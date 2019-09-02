Дорога ракетчиков, неприкаянные души чахоточных и несгораемый дом князя Голицына

Есть такой вид туризма, когда люди едут не в Геленджик на пляже валяться и коктейли пить, а посещают заброшенные усадьбы и заводы, пробираются в заколоченные коллекторы и тоннели, ищут артефакты на бывших стратегических объектах, чьи ветхие конструкции порой вызывают ужас. Стены в таких местах чаще всего пестрят загадочными надписями и граффити. Любой шорох загоняет сердце в пятки, особенно если турист гуляет в одиночку. Но зато потом на его страничках в соцсетях появляются фотографии, которые не стыдно показать самому Стивену Кингу. Чтобы тот вдохновился и написал сценарий для очередного триллера.

В Москве тоже есть сталкерское движение. Стоит только набрать в интернете «заброшенные (или аномальные) места столицы» - и перед вами появятся многочисленные подборки. Правда, многие из них уже устарели. Например, знаменитый «синий зуб» (высотка на проспекте Вернадского) начали восстанавливать. Долгое время он был настоящей Меккой для любителей заброшенных мест. Или Ховринская больница на севере Москвы. В ее стенах получили травмы десятки подростков. Но с этим, к счастью, покончено. Потому что больницы больше нет. Ее снесли осенью прошлого года.

Окрестности железки в «Лосином Острове» - отличные декорации для российского сериала в стиле «Твин Пикс».Фото: Павел КЛОКОВ

Мужик с ножом и лоси с кабанами

Я сел на поезд МЦК (Московское центральное кольцо) и отправился на станцию «Белокаменная». Именно оттуда берет свое начало заброшенная железная дорога, которая некогда вела в ракетно-артиллерийское управление. Первые тридцать метров она выглядит, как и любая другая. Но дальше деревья и кустарники «Лосиного Острова» словно заглатывают ее. Рельсы опутаны повиликой и бурьяном. Дорога впивается в зеленые дебри и как будто манит того человека, который ступил на нее.

Спустя триста метров я встретил такого человека. Он стоял не шевелясь. И в руках его был нож.

Если вам не страшно, включите какую-нибудь тревожную музыку и перечитайте предыдущий абзац.

Я замер.

- Пора бы уже и дождику пройти, - скрипучим прокуренным голосом изрек мужик, не сводя с меня глаз. - Грибов совсем нет в лесу.

- Так вы грибник? - спросил я с облегчением, хотя хотел спросить: «Так вы меня не убьете?»

- Вряд ли, - улыбнулся незнакомец. - С моей-то добычей.

Следуя дальше, я боялся оглянуться.

Окрестности железки в «Лосином Острове» - отличные декорации для российского сериала в стиле «Твин Пикс».Фото: Павел КЛОКОВ

- Будьте осторожнее, - услышал я вдогонку и все-таки оглянулся.

Мужик стоял метрах в тридцати от меня.

- Здесь лоси и кабаны.

«У них по крайней мере нет ножа», - подумал я и махнул на прощание рукой.

В глубине леса дорога теряет свои былые очертания. На рельсах лежат сухие деревья. Прогнившие шпалы поросли мхом. С обеих сторон мусор. Пустые бутылки, банки, обрывки газет и материи. В одном месте я обнаружил кеды. Практически новые. Вероятно, кто-то убегал от лося. Или от этого грибника.

Мерно шагая по тропинке, я вдруг вскинул голову и увидел рыжую кошку. Она сидела довольно далеко от меня и тоже не шевелилась.

- Кыс-кыс-кыс! - воскликнул я весело, включая фотоаппарат на айфоне.

Та пугливо развернулась и дала деру. И, судя по огромному пушистому хвосту, это была лиса.

Дальше пошли сугубо сталкерские штучки. Несколько разбитых зданий, замалеванных граффити. На одной стене написано «СССР» и дана расшифровка - «страх, серость, стыд, репрессии».

Чтобы не заблудиться, я решил не упускать ж/д пути из виду. Все-таки площадь национального парка «Лосиный Остров» - 116 кв. км.

Набрел я на бывшую будку стрелочника, которая выглядит, как после бомбежки.

Через пару километров дорога уперлась в забор, обнесенный колючей проволокой. Возле ворот охранник. Он рассказал, что далее мне пройти нет никакой возможности. Потому что это территория Минобороны. Он подтвердил, что таких путешественников, как я, предостаточно. Бывают даже иностранцы.

- Вообще дорогу собирались демонтировать, - добавил охранник. - Потому что она давно не эксплуатируется. Но, видать, руки не доходят.

Войсковую часть, которая здесь была, десять лет назад расформировали. А вот земля так и осталась в армейском ведомстве.

Адрес: станция МЦК «Белокаменная» - «Лосиный Остров».

Статус: никакого (неиспользуемый объект).

В годы Великой Отечественной здесь был госпиталь, о чем гласит табличка. А сталкеры уверяют, что где-то здесь припрятан клад.Фото: Павел КЛОКОВ

Сначала музей, потом больница

Четыре года назад у охотников за приключениями появилась очередная цель. Бывшая Городская клиническая больница скорой помощи № 6, она же Басманная. Ее закрыли как нерентабельное учреждение.

Раньше здание было знаменито картинной галереей, про которую журналисты писали: «Ее можно назвать музеем или московским Эрмитажем в малом виде».

Усадьбу построили в конце XVIII века для Никиты Демидова (из династии уральских заводчиков). Главный трехэтажный дом по сей день сохранил первоначальный облик. В свое время усадьбу купил князь Голицын (при нем галерея и образовалась). В 1812 году его дом прозвали несгораемым, потому что он один из немногих не пострадал от большого пожара. Еще позже здесь располагался сиротский дом, потом домовая церковь, а в 1876 году - крупнейшая в Москве больница на 660 коек.

