье и даже под сцену-трансформер. В этом сезоне состоятся архитектурные, обзорные, технологические и органные экскурсии. Цена - 500 - 1500 рублей в зависимости от программы, для льготников - 300 рублей. - В этом году зал устроит более 100 прямых трансляций концертов. Для примера: в прошлом сезоне их было всего 14. Причем раньше трансляции велись только из Большого зала. Теперь зал начинает показывать концерты и лекции из Малого зала. - Для детей пройдут лекции о музыке и музыкальных стилях, лекции-концерты. На них не только расскажут об эпохах и жанрах, но и пригласят на сцену попробовать поиграть на разных инструментах. В афише - детские проекты со знаменитыми актерами театра и кино, которые в сопровождении симфонического оркестра прочитают со сцены знаменитые произведения мировой художественной литературы. - Для постоянных зрителей, подписанных на рассылку, добавили бонусов. Теперь они первыми получают информацию о появлении в продаже новых концертов и могут раньше других взять билеты. Например, на некоторые концерты для постоянных зрителей объявляют закрытую продажу. Работает это так: все зрители, покупавшие билеты on-line или подписанные на рассылку, получают специальный промокод. С ним можно зайти в систему и купить билет на концерт, продажа на который для всех остальных зрителей пока не началась. Обычно это аншлаговые концерты, билеты на которые раскупаются за два-три дня. Промокод действует сутки, затем продажа открывается для всех остальных зрителей. - В трех зрительских буфетах тоже многое изменилось. В меню появились необычные по внешнему виду и на вкус брускеты, десерты и напитки. А перед концертом теперь можно забронировать в буфете столик и заранее заказать еду на время антракта, чтобы не стоять потом в очередях. Для этого достаточно позвонить в зал по телефону (499) 222-00-00 или перед началом концерта подойти к буфетной стойке. - Около билетных касс с сентября откроется сувенирный магазин. С символикой зала "Зарядье" можно купить одежду, сувениры в виде музыкальных инструментов, открытки с видами зала и органа. Цены - от 100 - 1000 рублей. Время работы магазина - с 10 утра до 9 вечера.