Реновация пятиэтажек в Москве: Для стартовых площадок выбрали новые адреса

Сегодня, 3 сентября, на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил дополнительные адреса стартовых площадок реновации. Для переселенцев из пятиэтажек нашли ещё 6 участков в шести районах пяти округов (см. список). На них построят 100,4 тысячи квадратных метров жилья. Сюда в новые квартиры смогут переехать 3,6 тысячи жителей из 16 пятиэтажек. В них находится 1437 квартир общей площадью 64 тысячи "квадратов".

- Нам удалось сегодня выделить более 5 миллионов квадратных метров стартовых площадок для первой волны переселения, - сказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Это значит, что уже 30 процентов программы обеспечены стартовыми площадками. К этому ещё добавятся 2,5 миллиона квадратных метров жилья, которые построим на месте сносимых домов. И тогда мы получим 7,5 миллионов "квадратов", то есть почти половину от требуемых для реновации 16 миллионов "квадратов" новостроек. До конца этого года найдём свободные участки для строительства во всех районах реновации.

В последний раз перечень дополняли в конце июля этого года. Тогда добавили 7 адресов в четырех округах столицы. Теперь в список "стартовых" площадок для программы реновации входит 351 адрес на 5 миллионов 57,9 тысяч квадратных метров недвижимости.

Напомним, в Москве по программе реновации в 37 новостроек переселяются жители около 70 старых домов. Они находятся в семи столичных округах - Северном, Северо-Восточном, Восточном, Южном, Юго-Восточном, Западном и Юго-Западном. Этой осенью также планируют начать переселение в центре Москвы, в Пресненском районе. По словам Марат Хуснуллина, сегодня 46 новостроек уже готовы, ещё 115 - строятся. Смотровые ордера до конца 2019 года получат порядка 12 тысяч человек.

При этом по всей столице прошли публичные слушания с жителями и архитекторами по 17 из 84 проектов будущих кварталов.

В программе реновации в Москве участвуют 5173 дома. В них живет около 1 миллиона человек. Переселение и снос планируют завершить в 2032 году.

КОНКРЕТНО

Новостройки реновации появятся в таких округах

Восточный округ

Район Богородское, Погонный пр-д, напротив д. 23, корп. 3

Северный округ

Бескудниковский район, Дмитровское ш., вл. 93, корп. 2

Северо-Восточный округ

Останкинский район, ул. Годовикова, вл. 10, корп. 1 и 2

Юго-Восточный округ

Район Текстильщики, ул. Артюхиной, вл. 26А

Западный округ

Район Проспект Вернадского, ул. Лобачевского, вл. 62

Район Филевский парк, ул. Большая Филевская, вл. 6.