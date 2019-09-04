Кандидат в депутаты Мосгордумы Андрей Титов: «Если кандидат появляется, как «черт из табакерки», и жители округа его не знают, собрать подписи нереально»

В июне нынешнего года кандидатура депутата Муниципального Образования «Силино» Андрея Титова была одобрена на на Первом городском форуме общественности Зеленограда в качестве кандидата в Мосгордуму. Он хорошо известен в Зеленограде не только как успешный бизнесмен, но и активный общественник. Общественность, можно сказать, благословила, а Мосгоризбирком зарегистрировал его как самовыдвиженца. Как проголосуют за Титова жители избирательного округа, станет известно после 8-го сентября. Но мы решили расспросить новичка на этих выборах, чувствует ли он себя, что называется, в «седле», и что из того, с чем он до сих пор столкнулся, было для него самым трудным.

- Андрей Михайлович, решили подняться на новый уровень, в Мосгордуму? Причем, самовыдвиженцем? И как Вам дался процесс сбора подписей?

- Что вам сказать? Тяжело. Это очень болезненный вопрос. Не покривлю душой, если скажу, что это самое тяжелое во всей избирательной кампании. Сейчас она идет прямо в самом разгаре, и уже идет к завершению. Так вот, из всех циклов избирательной кампании именно сбор и проверка подписей самое тяжелое для меня лично. Причем, у меня был опыт 2014 года. Тогда я уже пытался баллотироваться в Мосгордуму. В 2014-м у меня был первый опыт такого масштаба, и, к сожалению, я переоценил свои силы. В 2012-м я первый раз стал муниципальным депутатом, и думал тогда, что это задачи схожей сложности. Я за две с половиной недели смог собрать 2700 подписей. Это очень много для двух с половиной недель. Но набрать необходимое количество подписей так и не получилось. Зато приобрел бесценный опыт. В этом году я подготовку к сбору подписей начал намного раньше, чем объявили о выборах. Соответственно, уже в начале кампании у меня было некоторое преимущество перед конкурентами - готовая команда. И не просто команда. Если в 2014 году я собирал подписи за счет энтузиазма моих коллег по деловому клубу Зеленограда – этот клуб я создал в 2010-м и являюсь до сих пор учредителем и сопредседателем этого клуб, и благодаря этому неформальному объединению предпринимателей мы стали муниципальными депутатами - сейчас я собрал профессиональную команду выборщиков...

- Откуда Вы их брали?

- Я не хотел бы совсем раскрывать все нюансы… Но я не брал команду, понимаете, она не валяется на дороге. Хотя, как только объявляется кампания, появляются десятки предложений в раскрутке любого кандидата, но это уже все поздно. Это уже никому не нужно. И нет гарантии качественной работы. Я начал готовить своих профессиональных подписчиков задолго до выхода «в поля».

- А как Вам относительно новая тактика оборудования подписных пунктов в пикетах на улицах, так называемых «кубах»?

- У меня были 10 пикетов на 10 дней – одиночные пикеты, которые на улице собирали. Но эффективность этих пикетов невысока. За 10 дней эти 10 человек собрали всего 400 подписей. Никакая эффективность, честно говоря. Это скорее реклама. Все мои зарегистрированные сборщики подписей, в основном ходили по подъездам, по квартирам. Да, есть проблемы. Основная - люди не открывают из-за недоверия. Но дело в том, что я ведь и сам не с улицы, и сборщиков не на улице нашел, и не подрядил каких-то неизвестных варягов. Я являюсь одним из лидеров общественного мнения Зеленограда с 2008-2009 года. В течение последних восьми лет - председатель управляющего совета моей родной школы 842-й в Зеленограде, где я родился и вырос. А это более тысячи учеников,т а у них родители. Я являюсь учредителем и попечителем федерации регби Зеленограда в течение 10 лет. Федерация регби Зеленограда – это самая сильная по этому виду спорта Москвы, и на базе этой федерации сейчас открыт методический центр по подготовке тренеров всей России. У нас в федерации порядка 1000 воспитанников. А у них есть родители и друзья. Как вы думаете, мне открывали люди свои двери, моим сборщикам? Если мои подписчики знакомы со сборщиками. Вот я, кстати, и ответил, кто были моими сборщиками и откуда они.

- Полагаю, что да.

- Идем дальше. Я известный предприниматель в Зеленограде и создал свое как бы неформальное объединение – Зеленоградский деловой клуб. Там 24 компании зеленоградских являются учредителями, а в рассылке у нас 200 малых предприятий Зеленограда. И именно они мне собирали подписи в 2014 году.

