Кандидат в депутаты Мосгордумы Ирина Назарова: «Моя партия – это мои избиратели»

Биографии кандидата в депутаты Мосгордумы Ирины Назаровой позавидует иной герой крутого боевика. Тут и работа во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита», и более 6-ти выездов вместе с полевым госпиталем в «горячие точки», на места землетрясений, захваты заложников, государственные и ведомственные ордена и медали. В 2014 году Ирину Александровну москвичи избрали депутатом в столичный парламент. Сейчас она вновь баллотируется на этот пост.

- Ирина Александровна, сейчас Вы действующий депутат, представляющий, если я не ошибаюсь, избирателей другого округа. Чем вызван переход в избирательный округ №19? Насколько Вам известны проблемы жителей этого округа? Какие, на Ваш взгляд, ключевые?

- В феврале этого года члены Советов ветеранов обратились ко мне с просьбой баллотироваться в Московскую городскую Думу VII созыва от избирательного округа, куда входят районы Ивановское, Вешняки и Новогиреево. Я живу в Ивановском, и с местными советами ветераном меня связывает многолетняя дружба. Конечно, представлять интересы москвичей в новом составе городской Думы очень почетно. Но, вместе с тем, это очень большая ответственность. Поэтому, прежде чем принять предложение, я встречалась с жителями, много говорила с ними о проблемах и возможных путях их решения, на каждой встрече слышала слова поддержки. Решение пришло само собой. А ключевые проблемы у каждого района свои, и она не одна. Все они учтены в моей программе.

- В своей группе в ВК вы написали, что за время нынешней кампании вы провели более 100 встреч и собрали более 1500 обращений от местных жителей, значит ли это, что Вы уже стали работать по ним?

- Я ежедневно провожу по несколько встреч и, на каждой из них ко мне обращаются жители. Кроме того, наказы поступали во время сбора подписей и сейчас люди оставляют свои пожелания на пикетах и передают через волонтеров. У меня действительно набралось большое количество обращений. Что-то удается сделать уже сейчас. Порой, достаточно донести проблему до конкретного исполнителя. Люди не всегда знают, кому именно надо адресовать свои просьбы. Но есть вопросы, которые невозможно решить сразу, для этого нужно время. Но сделать можно многое, если этим заниматься. Иногда приходится быть напористой. Например, в Вешняках остро стоит проблема установки шумозащитных экранов вдоль Северо-Восточной хорды. Встречалась с чиновниками разного уровня, они меня услышали, надеюсь, что скоро все сделают.

- Знают ли Ваши избиратели про боевое прошлое их кандидата, или Вы считаете это не столь уж важным для них?

- Я считаю, что надо не жить былыми заслугами, а каждодневным трудом доказывать свое умение эффективно работать. Впрочем, я ничего не скрываю и откровенно отвечаю на все вопросы, в том числе, и о своем прошлом.

- Команда Назаровой - это кто? Останется ли она с Вами в случае победы на выборах и чем будет заниматься?

- Моя команда – это волонтеры, общественники штаба, жители, мои коллеги, которые поддерживают меня. Уверена, что мы и дальше будем все вместе работать. Ведь все мы хотим жить в красивом и удобном городе, чтобы в каждом районе были созданы благоприятные условия для людей.

- Почему Вы пошли самовыдвиженцем, а не от партии? Ведь это дополнительная головная боль.

- Я не состою ни в какой партии. Я, конечно, могла выдвинуться от какой-нибудь политической силы, но любое соглашение подразумевает двусторонние обязательства, а я хочу иметь обязательства только перед моими избирателями. Я знаю, что ряд партий поддерживают мою кандидатуру, Это приятно, потому что это серьезные политические силы. Но это их решение, а моя партия – это мои избиратели.

- Кстати, насколько хлопотно было собрать подписи? Кто занимался этим в Вашем штабе, откуда взялись эти люди, сколько их было, и сколько времени они работали?

- Сбором подписей занимались члены моего штаба, а это волонтеры, общественники, жители, мои коллеги. Всего около полусотни человек. Процедура, конечно, трудоемкая, требующая много времени и физических затрат. Должна признаться, что мы едва уложились в положенное время. Собирали подписи в пикетах, а всего их было организовано 15, а также ходили по квартирам. Именно обход квартир был самым эффективным способом, он дал нам больше всего подписей. Где-то за неделю до окончания сбора подписей начали их проверку, при этом сборщик подписей продолжали свою работу. К некоторым избирателям приходилось повторно обращаться из-за выявленных нами ошибок.

- Как Вам удалось пройти этап проверки подписей, много ли брака нашли в Ваших подписных листах?

- Я не первый раз участвую в избирательной кампании и знаю, насколько серьёзные требования предъявляются к качеству подписей, и как тщательно их проверяют избирательные комиссии. Поэтому мы регулярно проводили обучение сборщиков подписей, объясняли, какие документы должны быть у того, кто решил поставить подпись и данные избирателя записывать не со слов, а брать их только из паспорта. Тем не менее, в ходе проверки штабом было отбраковано несколько сотен подписей. Поэтому в сданных в избирком подписных листах брака было мало. Хотя некоторое количество подписей избирательная комиссия отклонила, но все в рамках допустимого.

- Этап сбора подписей завершен, Вы зарегистрированы, а чем заняты сейчас Вы и Ваша команда?

- Сейчас идет агитационная кампания. Я продолжаю встречаться с избирателями, волонтеры работают в пикетах, продолжаем собирать наказы жителей, параллельно работаем с обращениями жителей.