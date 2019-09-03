В Делегатском парке Москвы двое детей упали с тарзанки.

Табличка с надписью: «опасно, аттракцион закрыт» появилась в Делегатском парке Москвы, в районе станции метро Новослободская, после того как тут покалечились двое детей. Мальчишки 6 и 12 лет упали с тарзанки, причем произошло все в один день — 1 сентября. Первым с высоты в три метра рухнул шестилетний Никита. В тот день в парке он гулял с мамой, папой и старшим братом. - Там целая очередь была из детей. Муж помог Никите правильно сеть на сиденье и ухватиться руками. После этого он поехал. При резком толчке в самой высокой точке пути тарзанка буквально развалилась под ним. Сиденье отлетело и сын упал на землю, - Марина Устякина, мама Никиты. Мальчик ударился лицом. Пока родители пытались остановить кровь, которая буквально фонтаном лилась из носа, очевидцы вызвали скорую. - Никиту отнесли в машину скорой. И тут с тарзанки падает уже второй ребенок. Мальчику 12 лет, он лежал и не мог встать. Вызвали вторую скорую помощь. Сейчас мы в Морозовской больнице. У 12-летнего мальчика, перелом руки со смещением. У Никиты перелом челюсти и носа - рассказала Марина. Никите, который 2 сентября должен был пойти в первый класс, спустя сутки сделали операцию. Мальчику предстоит еще одна. Сейчас родители пытаются найти виновных в случившемся. - Администрацию парка так и не вышла на связь.

Мальчик ударился лицомФото: Личный Архив

Телефоны не отвечают. Ездили на завод по производству этих аттракционов и там тоже никто не отозвался, телефон директора не дают, - возмутилась мама первоклассника. Дозвониться до администрации парка, который открылся всего год назад не удалось и «Комсомольской правде». В истории разбираются полицейские, по факту ЧП ведется доследованная проверка. - Скорее всего, проверка закончится возбуждением уголовного дела по статье «нарушение техники безопасности». Отвечать за содержание аттракционов, не важно платные они или нет, должны их владельцы. Родителям в этой ситуации вправе параллельно с расследованием подать гражданский иск и через суд получить компенсация морального и материальную вреда, - пояснил «КП» адвокат Олег Ивашин.