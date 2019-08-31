Подмосковный микрорайон Новая Трехгорка превратился в музей под открытым небом

А еще говорят, что у нас не дают дорогу уличному искусству!

В открытии уличного музея приняли участие порядка 15 тысяч человек. Фото: предоставлено организаторами фестиваля Urban Morphogenesis

Да после такого проекта все эти разговоры просто лопнут как мыльный пузырь. Потому как 25 тысяч баллонов с краской превратили Новую Трехгорку в сказочный уголок. Причем современный.

Стрит-арт украсил более 50 фасадов многоэтажных домов. Фото: предоставлено организаторами фестиваля Urban Morphogenesis

Здесь тебе и нью-йоркский стиль граффити, и кислотные надписи, и геометрические рисунки, на которые нужно смотреть ночью, а не днем. Иначе не проникнешься.

Аудиогид Urban Morphogenesis может рассказать о каждом художнике и его работе. Фото: предоставлено организаторами фестиваля Urban Morphogenesis

- В проекте приняли участие более 80 известных уличных художников из 26 стран мира, - рассказали «Комсомолке» организаторы. - Они расписали более 50 фасадов многоэтажных домов, технических сооружений и школ. В том числе, самый большой в России портрет Юрия Гагарина. Кстати. Музей уличного искусства в Новой Трехгорке поддерживается интерактивным приложением фестиваля Urban Morphogenesis. Аудиогид может рассказать о каждом художнике и его культурном коде, зашифрованном в авторской работе.

Новый музей полностью консолидирован в среду обитания. Фото: предоставлено организаторами фестиваля Urban Morphogenesis

Любопытно, но весь этот стрит-арт состоялся при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. То есть «Культурный код» - это вполне официальный проект, который может стать учебным пособием для других городов и поселков.

В проекте приняли участие более 80 известных уличных художников из 26 стран мира. Фото: предоставлено организаторами фестиваля Urban Morphogenesis

Как рассказали «КП» в пресс-службе фестиваля, уникальный музей открывали начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, председатель совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества Марина Юденич, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, артисты Леонид Ярмольник, Олег Газманов, Денис Майданов и многие другие.

Здесь тебе и нью-йоркский стиль граффити, и кислотные надписи, и геометрические рисунки. Фото: предоставлено организаторами фестиваля Urban Morphogenesis

- Это первый в истории России музей под открытым небом, - отметила министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева. - Он полностью консолидирован в среду обитания. И к тому же несет воспитательную функцию. Юные жители этого микрорайона видят художников, общаются с ними, включаются в процесс нанесения рисунков.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля Urban Morphogenesis

В открытии уличного музея приняли участие порядка 15 тысяч человек.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля Urban Morphogenesis