2019-08-31T21:12:06+03:00
Происшествия

В Подмосковье частный вертолет зацепил линии электропередач и рухнул в Клязьминское водохранилище

Пилота ищет водолазная группа [видео]
Павел КЛОКОВ
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За минувшую субботу в Московской области произошло сразу два авиационных ЧП.

Сначала недалеко от Клина неудачно приземлился мини-самолет "Сигма" (воздушное судно с трехлопастным винтом над лобовым стеклом и максимальной скоростью 200 км/ч). Жизнь 12-летней пассажирки сейчас спасают врачи. Пилота спасти не удалось.

Теперь упал вертолет.

Как сообщили «Комсомольской правде» в областном управлении МЧС, это произошло в городском округе Долгопрудный вечером 31 августа - в районе 24-го дома по улице Набережной (Клязьминское водохранилище).

- По предварительной версии, вертолет зацепил линии электропередач, что и послужило причиной аварии, - говорят спасатели. - Откуда он летел и под чьим управлением, сказать пока не можем. Пару часов поисков результатов не дали. Но сейчас место падения обнаружено. Организована водолазная группа, которая и приступила к поискам.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России завели тем временем уголовное дело («о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Упавший вертолет был двухместным. Но сидел ли кто-то на пассажирском сидении, пока неизвестно.

В Сети уже появилось видео падения. Вертолет рухнул примерно в 50 метрах от берега. И очень стремительно. Вероятно, виной аварии действительно стали электрические провода.

Но окончательную причину крушения определят эксперты.

Упал вертолёт в Клязьминском водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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