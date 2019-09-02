Краснодарский застройщик AVA Group начинает работать в Москве

В июле 2019 года состоялась сделка о покупке объекта незавершенного строительства. Речь идет о жилом комплексе «Новорижский», расположенный в Красногорском районе Москвы. В этом месте сочетаются прелести загородного проживания с городским комфортом. Сам ЖК представляет собой застройку класса комфорт-плюс, состоящую из девяти домов. Восемь из них уже заселены, хотя и не все обещания выполнил предыдущий владелец. Последний, девятый дом сейчас находится на уровне первого этажа.

Специалисты AVA Group провели экспертизу проекта, результатом которой стала дорожная карта, по завершению строительства комплекса. Как стало известно, застройщик при поддержке банка-партнера «Сбербанк» построит дороги с выездом на Новорижское шоссе, благоустроит и озеленит территорию, откроет подземные парковки, а также закончит работы по водоподготовке и теплоснабжению. В проект планируют вложить два миллиарда рублей.

Фото: пресс-служба AVA Group

Стоит отметить, что название проекта изменится, позиционировать его будут иначе. Новое название жилого комплекса «Усово парк». В планах озеленителей превратить это место в настоящий парк. Продажи квартир в ЖК откроют в сентябре 2019 года.

А 1 сентября, в День знаний, представители застройщика провели первое мероприятие для жителей. Вместе с жителями положено начало парку. Их усилиями высадили кленовую аллею и новогоднюю ель. Через много лет их дети смогут с гордостью сказать – «это дерево посадили мои родители».

Фото: пресс-служба AVA Group

Кроме того, для жителей провели и первое собрание, на котором представители компании рассказали о планах по реализации проекта, а еще ответили на вопросы, касающиеся жилого комплекса. В заключение для детей устроили праздник, посвященный Дню знаний с музыкой, воздушными шарами и сладостями.

Фото: пресс-служба AVA Group

Отметим, покупкой проекта в Московской области AVA Group увеличила зону своего присутствия в регионах России. На сегодняшний день под управлением бренда AVA Group объединены крупные игроки рынка Краснодарского края: Строительная компания «АСК», которая ведет строительство в Краснодаре, Строительная компания «AVA Sochi», ведет строительство жилого микрорайона «Министерские озера» в городе – курорте Сочи. Общий объем строительства составляет порядка 1 миллион квадратных метров.

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