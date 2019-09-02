В новом учебном году в 35 московских школах открыли IT-классы

Главной новинкой этого учебного года стали IT-классы для старшеклассников. Они открылись в 35 московских школах. По результатам конкурсного отбора для обучения в IT-классах зачислено 1036 учащихся. Конкурс составил 3 человека на 1 место. Во всех школах преподаватели прослушали курс "Методика и лучшие практики преподавания теоретической информатики и основ программирования на углубленном уровне в IT-классах московских школ". Оценить новшества и поздравить школьников с началом учебного года 2 сентября приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Москва активно занимается предпрофессиональным образованием. Во многих школах созданы медицинские, инженерные, академические классы. В этом году особенность - создано 35 IT-классов, которые готовят специалистов информационных технологий. Классы созданы совместно с ведущими московскими ВУЗами и высокотехнологичными компаниями. Ребята получат здесь навыки в области робототехники, научатся работать с большими данными. Надеюсь, что эти знания будут помогать при поступлении в ВУЗы, - сказал Сергей Собянин во время посещения школы № 1560 "Лидер".

В IT-класс в школе № 1560 "Лидер" зачислены 38 десятиклассников. В учебном заведении еще год назад открыли IT-полигон с ноутбуками, планшетами, 3D-принтерами, кульманами, 3D-сканерами, конструкторами VEX, EVO3, TEYR.

Конкурс в IT-классы - 3 человека на 1 место.Фото: Алиса ТИТКО

Мэр Москвы зашел в новый IT-класс и пообщался с учениками.

- Как вы считаете это интересный класс? Вы получите необходимые навыки для будущего понимания чем будете заниматься? - спросил у школьников Сергей Собянин.

- У нас взаимодействие с ВУЗами началось еще в прошлом году. Мы ездили в МГТУ им. Н.Э.Баумана, где посещали лаборатории. Были практические занятия по IT-технологиям, - ответил Руслан Красниковский, учащийся IT-класса.

Еще в школе создан "Инженерный класс", "Медицинский класс". Также на базе школы работают 205 кружков и секций дополнительного образования - всего в них занимаются 4 197 человек.

В прошлом году школа участвовала в пилотном проекте создания "Школы старшеклассников" – один из учебных корпусов был оснащен высокотехнологичными учебными лабораторными комплексами, оборудованием для инженерного и медицинского классов.

КОНКРЕТНО

IT-классы предназначены для обучения учащихся 10-11 классов и предполагают специализацию по одному из шести наиболее востребованным IT-рынком направлениям:

- Робототехника – формирование навыков проектирования, конструирования и программирования роботизированных систем;

- Большие данные – формирование навыков работы с большими массивами данных, анализом данных, элементами машинного обучения;

- Технологии связи – формирование навыков программирования, настройки, конфигурирования, использования телекоммуникационных систем, оборудования, протоколов связи;

- Программирование – формирование навыков разработки алгоритмов и написания кода на различных языках программирования;

- Моделирование и прототипирование – формирование навыков 3D-моделирования, прототипирования оборудования и его элементов, инженерного черчения и промышленного дизайна;

- IT-безопасность – обучение методам защиты информации.