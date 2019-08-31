2019-08-31T14:55:23+03:00
Общество

В Москве открыли детский зоопарк с камерунскими козочками

"КП" посмотрела, каким он стал после масштабной реконструкции.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Камерунские козочки живут теперь в Детском зоопаркеКамерунские козочки живут теперь в Детском зоопаркеФото: Алиса ТИТКО
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Камерунские козочки и карликовые овечки, а еще альпаки живут теперь в Детском зоопарке, который открылся в Москве 31 августа после двухлетней реконструкции. Посетил обновленную территорию и мэр города Сергей Собянин.

Посетил обновленную территорию и мэр города Сергей Собянин. Фото: Алиса ТИТКО

Посетил обновленную территорию и мэр города Сергей Собянин.Фото: Алиса ТИТКО

- У детского зоопарка второе рождение. Он стал более комфортным для животных и посетителей. Было важно создать условия, чтобы животных можно было потрогать только тогда, когда они сами этого хотят. Нужно было создать условия, чтобы им комфортно было не только летом, но и зимой. Новый дизайн, новые стандарты. В целом, площадь увеличилась в два раза, а животных стало больше в пять раз. Это другой уровень, в соответстви со всеми международными стандартами, - сказал мэр города Сергей Собянин.

Что такое Детский зоопарк? В нем живут маленькие животные? И где он находится? Зверинец создан для детей. Площадка общения с животными находится на Старой территории зоопарка около Дома жирафа.

Детский зоопарк открылся в Москве 31 августа после двухлетней реконструкции Фото: Алиса ТИТКО

Детский зоопарк открылся в Москве 31 августа после двухлетней реконструкцииФото: Алиса ТИТКО

Детский зоопарк существовал и ранее, просто его отправили на двухлетнюю реконструкцию. Теперь у маленьких жителей и гостей столицы снова есть свой собственный уголок зоопарка, где они смогут начать знакомство с удивительным миром животных.

Часть старых построек снесли и построили новые павильоны, а именно современный всепогодный досуговый и информационный центр, посвященный теме одомашненных животных. Полюбоваться на разные виды домашних животных посетители смогут круглый год.

- Территория условно поделена на несколько тематических зон: контактную зону "Лес", контактно-обучающую зону "Ферма", экспозицию домашней птицы, "Авиарий", "Город кроликов", Голубятню, Инфоцентр. Также в зоопарке появились ультрасовременные игровые площадки - в частности, скалодром, лазая по которому дети смогут узнавать много интересного о мире животных, - рассказывают в пресс-службе Московского зоопарка.

На территории Детского зоопарка есть множество зон отдыха Фото: Алиса ТИТКО

На территории Детского зоопарка есть множество зон отдыхаФото: Алиса ТИТКО

В контактной площадке бодро скачут камерунские козы и овцы уэссан, в авиарии можно познакомиться с маленькими перепелками и фазанами, смеющейся горлицей и попугаями (неразлучниками Фишера). Детишки сразу же оценили тематический скалодром.

- Так, а это домашний осел. Он не кусается? - спрашивает женщина, пришедшая с ребенком.

- Ну, если руки не совать туда, куда не надо, - смеется волонтер зоопарка.

Домашние куры и индюки может кого-то и не удивят, а вот, например, осел Пуату (в России этих животных всего несколько), овцы Бордер-лейстер с очаровательными ушами, напоминающими кроличьи, а также четырехрогие овцы - вполне удивят. Диких животных здесь не ищите - от их содержания отказались, чтобы полностью обезопасить посетителей.

На территории Детского зоопарка есть множество зон отдыха и детское кафе, где юные натуралисты смогут перевести дух и подкрепиться.

- У нас в кафе можно заказать пирожное "Картошка Овечка" за 190 рублей, пирожок с вишней "Мышка" за 70 рублей, а еще пельмени, блинчики и салаты, - рассказали в кафе "Андерсон".

Рядом появился фонтан и три пруда для гусей и уток. И самое интересное для детей - игровая площадка с козочками.

Полюбоваться на разные виды домашних животных посетители смогут круглый год Фото: Алиса ТИТКО

Полюбоваться на разные виды домашних животных посетители смогут круглый годФото: Алиса ТИТКО

СКАЗАНО

Светлана Акулова, гендиректор Московского зоопарка:

- В ближайшее время в Детском зоопарке будут запущены разнообразные экскурсии, образовательные лекции, познавательные занятия, встречи с зоологами, творческие мастер-классы. Они для гостей разных возрастов. Проходить будут в Инфоцентре.

Можно будет смотреть расписание на сайте зоопарка www.moscowzoo.ru.

ВАЖНО

- работать зоопарк будет круглый год,

- запрешено кормить животных без разрешения сотрудника зоопарка,

- не бегать и не кричать – животные пугаются,

- не использовать при фотографировании фотовспышку,

- время нахождения посетителей на площадке регулируется.

Где: отдельный вход в него расположен со стороны Садово-Кудринской улицы, 3 строение 1. Однако попасть в него можно и с Новой территории зоопарка (Большая Грузинская улица, 1). Ближайшая станция метро "Баррикадная".

Когда: открыт для посещения ежедневно с 9.00 до 19.00.

Стоимость: пройти на территорию Детского зоопарка можно бесплатно (при покупке билета в Московский зоопарк - 500 рублей для взрослых, детям до 18 лет - бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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