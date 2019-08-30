Собянин открыл после капремонта детскую музыкальную школу имени Глиэра

В Москве продолжается проект «Искусство – детям», в рамках которого проводят ремонт детских школ искусств, покупают новые музыкальные инструменты. Всего за два года отремонтировали 114 зданий детских школ искусств. Дошла очередь и до здания детской музыкальной школы имени Р.М. Глиэра на Большой Якиманке, которую 30 августа посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Вы довольны итогами ремонта? - спросил Сергей Собянин.

- Довольны. Мы все рады: педагоги и учащиеся. Долго ждали этого момента. Были применены акустические панели, чтобы звук был лучше. Теперь вся мебель новая, - ответил мэру города Тихон Свальев, концертмейстер, педагог по классу фортепиано детской музыкальной школы имени Р.М. Глиэра.

- Такие здания требуют тщательных работ. Здесь нужна была и реставрация и реконструкция. Сложные работы. Мы, как и обещали, по программе «Искусство – детям» уже отремонтировали 114 зданий детских школ искусств. Все они оснащены новым оборудованием. Программа развивается.

Школа, которую посетил Сергей Собянин, была основана в 1933 году, в 1982 году в ней же открыли класс-музей, посвященный творчеству композитора Р.М. Глиэра. Здание морально устарело, ремонт там давно не делали.

Только в июне 2018 года начался капитальный ремонт. В ходе работ восстановили исторический фасад здания, усилили фундамент, полностью заменили крышу, воссоздали оконные блоки, заменили двери и паркет. Отремонтированы все 28 учебных кабинетов школы. В них установлены звукопоглощающие панели.

По программе «Искусство – детям» для школы купили 35 единиц музыкального оборудования (в их числе 1 концертный и 3 кабинетных рояля, 9 фортепьяно, 1 концертный ксилофон, 2 ударные установки, 4 духовых инструмента, звукотехническое оборудование).

Справка о музыкальной школе имени Р.М. Глиэра:

- ведется обучение по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в следующих направлениях: вокал, игра на фортепиано, струнных, народных, духовых и ударных инструментах,

- одновременно обучается 511 человек, из них 430 человек на бюджетной основе,

- учащиеся ДМШ им. Р.М. Глиэра регулярно становятся лауреатами международных и всероссийских конкурсов,

- работают 44 преподавателя.

КСТАТИ

Известные выпускники школы имени Р.М. Глиэра:

– Народные артисты России Валерий Халилов, Виктор Елисеев, Вячеслав Добрынин и Елена Соловей,

- Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский,

- актер Павел Смеян.