Да, собрать подписи и проверить их до сдачи – это самое сложное, потому что тут решается вопрос о допуске к выборам. Потом можно выиграть или проиграть, но чтобы допустили, надо решить эту сложную задачу. Которая решаема для известного лица. А если вы не работаете и ничего не делаете до этого, если вас никто не знает в избирательном округе, а вы появляетесь, как черт из табакерки, то шансы решить эту задачу практически нулевые.

- А многое пришлось потом забраковать? Сколько подписей были признаны недействительными в избиркомах?

- Вы, наверное, не расслышали, я сказал, что собрать и проверить – это самое сложное. У меня были профессиональные юристы, которые занимались их проверкой, начиная с 9 числа. Восьмого я уже начал собирать подписи, а с 9-го мы начали их проверять. И параллельно занимались этим почти месяц. Моими юристами по разным причинам были забракованы почти две тысячи подписей.

- Вот это да! Это по-нашему, по-бразильски.

- Да, это по-настоящему. Я и тут подходил очень избирательно. У меня были среди сборщиков подписей люди, которые давали очень много брака. Я их нотариально не стал заверять, поскольку были мысли, что скорее всего, это были засланные казачки.

- То есть борьба идет уже на этом этапе? И не всегда красивая?

- Борьба идет на всех этапах и всех уровнях. 2014-й дал мне бесценный опыт в этой области! Я вам не зря это говорю. Если появляется «черт из табакерки», которого в округе никто не знал, и вдруг он начинает дергаться и собирать, там что-то нечисто… Нереально! Если вы в Зеленограде работали 10 лет, вам будет тяжело собрать, но это – реально. Если вы не являетесь активным общественником и не работаете в городе, вас не знают, это сто процентов нереально!

- У Вас конкретные пункты в предвыборной программе, но есть ли что-то более приоритетное? Например, что важнее - строительство больницы детской или улучшение транспортного снабжения с Москвой?

- Мой жизненный принцип – нельзя быть хирургом по левому глазу и хирургом по правому глазу. Все должно быть комплексно. Если вы решите транспортный вопрос, но проигнорируете создание рабочих мест здесь, транспортная проблема в принципе ничего не решит. Нужно создавать рабочее место там, где люди живут – раз, делать Зеленоград более транспортнодоступным – два и на первом месте – это социальное обеспечение. А сюда я вкладываю и социальные службы, и медицину, и образование, и спорт, и культура, и досуг. То есть, вот эти три аспекта – это основное. Еще раз. Первое - досуг и социальные гарантии. Второе – работа рядом с домом. И третье – транспортная доступность, которая для Зеленограда иногда бывает на первом месте. Ну, в силу объективных причин. Например, вот у нас в Зеленограде нет детской больницы. Я молодой папа – моей младшей дочери 5 лет – и я с этой проблемой езжу в Москву. А это транспортная доступность сразу же.

- Андрей Михайлович, я не один раз был в Зеленограде, и могу сказать, что транспортная доступность лично меня, например, порадовала. Автобусы 400Э от станции метро ходят с завидной регулярностью, чуть ли не каждые 20 минут, а то и чаще. Куда еще-то?

- Когда вы приезжаете в Зеленоград посмотреть и отдохнуть - все вам будут завидовать. Это абсолютно точно. Но, когда вы будете жить и тратить на дорогу 4 часа туда-обратно, а работать в Москве, вы измените свое мнение о транспортной доступности. Мало того, скажите, пожалуйста, чем отличается москвич, который живет в Зеленограде, от москвича, который живет в Бутово?

- Ну, наверное, воздух лучше в Зеленограде, дышится легче. Так?

- Это да, сто процентов. Но я про транспортную доступность. Москвич из Бутово тратит на проезд до центра 38 рублей по Тройке, а москвич из Крюково тратит на проезд в этот же центр 180 рублей. Почему такая дикая несправедливость?

- Откуда 180? Проезд на автобусе-экспрессе по той же «Тройке».

- Вы - приезжий, вы не знаете, а электричка – это 80% доставки зеленоградцев в Москву. Как только вы станете зеленоградцем, вы легко задышите, вам станет приятно отдыхать и жить, но... будет очень неприятно работать. Потому что, когда вы посчитаете, сколько вы тратите времени и денег на дорогу, то вы спросите: а чем отличаюсь я, москвич-зеленоградец от другого москвича. А я родился в Зеленограде, знаю тут каждый переулок, каждый кустик. И проблемы моего родного города и его жителей - это мои проблемы.

- Понял Вас. Спасибо. Удачи!

- Спасибо за пожелание! Надеюсь, что все будет хорошо, потому что в этот раз я подготовлен гораздо сильнее, чем в предыдущий.