Возле парадных ворот читаю табличку: «Здесь с первых дней Великой Отечественной войны размещался госпиталь для раненых воинов советской армии».

Рядышком - обрезанная баклажка с букетом живых цветов.

Основная часть дома прикрыта зеленой сеткой. Сюда, в центре Москвы, лезть через забор я не стал. Здание все равно закрыто на замок.

А вот какие сообщения на форумах оставляют сталкеры:

«Был в одном из старейших корпусов - уже после закрытия. Больше всего запомнились гигантские черные тараканы».

«В таком месте может быть спрятан клад. Еще во времена Голицына. И это не обязательно деньги. Закапывали фамильное серебро, золото, драгоценности. Тайники могут быть за наличниками или под полом. Но искать их запрещено».

«На самом деле «несгораемый» дом горел, и еще как. Просто каменные стены и металлическая обшивка сыграли на руку. Здание быстро отремонтировали».

Возможно, скоро снова возьмутся за ремонт. Ведь дом Демидова имеет охранное обязательство от Департамента культурного наследия.

Адрес: улица Новая Басманная, 26 (ст. м. «Комсомольская»).

Статус: объект культурного наследия федерального значения.

Дом Германа постигла судьба многих русских усадеб: в советское время - санаторий, в 90-е - разруха.Фото: Павел КЛОКОВ

Герман, да не тот

Дальше перенесемся в самую северную точку столицы - на окраину парка «Долгие пруды». Здесь, на Дмитровском шоссе, примостился особняк, который также любят посещать сталкеры. Он известен как дом Германа (Роберта Васильевича, не путать с «Пиковой дамой»). Расположен на территории бывшей дворянской усадьбы Виноградово, который почти сто лет владели Бенкендорфы.

Еще до революции Герман организовал у себя госпиталь для раненых и больных туберкулезом. Позже здесь разместили дом отдыха для рабочих, в 40-е - районный исполнительный комитет. А в 1959 году - областной кардиоревматологический детский санаторий «Долгие пруды». Конец ему пришел (как и всей советской стране) в 1991-м. Потолок одного из зданий обвалился, а денег на ремонт не нашлось. С тех пор усадьба заброшена, хотя и охраняется.

Я подобрался к ней со стороны станции Новодачная (через Хлебниковский лесопарк - мимо коттеджного поселка). Отыскав в заборе несколько выбитых прутьев, я едва не застрял, но все же проник на территорию.

Здесь тоже страшновато. Как будто из этих домов на тебя кто-то смотрит. Как убивец Рогожин пялился на Мышкина. Я заглянул в одно из окошек. Оно оказалось заложено подушками с больничными бирками на наволочках. То, что санаторий был детским, видно по игровой площадке с горками, лесенками и качелями.

Сами особняки, хоть и разбиты, производят большое впечатление. Они были построены в стиле неоклассицизма за пять лет до революции тещей Роберта Васильевича Эммой Банза.

Пока я рассматривал оба дома (один принадлежал теще, второй зятю), на горизонте нарисовался человек в форме. К счастью, без оружия. Чтобы успокоить его, я спрятал телефон в карман и поднял руки над головой («сдаёмсу»).

Вообще сталкеры часто рискуют. Одно дело - залезть на территорию такой усадьбы (ну пожурят меня сейчас, и все), и совсем другое - на охраняемый военный объект. Можно и уголовный срок схлопотать.

- Вы как сюда попали? - тяжело дыша, спросил сотрудник ЧОПа. - Вызываю полицию.

- Я не бродяга, - откликнулся я. - Я журналист.

Охранник по имени Владимир замешкался (его имя я прочитал на бейджике).

На разбойника я действительно не похож. К тому же с собой рабочее удостоверение и паспорт.

- Эта усадьба - как проходной двор, - пожаловался охранник. - Мы вахтовики. Работаем по две недели. Живем здесь же. И каждый день какие-то гости. Даже туристы залезают. Недавно приехала группа китайцев. В парк, на экскурсию. Или на прогулку. И несколько человек перелезли через забор. Во народ.

- Да вообще, - понимающе возмутился я. - Никакой культуры.

Легенды про усадьбу ходят самые разные. Якобы здесь бродят души людей, умерших от туберкулеза. Если пятница, 13-е, обязательно жди гостей - охотников за аномальщиной и мистикой.

А это особняк тещи Эммы Банза.Фото: Павел КЛОКОВ

Сталкеры пишут, что охраннику усадьбы надо дать 100 рублей, и он обязательно пропустит в любой дом. Владимир сказал, что это исключено. Везде камеры. И его просто уволят.

- Ничего там внутри интересного, - шепнул сотрудник ЧОПа. - Кровати, горы плитки, мусор. Старые книжки.

- А привидения есть? - спросил я вполне официально.

- Я вас умоляю! - последовал ответ. - Домовенок Кузя там сидит. Ждет, пока к нему придет корреспондент «КП» и возьмет интервью.

В Мосгорнаследии недавно взяли усадьбу Виноградово под охрану, а это значит, что дома сносить не собираются.

«На территории памятника запрещается возведение объектов капитального строительства», - говорится в официальном сообщении ведомства.

С Владимиром мы расстались почти друзьями. Полицию вызывать он не стал. Но и внутрь особняков не пустил.

Адрес: Дмитровское шоссе, 165, строение 2 (ж/д станция Долгопрудная).

Статус: объект культурного наследия федерального значения.